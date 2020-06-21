Ксения Собчак выпустила пародию на видео про поправки к Конституции от Плющенко и Рудковской

Собчак выступила в роли Рудковской, объясняющей своему сыну (его играет садовый гном) ситуацию в мире и необходимость внесения новых правок в Конституцию России. Сначала она долго ищет Россию на глобусе, перечисляя небольшие европейские государства. На Монако она задерживается и говорит: «Но Монако — для нас это тоже родная земля, мой милый, ведь здесь живут люди, которые пишут нам поправки».

Журналистка Ксения Собчак в очередном выпуске своей программы «Осторожно: новости!» высмеяла и спародировала ролик про поправки к Конституции от фигуриста Евгения Плющенко, телеведущей Яны Рудковской и их сына Александра, которого сами родители называют Гном Гномычем.

В июне в инстаграме Евгения Плющенко появился ролик, посвященный поправкам к Конституции. В нем Рудковская объясняет сыну, что же такое Конституция («Специальная книжка, где записаны все наши права»), а также говорит, что основной закон страны защищает эти права. «Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» — говорит Саша Плющенко. «Твой сын хочет внести поправки в Конституцию», — обращается к мужу Рудковская. Плющенко предлагает обсудить это на семейном совете.

В комментарии пришел оппозиционный политик Алексей Навальный и назвал Плющенко и Рудковскую «алчными и бессовестными родителями». Плющенко ответил ему, предложив разобраться по-мужски. Ролик также спародировал блогер Илья Соболев.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.