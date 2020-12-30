Продолжаем подводить итоги года в музыке — и предлагаем вам вспомнить самые интересные видеоклипы за последние 12 месяцев.
У кого такое странное телевидение?
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У кого такая странная вечеринка?
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В чьем клипе неизвестное существо лезет из канализации?
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Столько блестков — у кого?
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Чье безумное застолье?
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У кого в клипе вся жизнь — маршрутка?
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Мужчина взялся за нож. Грядет что‑то нехорошее. В чьем клипе?
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Ой, какой милый волк! У кого в клипе?
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Эта грандиозная сцена — из чьего клипа?
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Закончим добротой. Где такой милый песель?
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