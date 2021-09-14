Британская гитарная музыка девяностых, прозванная брит-попом, только на первый взгляд кажется чем‑то совершенно чуждым, эдаким недостижимым и не особо нужным ориентиром для модников 20-летней давности. На самом деле брит-поп за свою недолгую историю стал не просто важным музыкальным жанром, но и общественным, и даже политическим феноменом. Во времена, когда все ищут новую точку опоры, как раз стоит обратиться к призракам прошлого, которые могут нас и вас многому научить. Ну, и заодно послушать кучу отличных песен. Если вы живете в Петербурге, приходите обязательно. Пятница, 17 сентября, 19:00, библиотека имени Маяковского на Охте. Вход бесплатный, но стоит зарегистрироваться.

В этом плейлисте не главные хиты, не ключевые треки брит-попа. Это, скорее, список лучших, самых интересных и просто любимых песен по версии двух редакторов «Афиши Daily». Нам кажется, что знакомство с брит-попом можно смело начинать с них, минуя «Woderwall», «Bitter Sweet Symphony» и «Girls & Boys». Плейлисты немного отличаются друг от друга: в некоторых стримингах отсутствует часть треков.