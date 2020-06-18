Илья Соболев снял пародию на ролик про поправки в Конституцию от Евгения Плющенко и Яны Рудковской

Соболев сам всех сыграл: и Плющенко, и Рудковскую, и ребенка. В пародии Рудковская спрашивает у сына, знает ли он, «в какой фигне снялся», и добавляет: «Такой маленький ролик, но с такими огромнейшими последствиями для нашей любимейшей страны». «Для Австрии?» — уточняет Саша Плющенко.

Комик Илья Соболев снял пародию на ролик про поправки в Конституцию от Евгения Плющенко , Яны Рудковской и их сына Александра, которого родители часто называют Гномом Гномычем. Видео он выложил на ютьюб.

Также Соболев в образе Рудковской говорит, что «этот ролик называется агитацией», и сомневается, что после него друзья сына захотят прийти к нему в гости.

Несколько дней назад в инстаграме Евгения Плющенко появился ролик, посвященный поправкам к Конституции. В нем Рудковская объясняет сыну, что же такое Конституция («Специальная книжка, где записаны все наши права»), а также говорит, что основной закон страны защищает их права. «Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» — говорит Саша Плющенко. «Твой сын хочет внести поправки к Конституции», — обращается к мужу Рудковская. Плющенко предлагает обсудить это на семейном совете.

В подписи к ролику Плющенко сообщил, что в Москве предусмотрено электронное голосование, так что москвичи смогут отдать свой голос из любой точки мира.

В комментарии пришел оппозиционный политик Алексей Навальный и назвал Плющенко и Рудковскую «алчными и бессовестными родителями». Плющенко ответил ему, предложив разобраться по-мужски.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.