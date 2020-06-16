«Мы хотим попросить вас оставаться великодушными»: театр «Современник» высказался о ДТП с Ефремовым

Театр «Современник», с которым сотрудничал актер Михаил Ефремов, опубликовал на сайте официальный комментарий по поводу ДТП.

В заявлении говорится, что молчание «Современника» «было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей театра». Команда театра принесла соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, а также пожелала стойкости Михаилу Ефремову и его родным.

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — говорится в письме.

На прошлой неделе Михаил Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова. «Не знаю, как и какими словами просить прощения. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить», — сказал актер.

Родственники погибшего посчитали извинения запоздалыми и отказались от материальной помощи. Они через адвоката передали, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно. Позже адвокат объяснил, почему они не приняли деньги.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона, Сергей Захаров, погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков, которые он употреблял раньше и которые, вероятно, не повлияли на ДТП. На Ефремова составили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он отправлен под домашний арест.

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