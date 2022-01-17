New/Open Showcase объявил финалистов фестиваля. Музыканты выступят в Екатеринбурге в феврале

«Отличная и ровная подборка перспективных музыкантов. К сожалению, не у всех есть понимание желаемого результата и реального пути к его достижению, но для того и существуют такие шоукейсы, надеюсь, многим это участие будет полезно. С радостью бы послушал вживую многих ребят», — поделился впечатлениями от прослушиваний автор ютьюб-канала «Лонгплей» Александр Тобольский.

Прошли в финал музыкальные коллективы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Самары, Тулы, Красноярска, Улан-Удэ, Ростова-на-Дону и Петрозаводска. В их числе «Хадн дадн», Iyulina, «Гафт», Theabc, «Поле», «Сезон Doждей», «Конус Маха», «Андреграунд», Ustinna, «Парнишка», Kill the Barber! и другие.

В 2022 году организаторы приняли 390 заявок из 68 городов. Общий грантовый фонд фестиваля в 2022 году составляет 5 млн рублей, а каждый проект может получить по 600 тыс. рублей.

Оценивать участников New/Open Showcase будут десять представителей музыкальной индустрии со всей России. Среди них — музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников, замглавреда «Яндекс.Музыки» Олег Лузин, музыкальный редактор шоу «Вечерний Ургант» Сергей Мудрик, глава музыкальной редакции «VK Музыки» Александр Попов и другие.

За три дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать около 20 часов новой музыки, 20 часов лекций и воркшопов, поучаствовать в личных встречах с экспертами и людьми из музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет.

Вход бесплатный, но с предварительной регистрацией по этой ссылке.