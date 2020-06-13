«Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей погибшего

Актер Михаил Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием. Видео с заголовком «Обращение к людям» опубликовано на ютьюб-канале проекта «Гражданин поэт».

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.

Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое его семье — я не понимаю, как дальше жить», — говорит Ефремов.