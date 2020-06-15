«Готов по-мужски обсудить»: Плющенко ответил Навальному на обвинение в алчности

Российский фигурист Евгений Плющенко ответил на обвинение Алексея Навального в алчности. Свой ответ он опубликовал в сторис своего инстаграма.

Навальный ранее оставил комментарий под постом, где фигурист, его жена Яна Рудковская и их сын Александр, которого сами родители называют Гном Гномычем, прорекламировали поправки к Конституции. «Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители», — написал глава Фонда борьбы с коррупцией.

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать можно только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь», — заявил Плющенко.

Он также выразил свое недовольство Навальным и предложил политику разобраться «по-мужски». «Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне, готов по-мужски обсудить! Надеюсь, не зассышь?» — написал Плющенко в инстаграм-сторис.

Ролик, посвященный поправкам к Конституции, появился в инстаграме фигуриста сегодня. В нем Рудковская объясняет сыну, что такое Конституция («Специальная книжка, где записаны все наши права»). Она говорит, что основной закон страны защищает эти права. «Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» — говорит Саша Плющенко. «Твой сын хочет внести поправки к Конституции», — обращается к мужу Рудковская. Плющенко предлагает обсудить это на семейном совете.

«Я буду голосовать из Кисловодска, где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами, а из какого города будете голосовать Вы?» — написал фигурист в комментариях под постом.

С рекламой голосования по поправкам к Конституции связано уже несколько скандалов. Сначала Федеральное агентство новостей выпустило ролик, в котором важность голосования объяснялась через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Актер, сыгравший его, заявил, что «это всего лишь персонаж», а сам он будет голосовать против поправок.

Еще один агитационный ролик выпустил RT. В нем снялись актер Иван Охлобыстин, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, фигуристка Аделина Сотникова и многие другие. Но особенно пользователей социальных сетей заинтересовало появление в видео дизайнера Артемия Лебедева, который говорил, что не участвует «ни в каких политических передрягах». Позже он заявил, что его обманули: якобы изначально текст поправок был другим.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.