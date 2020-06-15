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Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым рассказал, почему они не приняли деньги

Анастасия Цой
Сегодня в 15:00

Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал в эфире «Соловьев Live», почему потерпевшая сторона не приняла деньги.

«Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму», — процитировал он слова брата Захарова. Адвокат добавил, что семью покоробило, что Ефремов сначала опубликовал публичное обращение, но не попытался связаться с ними лично.

Добровинский также прокомментировал сообщения о том, что семье предложат компенсацию в 100 млн рублей, и родственники «сломаются». Он назвал это провокацией: «Не думаю, что они сломаются. <…> Я слышу такие слова от них, что редко услышишь от других».

На прошлой неделе Михаил Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием. «Не знаю, как и какими словами просить прощения. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить», — сказал актер.

Родственники погибшего посчитали извинения запоздалыми и отказались от денежной помощи. Они через адвоката передали, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона, Сергей Захаров, погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков, которые он употреблял раньше и которые, вероятно, не повлияли на ДТП. На Ефремова составили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он отправлен под домашний арест.

Как реагировали на эту новость пользователи соцсетей, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

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