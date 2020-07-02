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ЦИК: обработано 99,9% протоколов на голосовании по Конституции, за поправки — почти 78%

Анастасия Цой
Сегодня в 8:45

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 99,98% протоколов. За поправки к Конституции России проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.

По предварительным данным, которые озвучила глава ЦИК Элла Памфилова, явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 64%.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки находились в багажнике машины, санях, тележке супермаркета и не только, мы собрали фотографии здесь. Часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок узнали, что их голос уже использовали.

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