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Семья водителя, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, не приняла извинений и отказалась от его денег

Анастасия Цой
Сегодня в 13:54

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, не приняла извинений актера и отказалась от предложенной денежной помощи. Об этом РБК рассказал адвокат семьи Александр Добровинский, процитировав слова брата погибшего.

Родственники Захарова посчитали извинения запоздалыми. «Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой‑то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — заявили они через адвоката.

Вчера вечером Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей погибшего. «Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить», — сказал актер.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона, Сергей Захаров, погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков, которые он употреблял раньше и которые, вероятно, не повлияли на ДТП. На Ефремова составили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он отправлен под домашний арест.

Как реагировали на эту новость пользователи соцсетей, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

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