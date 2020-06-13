«Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей погибшего

Актер Михаил Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием. Видео с заголовком «Обращение к людям» опубликовано на ютьюб-канале проекта «Гражданин поэт».
«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.
Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое его семье — я не понимаю, как дальше жить», — говорит Ефремов.
Артист также заверил, что не будет включать свои связи, чтобы отмазаться. «Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — добавил он.
«Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — подытожил Ефремов.
Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона, Сергей Захаров, погиб.
Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков, которые он употреблял раньше и которые, вероятно, не повлияли на ДТП. На Ефремова составили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он отправлен под домашний арест.
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