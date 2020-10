«Don’t Believe the Truth» (2005)

Одна удачная песня («The Importance of Being Idle»), которая не оправдывает десять других попыток сделать удачную песню. Что в остатке: пересборка старых схем, отработка прежних приемов, спорый рок по канонам и самый слабый альбом группы.

После кризисного «Don’t Believe the Truth» участники будто бы нашли второе дыхание: Лиам написал лучшую песню в составе Oasis — «ленноновскую» балладу «I’m Outta Time», Ноэль сочинил «Falling Down», которая звучит в духе его сольного творчества и сейчас кажется мостиком между Oasis и Noel Gallagher’s High Flying Birds. Хватает здесь и «классического Oasis» — например, «The Shock of the Lightning». Лебединая песня, финальный аккорд — как ни называй последний альбом Oasis, все равно остается ощущение, что группа распалась, будучи вполне себе творчески дееспособной.

Записи «Be Here Now» сопутствовала, мягко говоря, турбулентная обстановка. Как минимум вечная проблема: взобрались на коммерческий пик — что же делать дальше? А как не свалиться с пика творческого? А ведь еще был пик внимания таблоидов к группе: доходило до того, что над квартирой фотографа Oasis газета The Sun поселила своих папарацци. Надо сказать, сами Oasis подкидывали достаточно поводов для внимания к себе: во время записи третьего альбома музыканты с удовольствием поглощали вещества, название которых запрещают называть законы РФ, Лиам записывал вокал с десятой попытки не без подзатыльников от брата. В общем, рабочей ту атмосферу не назовешь даже с натяжкой.

Кроме того, здесь Лиам написал свой первый хит: простецкую «Songbird» на две минуты и три аккорда — но при этом страшно прилипчивую песню. А еще здесь есть каноничная «оазисовская» баллада «Stop Crying Your Heart Out», сильный сольный номер «Little by Little» — и вообще минимум проходных вещей.

Коммерческий неуспех четвертого альбома группы обусловлен тремя вещами. Во-первых, общий интерес к брит-попу ощутимо упал — это не могло не отразиться даже на самой кассовой группе жанра. Во-вторых, Ноэль заметно подсбавил в хитодельческой работе: вещей калибра «Champagne Supernova» и «Live Forever» здесь не сыскать. В-третьих, Oasis впервые в жизни обновили звук — что могло не понравиться консервативному фанатскому ядру группы. Правда, обновили — конечно, громко сказано: это все тот же рок для пабов, в котором «Гибсон» жужжит, а Лиам хрипит, но с расширенной базой. Прямо на старте в альбом врывается инструментал «F**kin’ in the Bushes», в «Gas Panic!» дежурный гитарный фузз разбавляют психоделические клавишные полотна, а в «Go Let it Out» звучит электронный бит.

В случае «Standing on the Shoulder of Giants» особенно обидно, что Oasis по итогу сделали самые простые и очевидные выводы. Уже на следующем альбоме они откатились к прежней версии себя, а развитие экспериментов с психоделией и электроникой оставили в области фанатских фантазий.

«Definitely Maybe» (1994)