Музыкальное видео — все еще одно из важнейших искусств эпохи развитого интернета. Вспоминаем лучшие клипы, которые вышли с начала 2021 года.

13. Niletto «Someone Like You просто так по-людски обними меня (танец на улице)» Режиссер не указан

Большая российская поп-звезда и по совместительству танцор Niletto воссоздает классику жанра перформанс-видео. Клип «Someone Like You просто так по-людски обними меня (танец на улице)» переносит в современные отечественные реалии концепцию клипа Fatboy Slim «Praise You», снятого Спайком Джонзом в 1999 году. Здесь та же трясущаяся любительская камера (вместо VHS — телефон), те же импровизированные танцы. Есть и отличия. Niletto танцует на фоне обычной хрущевки и автобусной остановки. При этом он мокнет под дождем, прыгает по лужам и падает на асфальт в гордом одиночестве. Увы, снимал клип не Спайк Джонз, а неуказанный в титрах оператор. Эффект бесспорно впечатляющего видео несколько портит досадная эстетическая ошибка — нарочито кинематографический синий фильтр, который включается на 17-й секунде. Джонз знал, что кинематографичнее сырой видеокамеры, снимающей искренний танец, ничего не бывает, и никакие дополнительные примочки и фильтры здесь не нужны.

12. Bigmama «The Naked King (Utsukushiki waga jinseiwo)» Режиссер: Rapparu

Иногда музыкальные видео — настоящее большое кино в миниатюре . Именно так выглядит клип «The Naked King», больше похожий на драматическую нарезку из какого‑то несуществующего полнометражного аниме. Помогает и то обстоятельство, что джей-рок группы Bigmama звучит как готовый аниме-саундтрек. По сюжету видео девушка спасает упавшего с неба демона, после чего они переживают большое приключение, полное романтики, размаха и фантазии. Удивительно, но это видео было создано не целой студией типа Ghibli, а человеком, работающим практически в одиночку, — феноменальным художником Rapparu. Последний не просто копирует расхожие тропы, а создает свою собственную эстетику, похожую одновременно и на японскую анимацию, и на современные западные мультсериалы с квир-уклоном. Если Rapparu когда‑нибудь замахнется на собственный полный метр, это, несомненно, будет хит.

11. Ушко «Опиаты» Режиссер: Даша Гудкова

Клип на песню «Опиаты» восходящей андеграунд-дивы Даши Ушко — дословная экранизация песни настолько, насколько это вообще возможно с таким текстом. Ушко поет: «Каждый новый день я сижу на опиатах» — и в это время исступленно улыбается в камеру, танцуя под расписанным граффити мостом в окружении подруг. Подруги вооружены бейсбольными битами, у них на лице драматический макияж, а в руках — сигареты. «Каждый новый день мне мерещатся ребята», — продолжает Даша, и на заброшенной железной дороге и вправду появляются полуголые юноши. Так же как драм-н-бейс-бит превращает пение Даши Ушко в языческое заклинание, рваный монтаж превращает музыкальный клип в хоррор . На мгновение в кадре появляются убитые юноши и облитые кровью лица девушек, а естественный сумрак сменяется мерцающим искусственным светом. Да, особого драматического развития история не получает, но атмосфера на экране создана чарующая. Для эффектного музыкального клипа этого достаточно.

Подробности по теме Гигантские йогурты и оцифрованные герои нашей музыки — в проекте Ильи Мазо «ШХД: Лето» Гигантские йогурты и оцифрованные герои нашей музыки — в проекте Ильи Мазо «ШХД: Лето»

10. L’Rain «Blame Me» Режиссер: Энди Сварц

Девушка, чье лицо покрывают многочисленные простые наколки, обреченно перекрашивается в клоунессу. Параллельно она поедает накладные ресницы и закусывает их пудрой. Играет щемящий психоделический соул. Начиная с середины видео, камера совершает медленный переворот на 360 градусов вокруг центра кадра. В обычном кино все вышеописанное выглядело бы странно или даже нелепо, а в музыкальном клипе производит удивительно гармоничное впечатление. Нелогичным образом сюрреалистическое действие видео вызывает сильнейшие эмоции, по-настоящему отзывается в душе. Пожалуй, клипам логика не сильно и нужна , ведь они наполовину музыка.

9. Koreless «White Picket Fence» Режиссер: FKA Twigs

Мальчик с гримом в виде аниме-глаз наблюдает за приехавшими на рыбалку рейверами. Действие происходит в неком безвременье: костюмы у рейверов и рейверш то ли из 2007, то ли из 1997 года; приехали они на ультрасовременном спорткаре. На глубокие размышления времени нет: транс-мелодия быстро разгоняется, и все герои начинают экстатично танцевать. В конце мальчик присоединяется к рыбалке и вылавливает из водоема пиксельную рыбу . Знаменитая певица и танцовщица FKA Twigs последние несколько лет снимала клипы для себя, а теперь поставила мощное видео для электронщика Koreless. Твигс хорошо понимает саму природу жанра и позволяет визуальным образам подчиняться исключительно вибрациям и ритмам, а не идеям и смыслам. Тот факт, что видео снято на полностью инструментальную композицию, позволяет ему до конца освободиться от оков нарратива. События в кадре происходят даже не по логике сна, а по каким‑то более причудливым законам — назовем их логикой музыкального клипа .

Подробности по теме «Donʼt Judge Me»: посмотрите новый клип FKA Twigs «Donʼt Judge Me»: посмотрите новый клип FKA Twigs

8. Cake Pop, Дилан Брейди, Равенна Голден и Льюис Грант «Black Rum» Режиссер: Уэстон Аллен

Жан-Люк Годар когда‑то сказал, что для хорошего фильма нужны только девушка и пистолет. Продолжая его рассуждения, можно вывести такую же минимальную формулу музыкального видео: для хорошего клипа нужен только интересный костюм и свет . Видео «Black Rum» супергруппы Cake Pop (включающей в себя несколько звезд движения гиперпоп) — прекрасное доказательство состоятельности такой формулы. На участников группы надеты безумные костюмы — в виде грозди винограда, красного рака, торта со свечами и так далее. Кадр заливает максимально белый свет студийных софитов и такие же пересвеченные лучи полуденного солнца. И вроде бы ничего особенного не происходит, но оторваться от этого зрелища решительно невозможно. До идеала клип не дотягивает из‑за неравномерной харизмы артистов. Первый куплет исполняет антихаризматичный Льюис Грант, и он совершенно теряется на фоне даже молчаливого флегматика Дилана Брейди, не говоря уже про невероятное выступление со вторым куплетом Равенны Голден. Последняя показывает что‑то среднее между маниакальной клоунадой и пьяным рэп-караоке — клип стоит смотреть как минимум хотя бы ради этого зрелища.

Подробности по теме Лора Лес из 100 Gecs танцует с призраками в клипе «Haunted» Лора Лес из 100 Gecs танцует с призраками в клипе «Haunted»

7. Гас Даппертон «Palms» Режиссер: Кевин Ломбардо

Скучающий в офисе риэлтор Гас Даппертон пускается в пляс под подвесными потолками, выкручивая руки. В компании бархатноголосого друга Channel Tres заметно повеселевший Гас едет на «гелике» по направлению к дому, выставленному на продажу. Все заканчивается мокрыми танцами со спущенным галстуком на ночном приватном пляже. Как и легкий бедрум-поп, который поет Гас Даппертон, клип режиссера Кевина Ломбардо на песню «Palms» — это необходимое, как воздух, напоминание о простых радостях жизни . Сочетание простого акустического бита, танцевального баса и успокаивающего речитатива заставляет любого не слишком требовательного слушателя пританцовывать в собственном кабинете. Видео о ленивом послеобеденном приключении — и вовсе подобно душевной терапии для каждого чувствительного человека, прозябающего в офисе.

Подробности по теме Бедрум-поп: что это, кто его делает и чем он интересен Бедрум-поп: что это, кто его делает и чем он интересен

6. Marjorie W.C Sinclair «Genesis 12:13» Режиссеры: CuckMoney, Шейн Клей и Evanora Unlimited

Выдающиеся артисты не только создают неслыханные музыкальные ландшафты, но и дополняют их визуальным рядом в немыслимой доселе авторской эстетике. Так, Marjorie W.C Sinclair не просто читает безумный рэп с ни на что не похожим флоу под не имеющие аналогов биты, но и обладает совершенно уникальным чувством стиля , демонстрируемом в экранизациях собственных песен. В клипе «Genesis 12:13» Марджори предстает зрителю с измазанным кровью лицом, с выбоинами между зубами и костюмом с элементами стимпанка. После чего пляшет со сковородками в руках и пьет водку из горла под душем, пока ванную охраняет подруга с катаной. Уникальное чувство стиля артиста распространяется не только на внешний образ и свэг, но и на сам киноязык. Бешеный монтажный ритм превращает в боевик обычный чилл в джакузи и кадры с концерта-квартирника. В середине видео случайные кадры с летнего отдыха и вовсе начинают выглядеть как хоррор благодаря сочетанию с эмбиент-проигрышем. Марджори предоставляет зрителям и слушателям полностью законченную эстетическую вселенную. Чтобы перенести в собственный мир максимально широкую аудиторию, именно это и требуется. Охотно верится, что Марджори в андеграунде не задержится.

5. Земфира «Остин» Режиссер: Алексей Крупник

Клип Земфиры на композицию «Остин» завораживает одной своей концепцией. Что, если милого дворецкого Остина, главного героя казуальной игры Homescapes, отправить в экзистенциальный ночной кошмар? Трясутся руки, по посуде бегают тараканы, Остин утопает в черной жиже. Рушится дом, плавится возлюбленная, Остин оказывается лилипутом среди великанов. Заканчивается все всепоглощающим пламенем и пробуждением в разноцветном изометрическом мире, аккуратном и спокойном. Земфира не просто отдает дань уважения любимой игре, но и вместе с режиссером Алексеем Крупником и создателями Homescapes сообщает зрителям важную правду о жизни. Какой бы не была простой и непритязательной внешняя сторона человека, внутри он все равно скрывает кромешную бездну страхов и переживаний. Эта идея звучит, быть может, и банально, но в исполнении потемневшей мультяшки из казуальной игры пробирает до мурашек.

4. Билли Айлиш «Lost Cause» Режиссер: Билли Айлиш

В отличие от несколько прямолинейной музыки Билли Айлиш, ее режиссерские работы создают дополнительный смысловой объем с помощью игры контрастов. «Lost Cause» — это горькая композиция о расставании и разочаровании, в припеве которой Айлиш натурально рыдает. Клип на нее показывает девичью вечеринку, на которой Айлиш в компании подруг тверкует, ест чипсы, играет в приставку и кривляется под собственную песню. Парадоксальным образом такое передразнивание искренней композиции делает ее посыл многократно более трогательным и щемящим. Вся эта контрастная конструкция не стоила бы и ломаного гроша, не обладай Айлиш выдающимся чувством стиля и визуальной сноровкой. Никакого китча: все одеты в интеллигентный бежевый. Никакого разгула: никто не пьет и не курит. Сочетание взгляда через фиш-ай-объектив и свободных пируэтов основной камеры приводит к захватывающей дух динамике действия. Премьеру клипа Айлиш сопроводила постом с сообщением «Я обожаю девочек», после чего подверглась обвинениям в квирбейтинге. Нужно сказать, что даже если публикации певицы в соцсетях и можно интерпретировать по-разному, содержание клипа «Lost Cause» однозначно несексуальное. Вечеринка в окружении девушек для лирической героини — лишь способ сбежать от собственных чувств после расставания. В этом трагичность и красота видео.

Подробности по теме Интимный реализм и деконструкция тропов: эволюция режиссерского стиля Билли Айлиш Интимный реализм и деконструкция тропов: эволюция режиссерского стиля Билли Айлиш

3. Playboi Carti «Sky» Режиссер: Ник Уокер

Группа панков в кожанках и темных очках, не туша сигареты, врывается в супермаркет-ночник. Внутри они сбрасывают товары с прилавков, вскарабкиваются на холодильники, обливаются пивной пеной и таранят друг друга тележками. В общем, никто не мешает им наслаждаться жизнью. Популярный трэпер Playboi Carti в видео «Sky» нагло апроприирует панк-культуру. Намеренно или нет, но выглядеть у него и экранных товарищей получается не грозно и не лихо, а, скорее, мило и немного по-дурацки. Банда Карти — это не «Воины» и не «Други» из «Заводного апельсина», а, скорее, безобидные советские хулиганы из старого наивного кино . Возможно, все дело в излишне симпатичных лицах панков или, может быть, в абсурдности самой концепции с разносом продуктового. Но факт остается фактом: клип «Sky» вызывает не страх, а широкую умиротворенную улыбку. Трэп-артисту в полной мере удалось передать на экране истинный дух панк-культуры. Это видео не о разрушении и нигилизме, а о свободном духе и товариществе. Все действие здесь залито зеленым светом, как в камере ночного видения, но воображение легко дорисовывает все краски мира — мира, где открыты все пути, мира, полного возможностей.

2. Tirzah «Sink In» Режиссер: Лиа Уокер

Высокая миссия искусства музыкального клипа — это расширение возможностей киноязыка. Ведь именно здесь, а также в экспериментальном кино и видеоарте рождаются фразы и жесты, которые большое кино будет использовать чуть погодя. Клип «Sink In», поставленный Лиа Уокер для певицы Tirzah, — коллекция именно таких новаторских фраз и жестов. Это страстный танец, залитый фантастическим светом, оставляющим от влюбленных только тени и засвеченные силуэты. Это портрет-коллаж, где друг на друга накладываются смазанные крупные планы и лишенные шума цифровые съемки высокой четкости. Это наезды и пролеты камеры, настолько же лишенные логики, насколько лишены логики схождения и расхождения партнеров в танце. Практический смысл технических решений в этой работе ускользает от наблюдателя, зато их поэтический смысл моментально понятен всякому, кто хоть раз был влюблен. И нет большего счастья, чем увидеть старую, как мир, романтическую историю, рассказанную на небывалом языке.

1. Лил Пип «Lil Kennedy» Режиссер: Quiet Cam

Магия кино состоит в том, чтобы переместить зрителя в миры, в которых он бы хотел оказаться сильнее, чем в своем собственном окружении. Если руководствоваться таким определением, то в этом году не было кино более магического, чем архивный клип «Lil Kennedy» покойного эмо-рэпера Лил Пипа. Скромное выступление будущей иконы поколения в тесном клубе — это возвращение в тот дом, который мы никогда не знали. Юные лица немногочисленных зрителей, по-свойски обнимающих икону, — это лица наших давно потерянных братьев. Хоровое исполнение строчек о «медленной, бессмысленной смерти рядового наркоши» под анимешный клавишный семпл — это коллективное отпевание нашей общей молодости. Да, это все контекст, а не эстетика. Но кому нужна эстетика, когда одного контекста достаточно, чтобы перенести зрителя в столь восхитительное место? Всего лишь фантомная ностальгия, говорите? Промокните слезы платочком и убедитесь, что они совершенно реальны.