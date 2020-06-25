Журналист смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Теперь его хотят оштрафовать

Журналист «Дождя» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию — дистанционно и на своем избирательном участке. Об этом говорится на сайте «Дождя».

За неделю до плебисцита он зарегистрировался на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании, но его имя не вычеркнули из списков. В результате ему удалось проголосовать сперва на избирательном участке № 141 в Тверском районе, а через час — дистанционно.

Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил «Открытым медиа», что Мосгоризбирком в курсе ситуации с Лобковым. По его словам, аналогичный случай произошел и на другом избирательном участке. На обоих участках урны опечатали, а председателей комиссий отстранили, уточнил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала действия журналиста провокацией. «Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое‑кто пошел сознательно два раза проголосовать», — цитирует ее слова «Интерфакс».

По словам Ермолова, голоса москвичей, проголосовавших дважды, будут учтены только один раз. Он отметил, что в отношении «провокаторов», которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены уголовная и административная ответственность.

Согласно статье 5.22 КоАП, если человек получил бюллетень в избирательной комиссии для участия в голосовании более одного раза, но оснований для привлечения его к уголовной ответственности нет, то ему грозит штраф в 30 тыс. рублей.