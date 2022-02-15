Парнишка делает сердечный поп с ориентирами на Hot Chip и «Иванушек» в равных правах, скрывает свое лицо, кажется нам тем, кто обязан покорить поп-сцену в 2022 году. Он победил в фестивале New/Open и теперь будет на призовые деньги делать проект «Сестренка» с женским вокалом. А пока ловите наше большое интервью с Парнишкой.

Парнишка в юности слушал брит-поп и пытался его играть. А потом в его жизни появилась поп-музыка! Николай Овчинников: Кто такой Парнишка? Опиши себя, не описывая себя Парнишка: Рефлексирующий человек, который находится в постоянном поиске себя. Я часто размышлял о том, что моя дорога к музыке была долгой и тернистой. Взять условных Gayazov$ Brother$: их путь от из точки А в точку В — прямой. А я петлял разными дорожками и до сих пор не пришел.

Последний на данный момент сингл Парнишки

Владимир Завьялов: Улицы мне нашептали, что ты когда‑то играл бритпоп Парнишка: у меня было два коллектива. Один был совсем прямо рок: у меня был достаточно провинциальный музыкальный кругозор. Я из Коврова, Владимирская область. Единственным источником новых знаний о музыке был журнал «Ровесник». Владимир Завьялов: Какие плакаты у тебя были оттуда? Парнишка: Со [Святославом] Вакарчуком! Очень любил «Океан Ельзи». Я там впервые прочитал про Hot Chip: узнал, что электроника может быть интеллектуальной. А до этого все было достаточно стандартно: «Ария», «Крематорий» — то, что можно купить на кассетах на рынке. Я покупал очень много кассет: в их поиске я исколесил весь город, заказывал нужные [кассеты] у мужиков в палатках. Но, когда я все собрал, нас обокрали. Забрали всю сумку с кассетами. Пришлось начинать коллекцию заново! А что мы тогда играли — смесь группы «Пилот» и The Mars Volta: наше творчество мутировало и превратилось вот в такого франкенштейна. Мы играли лет пять. Потом я переехал во Владимир и начал работать в магазине с дисками — и тогда увлекся бритпопом. Была возможность брать диски домой. Владимир Завьялов: Suede или Pulp? Парнишка: Pulp. Я по складу характера и даже внешности похож на [лидера группы] Джарвиса Кокера, поэтому он мне ближе Николай Овчинников: Теперь в Питере все будут искать мужчин, похожих на Джарвиса Кокера, чтобы понять, как выглядит Парнишка! (все смеются) Парнишка: Но по части музыкального мышления и продюсирования мне ближе всех, конечно, [лидер Blur и Gorillaz] Деймон Албарн. А по природным качествами ближе Джарвис Кокер. Еще я слушал тогда Travis. До сих пор одна из любимых пластинок — но уже не по части бритпопа — группа Mew, альбом «And the Glass Handed Kites», мечтаю его на виниле взять.



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Николай Овчинников: У тебя удивительный бэкграунд. Как ты русский поп-то для себя открыл? Парнишка: Он всегда шел как‑то обособленно. Во-первых, с кассет в папиной магнитоле. У родителей достаточно неплохой вкус: у нас были «Сэра» Меладзе, [Константин] Никольский, «Иванушки», «Блестящие». Сборники «Союз» тоже были — куда без них?

Попса мне нравилась, но мне тогда казалось, что я какой‑то неправильный.

Когда я записывал музыку с радио, я понимал, что мне нравятся эти песни, но как, почему — это же Юлия Савичева? Включался внутренний страх Николай Овчинников: Когда он пропал? Парнишка: Я понял, что мне нравится поп, и его нечего стыдиться, со статей Булата Латыпова на «Афише». Момент перелома случился, кажется, в момент прочтения статьи про группу «Винтаж», он писал, почему это круто. Хотя мне казалось, что это сомнительная музыка. Я тогда увлекался электропопом, всем, кого привозил «Пикник Афиши» — это Hot Chip, La Roux, Metronomy. На уровне аранжировок я много беру [для своей музыки] из той волны 2010-х. Первый альбом «Хороший парнишка» сделан на этом сочетании инди-мышления 2010-х и русского мелодизма 1990-х и 2000-х. В 2010-х мы и начали играть что‑то типа Hot Chip для бедных — и никому нахрен не были нужны. Тогда были модны западники — Tesla Boy, Pompeya. Я понимал, что нас просто не замечают. Это было объективно и логично: качество материала оставляло желать лучшего. Я и [Николаю] Редькину говорил на «Вписке», что я бы это не слушал сам. Парнишку я могу гонять в плеере. У меня не возникает отторжения — как в ситуации, когда сострижешь ноготь, он лежит на полу, и тебе кажется, что это не твое . Сейчас вы узнаете, почему Парнишка скрывает лицо! Николай Овчинников: Когда пришла идея сделать анонимный проект? Парнишка: В 2016 году мы отыграли последний концерт на летнем фестивале, и я понял, что все, достигли стагнации. При этом в Россию пришел рэп, и я совсем не понимал, про что это и зачем. И до сих пор не понимаю. Николай Овчинников: То есть, с рэпом ты вообще не дружишь? Парнишка: Хаски и Оксимирона я услышал в 2016-м, про ЛСП — в 2018-м. Я не понимал, когда мне говорили, что это круто, потому что я всегда был про мелодизм, а не про ритм. Мне до сих пор кажется, что хип-хоп — это жанр, который сложно адаптировать у нас, потому что он не аутентичен. А с поп-музыкой я куда‑то далеко улетел. После выхода «Раскрасок для взрослых» Монеточки я понял: это то, что делал я сам, и на самом деле русскоязычный инди-поп возможен. Меня это воодушевило.

Что касается анонимности — я по своей природе скромный человек и не считаю себя в полной мере артистом. Я вижу себя больше продюсером, композитором. Выступления живьем я из себя вынимаю в силу того, что это надо. Но это не органично для меня.

Николай Овчинников: Если бы ты мог не выступать, ты бы не выступал? Парнишка: Думаю, в будущем к этому все и придет. Николай Овчинников: Как в группе Hi-Fi? (где продюсер Павел Есенин пел вместо формального солиста Мити Фомина — Прим. ред.) Парнишка: Не совсем. Я себя вижу больше в роли играющего тренера, как в футболе. Мне интересно работать с индустрией чуть-чуть извне, на позиции продюсера, формировать концепт и коммьюнити, взгляд на поп-музыку. Хочется работать с разными артистами. Николай Овчинников: Ты хочешь стать продюсером, который собирает на своем альбоме разных вокалистов? Парнишка: Это один из вариантов. Такой же вариант применим к Парнишке, когда на альбоме может быть Парнишка без Парнишки: концепция Disclosure, Clean Bandit . Владимир Завьялов: У меня возникла другая аналогия: ты по отношению к Парнишке это как Витя Исаев по отношению к Монеточке Парнишка: Абсолютно так. Как должен выглядеть идеальный поп-продукт? Сейчас Парнишка расскажет Николай Овчинников: Кого бы ты хотел позвать петь за тебя вместо тебя? Парнишка: Это сложно. Я в плане работы над музыкой авторитарен. Я не всем доверю фит. Мне интересно было бы поработать, например, со Вспышкой — это такой бедрум-поп. Был бы абсолютно уверен в Zivert — при прочих равных она эталон для России.

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Владимир Завьялов: В последнее время часто слышу про Zivert такое мнение, что она слишком совершенна и от этого не кажется настоящей. Чем она хороша, по-твоему? Парнишка: Мне нравится, когда поп-продукт сделан на 360: от фоток инстаграма и tone of voice до звучания, продакшна, референсов. Абсолютно цельная история. Но при этом любой поп-продукт — как сериал, у него есть срок годности. Мне нравится сериал «Гравити Фоллз», потому что он заканчивается на двух сезонах в тот момент, когда это нужно. Мне приятнее ностальгировать по утраченному продукту, чем сокрушаться по поводу того, что это длится уже десять лет. У Zivert эта стагнация присутствует на втором альбоме — тут нужно либо кардинально менять вектор, либо заканчивать. Парнишку я вижу тоже как продукт со своим сроком жизни. Какой он? В зависимости от того, как быстро будут достигнуты цели, поставленные на определенных этапах.

У меня прописаны определенные периоды Парнишки. Вот был «Хороший Парнишка», а будет «Плохой Парнишка».

У меня даже есть клип для плохого Парнишки, но сейчас его выпускать — безумие, это будет какой‑то биполяркой. Сначала должен пройти этап хорошего Парнишки, чтобы он набрал свою аудиторию и заслуженный фидбек, а потом он плавно исчерпает себя.

Николай Овчинников: Удивительно, потому что артисты действуют обычно по наитию, а не плану. Насколько удобно в такие рамки себя загонять? Парнишка: Опять же, я больше продюсер, чем музыкант . Я смотрю на это как на режиссуру — по образованию я историк кино. Все, что я сейчас использую в музыке, я научился в кино. Николай Овчинников: Методы у тебя тиранские? Создается ощущение, что ты хочешь всецело управлять процессом Парнишка: Нет. Для меня ролевая модель продюсирования — Рик Рубин . Я вижу в себе авторитарность, когда это необходимо и демократичность, когда это органично. Я хочу расширить Парнишку до целой вселенной — у меня будет «Сестренка» (анонимный поп-проект с женским вокалом, на который Парнишка получил грант от фестиваля New/Open — Прим. ред.) и «Мама». Это моя практика с точки зрения продюсера. Это такая фадеевская модель, но в новых реалиях. Когда я получу какой‑то авторитет в индустрии, хотелось бы работать в роли Рика Рубина, когда я просто буду приводить артиста в идеальную форму. Для меня последний альбом The Strokes — это шедевральная работа: когда ты снова вернул артиста в тонус, и спустя годы ты записываешь офигенный альбом.

Дебютный альбом Парнишки

Николай Овчинников: Какой был неожиданный респект в твою сторону? Парнишка: Олег ЛСП, мы с ним встречались, общались. Николай Овчинников: Есть шансы на фит? Парнишка: Есть! С ЛСП вообще интересно — узнал от младшего брата о том, что он есть. Потом я благополучно про него забыл и спустя время послушал «One More City». Классно, что я начал с него — потому что это поп-альбом, близкий мне. В какой‑то степени это тот же Парнишка, только другого склада. Нехороший (смеется). Алексанлр Горбачев писал, что Парнишка это в какой‑то степени наследие романтической ипостаси ЛСП, и это похоже на правду.

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Владимир Завьялов: У тебя очень яркий, цельный и ладный визуал. Мне интересно, как ты все это придумал и сколько ты тратишь ресурсов на это? Парнишка: У меня есть черта — я сажусь и начинаю все делать, забывая обо всем. Для «Вписки» я два дня безвылазно делал мультфильм-интервью, например. Это отнимает много времени. Все эти умения вылились из отсутствия бюджета. Я начал узнавать, сколько что стоит, и понял, что я буду делать это сам: освоил программы. Я связан со съемкой, диджиталом, видеопродакшном, записью, поэтому это такой бонус.

Специально для шоу «Вписка» Парнишка придумал мультфильм-интервью

Парнишка объясняет, почему не боится деанона Владимир Завьялов: Ты не боишься начать тяготиться своей анонимности? Что тебе однажды станет тесно? Парнишка: Я стараюсь не сильно скрываться, как Бэнкси , который пришел бы на интервью в маске. Есть история b2b («бизнес для бизнеса» — Прим. ред.) и b2c («бизнес для клиентов» — Прим. ред.) — в первом случае я снимаю маску и спокойно со всеми общаюсь. Но мне кажется, что планомерное выстраивание образа в диджитал не сломается от моего появления. Как у Деймона Албарна в Gorillaz. Я всегда привожу в пример Джоан Роулинг и Гарри Поттера — Гарри цельный персонаж, который существует сам по себе, ему не нужен автор.

[Мне] тут даже ближе пример Андрея Данилко и Верки Сердючки: этот образ настолько целен, что он не сломается от появления Данилко на публике

Николай Овчинников: Были люди, которые пытались узнать, кто такой Парнишка? Парнишка: Были даже успешные случаи: люди добавились ко мне в реальный аккаунт, хотя у меня там 130 подписчиков и нет фоток. Все равно как‑то нашли. Владимир Завьялов: Ты говоришь об успешных примерах сосуществования создателя и альтер-эго. Но есть пример Глюкозы, которой деанон будто бы карьерно навредил, она утратила шарм. Ты не боишься, что в случае твоего рассекречивания в глазах слушателя пропадет какая‑то магия? Парнишка: Глюкоза — продюсерский проект, шарм пропал из‑за того, что Фадеев перестал работать с ней. Его проекты работают до тех пор, пока он ими горит. Я считаю, что любой проект крутится вокруг личности — вне зависимости от того, как эта личность себя демонстрирует, он имеет успех. А тут оказалось, что, при всем уважении к Глюкозе, без Фадеева какие‑то винтики слетели, и все перестало работать. Наверное, деанон может повлиять на цельный образ. Но у меня уже есть идеи по тому, как я могу раскрыть себя — как существовать в рамках Парнишки и не утратить вот этот вайб. Владимир Завьялов: То есть ты держишь в голове мысль о возможном деаноне? Парнишка: Да, у меня есть «вилки», алгоритмы. Я понимаю, что в мире Парнишки может присутствовать мое лицо, и это сможет работать. Лицо — важный элемент, например, живые концерты очень многое теряют при его отсутствии. Глаза — зеркала души!

В клипах за Парнишку «поют» другие люди — видео на совместный трек с группой «Раек» тому пример

Николай Овчинников: В маске же тяжело выступать? Парнишка: Да, это сложно. Я планировал еще год-полтора не выступать: у меня есть работа, мне есть, чем зарабатывать — мне абсолютно комфортно было бы заниматься проектом в качестве хобби. Но мне позвонил Сергей Мудрик (музыкальный редактор «Вечернего Урганта») — ему сложно отказать. (Парнишка участвовал в 2021 году в шоукейсе Moscow Music Week на сцене, которую курировал Мудрик — Прим. ред.) Парнишка рассказывает о продюсерских амбициях, объясняет, чем крут Slava Marlow, и рассуждает об утраченном русском культурном коде в музыке Николай Овчинников: Если к тебе придут поп-артисты, согласишься их продюсировать? Парнишка: Если я пойму, что это мой человек — без проблем. Я даже готов писать песни для других артистов. Могут быть разные варианты Владимир Завьялов: Мне нравится, как ты толково и рассудительно говоришь о чужой музыке. Кого бы ты сейчас выделил из свежих поп-сонграйтеров/продюсеров выделил бы? Назови три имени Парнишка: Dose, Slava Marlow и Mary Gu. Мне нравится работа с культурным кодом, поэтому я выделяю Славу — несмотря на продакшн, чувствуется (осознанно или нет) работа с мелодизмом, который мы потеряли.

Я часто повторяю: есть советская композиторская школа, ее унаследовали продюсеры 1990-х, а потом началась поколенческая музыка, которой этот мелодизм оказался не нужен.

Владимир Завьялов: Когда и почему мы ее потеряли? Парнишка: Желание сделать как на западе. Это правильное желание: например, Матвиенко, делая «Иванушек», ориентировался на трип-хоп. Но культурный код должен оставаться — нужно делать поп-музыку на рельсах нашей культуры, понимать, что мы находимся здесь и сейчас. Что у нас есть коллективная память, с которой ты должен работать. Николай Овчинников: А советская песенная традиция как‑то входила в твою жизнь? Парнишка: Ну, я же кинокритик [по образованию]. У нас была история кино. Собственно, любовь к музыке у меня прошла через историю советского кино: Дунаевский, Утесов, Таривердиев, Зацепин —все это я изучал с большой любовью. Для меня существует пространство поп-музыки, в котором одинаково соседствуют Утесов и Даня Милохин. Парнишка много поет о неразделенной любви — и рассказывает, почему Николай Овчинников: Почему «Хороший парнишка»? Откуда этот образ? Парнишка: Просто я такой человек, у меня обостренное чувство вежливости, желание казаться хорошим до гипертрофированных пределов. Николай Овчинников: А как ты будешь делать «Злого парнишку»? Парнишка: Оказалось, что есть внутри потребность и такие песни писать. Возможно, с точки зрения образа и будет притянуто за уши, потому что я не такой. Но песни рождаются. Их надо как‑то упаковать. Владимир Завьялов: Насколько Парнишка — это продолжение тебя? Парнишка: Отчасти, но не полностью. У него есть набор тегов и интересов, но я не ограничиваюсь этими интересами. Парнишка, слушающий Mew? Странно. Слушающий a-ha? Ну, возможно. Образ должен быть не размазан, а сфокусирован. Какие‑то вещи присутствуют в моем характере, но они выкручены и гиперболизированы у Парнишки. В той одежде, в которой Парнишка фоткается и выступает, лично я не буду ходить. Видите, я скромно одет [на интервью]. Но, наверное, желание яркости внутри присутствует. Владимир Завьялов: Как ты пишешь песни? У тебя очень много сердечной лирики про неразделенную любовь. Это про образ или про конкретного человека? Парнишка: У меня в молодости было много разных влюбленностей — безответных, болезненных. Мне кажется, умение писать сердечные песни приняло хроническую форму . Несмотря на то, что сейчас все хорошо, есть фантомные боли, которые дают возможность искренне выдавать здесь и сейчас. Владимир Завьялов: Со стороны кажется, что боли не фантомные, а хартбрейк настоящий и идет большой и больной линией через твои песни Парнишка: Терапевтическая история тут, думаю, присутствует. Владимир Завьялов: Но ты отчуждаешь свое нынешнее творчество от себя в какой‑то степени? Парнишка: Ну, наверное, да. Но все равно Парнишка — это определенное облако тегов и по части тематики. Если бы я работал с другим проектом, возможно, я бы из себя что‑то другое вынимал. Но это вынимается честно, без прагматизма. Парнишка выкладывает в соцсети войсы от мамы — поговорили об этом Владимир Завьялов: Мама Парнишки, голосовые сообщения которой ты выкладываешь в соцсетях — это твоя мама? Парнишка: Да. Я ее записываю тогда, когда она не знает об этом: опыт истории кино и понимание работы с актером говорит — если я скажу человеку о том, что его записывают, он начнет вести себя неестественно. Когда я понимаю, что она в настроении и хочет поговорить о Парнишке, я позволяю себе нехорошую вещь и включаю ее на запись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Парнишка (@parnishka_music) Самая трогательная вещь в соцсетях Парнишки — его войсы с мамой

Владимир Завьялов: Как она к этому относится? Парнишка: Абсолютно нормально. Я думал, что она запретит это делать, но она лояльна. Говорит, лишь бы мне было полезно. Это одна из самых популярных рубрик у меня в инстаграме. Она постоянно что‑то читает, смотрит обо мне, находит статьи. Она видит, как давно и преданно [делу] я [музыкой] занимаюсь. Многие из тех, с кем я играл, все бросили и завели детей, а я 15 лет спустя до сих пор продолжаю. Она радуется, что пошел какой‑то фидбек. Владимир Завьялов: Возникает ощущение, что у вас полнейшее взаимопонимание и ты готов делиться с ней сокровенным. Парнишка: Да.

Мама — это друг. Звонок ей — обязательный ритуал рабочего процесса. У нас доверительные, теплые отношения.

Владимир Завьялов: Как добиться доверительных отношений с родителями? Парнишка: Мне кажется, они начинаются с момента, когда ты понимаешь, что ради тебя мама готова пойти на все. И ты видишь, что готов доверить сокровенное ей. Я думаю, этот процесс должен идти осторожно: если ты с места в карьер начнешь говорить о каких‑то вещах, то мама испугается этого. Главный хит Парнишки — фит с Эллой «Мы умрем». Его не взяли на радио из‑за мрачного текста Владимир Завьялов: Твоя самая популярная песня — фит с Эллой «Мы умрем». Слышал, что ты отдавал трек на радио, тебе отвечали, что все круто, но текст мрачный, поэтому не берем. Это правда? Парнишка: Да. Этим занимается лейбл: они отдавали песню на радио и получили такой ответ — песня классная, хитово звучит, но текст — извините !

«Мы умрем» разменяла первый миллион прослушиваний на Spotify, но в идеальном мире эта цифра должна быть больше в разы

Николай Овчинников: Кажется, это история про то, что поп-музыка начинает говорить на сложные темы, но ее пока не воспринимают. Парнишка: Да, такие фундаментальные вещи — смерть, любовь — всегда находят отклик. Один из моих любимых фильмов — «О смерти и любви». Владимир Завьялов: Ты как‑то рефлексировал на тему того, что самая популярная песня выбивается из твоего творчества, очень мрачная? Парнишка: Да, мы как раз рассуждали с другом по поводу кавера на «Кино». Мне нравятся их поздние альбомы, но при этом я понимаю, что Цой — многогранный, который может себе позволить и мрачную лирику, и наивную. Но в какой‑то момент он выбрал магистральную линию, очистил все возможности и стал как танк делать мрачные гимны на минорных аккордах. Я понимаю, это работает. Думаю, я бы мог много песен написать как «Мы умрем» . Владимир Завьялов: На «Мы умрем» очень много тиктоков. Какой твой любимый? Парнишка: Мне нравятся тиктоки, где есть продакшн. Нравится парень, который с цветочком на крупном плане делает видео.

Владимир Завьялов: А как ты с Эллой познакомиося? Парнишка: Она добавилась в друзья и написала мне в личку. Я помню момент, когда выстрелила [песня RSAC и Эллы] «NBA». Думал: вот бы тоже такую классную певицу мне найти! Потом появилась мысль записаться с Эллой. У меня низкая самооценка, и я думал: где я, а где Элла? Но она сама написала, сказала, что ей понравился мой альбом, [песня] «Нотр-Дам» в сердечке, давай, мол, сделаем фит! Я начал копаться в материале и думать, что могло бы подойти для фита с ней. Была песня, которую я никак не мог пристроить, она не ложилась в «Хорошего парнишку». Николай Овчинников: Меня удивило начало песни: как будто начинает играть попса 2000-х! Парнишка: При этом она видоизменялась. Помню, как смотрел фильм «Бык» в «Авроре», потом пришел вечером домой и подумал: напишу песню, в ней должно быть что‑то дельфиновское! Сделал простой бит, а потом записал гитару через месяц. Гитара, кстати, записана на диктофон дома! Мы пробовали несколько раз перезаписать ее нормально: вообще не работает! Ощущение момента очень важно даже в инструменте: ты почувствовал что‑то, оно записалось как нужно. Владимир Завьялов: На фоне того, что сейчас происходит с музыкой в России и поиском пропаганды всего на свете в текстах, ты не боишься за «Мы умрем»? Парнишка: Я допускаю такую возможность. Но если такую песню закроют, то это значит, что мы находимся в каком‑то параноидальном мире . Правда, мне кажется, закрытие «Номеров» ЛСП не мешает людям слушать песню. Думаю, народная любовь сильнее всего остального. Владимир Завьялов: У меня есть ощущение, что «Мы умрем» станет все же большим хитом. У тебя оно есть? Парнишка: Я думаю, что ей можно дать вторую жизнь. Например, сняв видео. Я сразу вспоминаю кейс Сироткина, когда Олег Трофим снял клип на «Бейся сердце, время биться» — и он выстрелила. Я делаю ставки на видео — кажется, со временем должен произойти какой‑то импульс.

Я считаю, что если песня классная, она может и через два года выстрелить.

Рубрика «состояние поп-музыки» Владимир Завьялов: Тебе нравится, что сейчас происходит с русской музыкой? Парнишка: Отчасти да, отчасти нет. Я не люблю быть стариком, который говорит: «вот в наше время…» Мне кажется, ощущение принятия всего должно всегда присутствовать. Я повторюсь, что топлю за наш культурный код. Я понимаю, что есть музыка, которая полностью копирует западную. На мой взгляд, это ошибочный путь . Скорее всего, индустрия впитывает тренды, но мне кажется, что на эту почву придут личности, который этот код привьют в эту почву. Это происходит, но пока очень точечно. Мне нравится, что происходит в этом плане в украинской музыке: как сказал Монатик, это война звуков. Но в нашей музыке идет поиск корней, но пока я вижу, как выходит «Розовое вино», и люди думают, что нет другого продакшна и звучания. Можно же гитарную песню сделать, которую станет хитом! В американских и британских чартах, помимо трещоток, все равно присутствует массовая музыка. То, что Адель в чартах, говорит, что можно и вот так! Я думаю, к нам рано или поздно придет новая волна.