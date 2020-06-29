ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции

Россиянке Яэли Ильински, которая сейчас живет в Израиле, грозит уголовное наказание за многократное голосование по поправкам к Конституции. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, пишет «Интерфакс».

«Если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору, ст. 142 УК. Гражданке по возвращению в Россию предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения», — сказал он.

Согласно статье 142.2 УК, незаконная выдача или получение бюллетеня группой лиц, наказывается штрафом до семисот рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Яэль Ильински проголосовала по поправкам к Конституции трижды — дистанционно, в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Женщина рассказала «МБХ медиа», что ее нигде не спрашивали, регистрировалась ли она на электронном голосовании. Кроме того, проголосовать смогла и несовершеннолетняя дочь Ильински. В консульстве в Тель-Авиве ее паспорт проверили, а вот в Хайфе — нет.

Это не первый случай, когда россиянам удалось проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз. В первый день плебисцита журналист «Дождя» Павел Лобков смог проголосовать дважды — дистанционно и на избирательном участке. В ЦИК его действия назвали провокацией и пригрозили административной или уголовной ответственностью. Подобные случаи также произошли в Вологде, Петербурге и даже Лондоне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случаи многократного голосования не отразятся на легитимности мероприятия.