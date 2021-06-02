Фильм расскажет о пути Алана к успеху — от переезда из Глазго в Лондон, создания собственной группы до начала бизнес-карьеры с музыкальным лейблом Creation Records. Без МакГи не было бы, в частности, ни Oasis, ни My Bloody Valentine или Primal Scream . Картину сняли по его мемуарам «Creation Stories: Riots, Raves and Running a Label» 2013 года.