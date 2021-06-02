10 июня в российском прокате стартует бодрейший байопик о шотландском музыканте и продюсере Алане МакГи «Культовые тусовщики». Главную роль в нем сыграл Юэн Бремнер — Кочерыжка из «Трейнспоттингов». Смотрим отрывок о том, как МакГи стал первооткрывателем группы Oasis.
Фильм расскажет о пути Алана к успеху — от переезда из Глазго в Лондон, создания собственной группы до начала бизнес-карьеры с музыкальным лейблом Creation Records. Без МакГи не было бы, в частности, ни Oasis, ни My Bloody Valentine или Primal Scream. Картину сняли по его мемуарам «Creation Stories: Riots, Raves and Running a Label» 2013 года.
Кино спродюсировал Дэнни Бойл, написал его верный сценарист Ирвин Уэлш (за плечами обе части «На игле» и «Грязь»), а снял актер Ник Моран (начинал у Гая Ричи в фильме «Карты, деньги, два ствола», а после стал заниматься режиссурой).
Молодого Алана сыграл Лео Флэнаган из «Доктора Кто», его версию постарше — Юэн Бремнер. В картине засветятся также Джейсон Флеминг и Джейсон Айзекс.