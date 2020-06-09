Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Таганский суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда. Актер выслушал судебное решение, понурив голову.

До 9 августа Ефремову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, а также пользоваться интернетом для целей, касающихся дела. Телефон можно использовать только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб.

О мере пресечения в виде домашнего ареста просило следствие. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы из‑за ДТП, в результате которого погиб другой водитель.

Авария произошла накануне. Ефремов ехал по Садовому кольцу на своем «Джип-Гранд-Чероки» и столкнулся на Смоленской площади с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков, которые он употреблял раньше и которые, вероятно, не повлияли на ДТП. На Ефремова составили уголовное дел по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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