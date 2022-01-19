2021-й печально запомнился нам срывами концертов, судами, штрафами, обвинениями и прочими напастями, которые свалились на музыкантов. Мы зафиксировали хронику противостояния музыкантов и властей в нашем таймлайне.

25 февраля 2021 года: ФАС завела дело на Моргенштерна и «Альфа-банк» из‑за видео «Клип за 10 лямов» Зима 2021: Моргенштерн еще не персона нон грата и беглец, а человек, с которым хотят дружить все. Крупные банки, кстати, не исключение — так, в коллабе с «Альфа-банком» Моргенштерн сначала стал его сотрудником, а потом снял «Клип за 10 лямов», в котором сложно не увидеть рекламу продукции банка. На клип обратила внимание ФАС и усмотрела в нем нарушение закона о рекламе. Антимонопольщикам не понравился слишком откровенное декольте работниц банка и поведение Моргенштерна, который показывал средний палец и пил алкоголь. Чем закончилось дело, неизвестно до сих пор. 17 апреля: на Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков в песнях «Розовое вино-2» и «Family» Депутат ЛДПР, бывший спортсмен и лидер движения «Антидилер» Дмитрий Носов послушал две песни Моргенштерна и Yung Trappa, увидел там пропаганду наркотиков и пошел в главное управление МВД. Ведомство возбудило уголовное дело с возможным штрафом размером в 1 миллион рублей. 12 мая: «Лига безопасного интернета» отчиталась об отмене питерского концерта Моргенштерна Екатерина Мизулина из «Лиги безопасного интернета» рассказала, что получила много просьб от родителей отменить концерт Моргенштерна 16 мая в Петербурге, и ей это удалось. Концерт и правда был перенесен «на неопределенный срок»: причиной переноса организаторы назвали коронавирусные ограничения. 3 июня: Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей по апрельскому делу о двух клипах Суд доказал, что в песнях «Розовое вино-2» и «Family» была пропаганда наркотиков. По итогам заседания сумма штрафа сократилась от миллиона рублей до ста тысяч. Оба трека в декабре 2021 года исчезли с YouTube-канала Моргенштерна. 8 июня: Роскомнадзор решил проверить «Муз-ТВ» на «гей-пропаганду» 4 июня прошла премия Муз-ТВ. Многим она запомнилась только демаршем Моргенштерна против вручения призовой тарелки не ему, а Артуру Пирожкову. Для госорганов же главным событием стало дефиле Филиппа Киркорова под руку с Давой, а также платье Дани Милохина. В Роскомнадзоре пообещали проанализировать запись эфира премии «на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 18 августа: красноярский депутат процитировал Моргенштерна на собрании Горсовета, чтобы убедить власти отменить выступление рэпера Парламентарий Валерий Дюков решил прочитать отрывки из «Новой волны» и «Lollipop», чтобы продемонстрировать коллегам пропаганду наркотиков в строчках Моргенштерна и убедить их отменить концерт. Выступление было запланировано на 26 сентября, но не состоялось. По официальной версии, из‑за ковидных ограничений. 11 сентября: Моргенштерн рассказал, что собирал деньги больному ребенку из‑за давления властей

В ролике «Меня хотят посадить» Алишер рассказал, что под угрозой уголовного преследования начал собирать средства на лечение трехлетнего ребенка, больного спинальной мышечной атрофией. Рэпер сообщил, что ему угрожали «подбросить наркотики», если он не организует сбор денег на помощь сыну майора полиции. Артист перевел из своего кармана 3 миллиона рублей, а также организовал сбор средств среди своих поклонников. 19 сентября: Менеджер ЛСП сообщил, что группа удалит песню «Номера» с площадок и не будет исполнять ее на концертах С 21 сентября «Номера» и правда исчезли из стримингов и концертов ЛСП. Ранее сообщалось о самоубийствах подростков, совершенных в прямом эфире инстаграма и тиктока под этот трек. В мае 2018 года «Номера» уже блокировали во «ВКонтакте» по решению Роспотребнадзора за описание способа самоубийства. 29 сентября: Фейс сообщил о срыве концертов Иван Дремин рассказал, что из‑за активной гражданской позиции ему сорвали выступления в Красноярске и Новосибирске (они не состоялись), а также мешают провести шоу в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и «других городах» (они прошли). По его словам, в Красноярске площадке угрожали «вырубить свет», в Новосибирске площадке позвонили из Минкульта, Нижнем Новгороде концертом Фейса заинтересовалась ФСБ, а в Казани собственнику здания площадки поступили телефонные угрозы. 19 октября: Каста рассказала, что больше не будет высказываться о политике В интервью «Вписке» Влади заявил, что говорить и петь на политические темы теперь опасно: по новым законам группа может остаться без гастролей, потому что провластные активисты могут сходить на концерт, услышать там «песни, пробуждающие ненависть» и написать заявление в прокуратуру. Другой участник группы, Змей, признался, что ему страшно из‑за угрозы тюрьмы, потому что будет некому содержать семью. 20 октября: Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей из‑за «пропаганды наркотиков» в интервью с Моргенштерном и Ивангаем Снова подсуетилась «Лига безопасного интернета». «Кибердружинники» посмотрели два интервью на канале Дудя, нашли там пропаганду запрещенных веществ и написали заявление в суд. Итог: штраф — 100 тысяч рублей. 26 октября: глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

25 октября в сети появилось интервью Ксении Собчак с Моргенштерном, где артист порассуждал о Дне Победы и усомнился в целесообразности ежегодных трат на праздник. Сутки спустя на его высказывание обратили внимание власти. Сначала отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Моргенштерн должен нести «моральную ответственность» за то, чтобы «понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы». В тот же день Моргенштерн извинился за свои слова и заявил, что его «фразу вырвали из контекста», а СМИ «переворачивают слова в своих грязных целях». Тем же вечером стало известно, что рэпером заинтересовались в СК: руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение действующего законодательства. 9 ноября: На лейбл Rhymes Music составили протокол о пропаганде наркотиков из‑за творчества Элджея и Моргенштерна Зюзинский суд Москвы завел дело в отношении Rhymes Music: кто именно пожаловался на лейбл — не уточняется. Претензии возникли к песне Моргенштерна «Виски на завтрак» и треку Элджея «Hello Kitty». Причина та же — пропаганда наркотиков. Чем завершилось дело — пока неясно. 17 ноября: «Муз-ТВ» оштрафовали на 1 миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду Каналу «Муз-ТВ» поведение Киркорова и Давы, а также наряды Игоря Синяка и Дани Милохина, обошлись миллионым штрафом. Отдельно был оштрафован главный на тот момент редактор «Муз-ТВ» Андрей Разыграев — по той же статье на 100 тысяч рублей. 19 ноября: СК инициировал проверку творчества Моргенштерна на пропаганду наркотиков в текстах Об этом сообщил источник телеканала RTVI в СК. Проверка постановила, что творчество Моргенштерна, «пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков». О результатах проверки пока не сообщается. 23 ноября: Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн, «по сути дела», торгует наркотиками в социальных сетях» Глава СК выступил на Московской юридической неделе и сказал, что блогер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Также Бастрыкин пообещал, что «государство, пожалуйста, подвесит это отдельно куда‑нибудь». 24 ноября: Моргенштерн уехал из страны после обвинений Бастрыкина Утром Алишер сел на поезд «Ласточка» до Минска, а оттуда, по данным «Рен-ТВ», улетел в Дубай. В то же время в ресторане Kaif Provenance, в котором Алишер владеет долей, прошла проверка — работа заведения была временно приостановлена. 25 ноября ресторан снова открылся, но теперь ничего крепче пива там купить нельзя. 28 ноября: московский клуб Gipsy перенес концерт Моргенштерна на 2022-й Когда именно состоится следующее выступление, неизвестно. «Мы сделали все, что в наших силах, — пишет администрация заведения. — Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам». 30 ноября: на OG Buda завели дело о пропаганде наркотиков Снова «Лига безопасного интернета»: организация просила МВД проверить песни «Бандит», «Печеньки» и «Это не любовь» — так дело попало Зюзинский районный суд Москвы. По результатам дела OG Buda может грозить 100 тысяч рублей штрафа — результаты дела пока не оглашены. 3 декабря: Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интернете Еще в мае «Лига безопасного интернета» обратилась в МВД с просьбой проверить творчество рэпера «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя». Повод — «большое число обращений от родительских организаций». 5 декабря: Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC и Оксимирона после обращения «группы патриотов», оказавшегося шуткой блогера «В своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Что это за патриоты и какие песни вызвали у них вопросы, неясно. Как пишет тг-канал «Подъем», инициатором обращения мог быть блогер Дмитрий Якушев, попросивший в своем ЖЖ обратить внимание СК на творчество рэперов. Позднее Якушев заявил, что пост был шуточным, «сатирой на наше время». Остановил ли СК проверку, неизвестно. 10 декабря: Моргенштерн ответил Бастрыкину из Дубая

Алишер выпустил клип «Домой», где на фоне арабских красот прокомментировал последние новости и слухи о себе. Об отъезде: «Видали как я дал по ****** [лыжам]? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбек Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry». О заявлении Бастрыкина: «Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ****** [лицом]». О причине отъезда: «Уехал из России, ведь там стало холодно. Я пока не хочу лететь домой, но когда‑то прилечу». О закрытии ресторана Kaif (как оказалось, временном): «Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете Happiness. ******** [Закрыли] рестик, но не умру от голода». 14 декабря: Soda Luv сообщил, что зацензурировал треки в новом альбоме «Roomination» По словам рэпера, ему «пришлось замьютить все моменты, которые могут расцениваться как пропаганда». Представитель лейбла C+, выпустившего альбом заявил, что самоцензура вынужденная и это «очень удручает — на коллег Влада (Терентюка — так зовут Soda Luv — Прим. ред.) и его знакомых заводят дела, некоторые вынуждены уезжать из России». В интервью «Афише Daily» Soda Luv сказал, что «все эти запикивания сделали буквально за один день». Артист и продюсеры «не особо запаривались над тем, что ритмика сломается у трека, еще что‑то». Моргенштерн был недоволен этим: «****** [очень] бесился. Он не знал, что мы это сделали. Я просто забыл ему скинуть финальную версию».

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13 декабря: Екатерина Мизулина рассказала, что Моргенштерн «получает иностранное финансирование и файл с темами» В интервью Ирине Шихман глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что у рэпера есть иностранное финансирование, и ему якобы дают файл с темами, которые он должен затрагивать постоянно — по словам Мизулиной, об этом писали СМИ. Назвать источники публикаций об иностранном финансировании Моргенштерна в интервью она не смогла. Позже она дала ссылку у себя в телеграм-канале на материал сайта News Front под заголовоком «Кто стоит за проектами Навального, Моргенштерна, Дудя, Пивоварова и других известных в России блогеров?». В нем говорится, что всех перечисленных людей якобы курирует и финансирует одна иностранная компания — Yoola. Это одна из крупнейших партнерских компания ютьюба, которые служат посредником между блогером и самой платформой и выплачивают блогеру доход от рекламы, показанной на его канале. В материале говорится, что Моргенштерн получил от Yoola 20 миллионов рублей — под «иностранным финансированием» имеется в виду доход от рекламы на ютьюбе Моргенштерна. 17 декабря: Роскомнадзор заблокировал клип ЛСП «Монетка», выложенный на фан-канале группы В 2018 году Роскомнадзор заблокировал клип «Монетка» на ютьюбе. Причина: «описание свпособов самоубийства» Позже клип был перезалит на канал фанатов белорусской группы, но 17 декабря на почту руководителю канала пришло письмо от РКН с требованием удалить видео. 30 декабря: «Розовое вино 2» Моргенштерна пропало из стримингов Сначала МВД заблокировало ссылки на «Розовое вино 2» на сайтах с нелегальной музыкой Muzonov.net и Muzrtack.net, а затем песня Моргенштерна и Yung Trappa исчезла с ютьюб-канала Алишера, а также со всех стриминг-платформ. Причина — «пропаганда наркотиков». 1 января 2022 года: Бастрыкин поручил начать проверку творчества Rammstein Еще в конце 2021 года активисты новосибирского Координационного совета в защиту общественной нравственности потребовали отменить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске: они счел творчество немецкого музыканта и его группы антикультурным явлением, портящим писихику детей. СК начал проверку: о ее результатах пока не сообщалось. 6 января: Фейс уехал из России — об этом сообщила тетя рэпера Кристина Недозерова, тетя Фейса и зампред Общественной балаты Башкортостана, заявила в фейсбуке, что артиста «вынудили покинуть страну», но затем удалила пост и отказалась комментировать свое заявление. Местонахождение Фейса сейчас неизвестно.