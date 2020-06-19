«Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гномом Гномычем»: Навальный ответил Плющенко

«Дорогой Евгений Плющенко! Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гномом Гномычем. Давайте честно скажем: что вы, что все остальные инстаграм-люди, которые согласились участвовать, — вы взяли реально украденные деньги. Эти деньги украдены из бюджета, переведены в какую‑то пиар-контору, и эта пиар-контора вам наличными платила за то, чтоб вы распространяли и публиковали эту лживую, омерзительную дрянь. Вы мало того, что торгуете будущим всей страны — вы торгуете и будущим вашего несчастного Гнома Гномыча. Если вы такой беспринципный человек, который берет деньги за политическую рекламу, зачем вы ребенка своего туда суете?» — заявил Навальный.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в своей еженедельной программе на ютьюбе ответил фигуристу Евгению Плющенко , который вместе с женой Яной Рудковской и сыном, которого они называют Гномом Гномычем, прорекламировал голосование по поправкам в Конституцию.

Несколько дней назад в инстаграме Евгения Плющенко появился ролик, посвященный поправкам к Конституции. В нем Рудковская объясняет сыну, что же такое Конституция («Специальная книжка, где записаны все наши права»), а также говорит, что основной закон страны защищает их права. «Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» — говорит Саша Плющенко. «Твой сын хочет внести поправки в Конституцию», — обращается к мужу Рудковская. Плющенко предлагает обсудить это на семейном совете.

В подписи к ролику Плющенко сообщил, что в Москве предусмотрено электронное голосование, так что москвичи смогут отдать свой голос из любой точки мира.

В комментарии пришел Алексей Навальный и назвал Плющенко и Рудковскую «алчными и бессовестными родителями». Плющенко ответил ему, предложив разобраться по-мужски.

Комик Илья Соболев снял пародию на ролик на ролик Плющенко и Рудковской. Посмотреть его можно здесь.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.