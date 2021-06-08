Автор симулятора панелек «ШХД, Зима» Илья Мазо выпускает видеоверсию нового проекта «ШХД: Лето» в компании именитых коллег: от Ушко до Дарьи Аврамовой, которые поют его стихи. Результат — красивое эхо раннего цифрового искусства и минималистичной поэзии, цельное и без скучных излишеств. На «Афише» — премьера видео с комментариями действующих лиц.

Илья Мазо Автор проекта Эта часть цифровой оперы показывает мистические стороны игровых движков, моменты, знакомые любому разработчику, когда машина вдруг отвечает «призраками», — багами, глитчами и сущностями, которые никак не могут возникнуть исходя из логики кода. В роли сущностей выступает музыка — самая неуловимая из материй. Я предложил ребятам, чья крутизна признана Институтом крутизны, написать сногсшибательные песни, выбрав стихи из [моей] поэмы «ШХД: Лето». Когда они закончили — мы похитили их тела и лица, перенесли в среду и обратили в призраков — звонких, летних, веселых, надеюсь, вам понравится, лично я в восторге!

Зацените огромные йогурты, Тимины танцы, дно колодца с котиками, тайны печной золы и киберветерок в занавесках — его даже почувствовать можно! Добро пожаловать в «Лето»!

Лиза Прудникова и Лариса Ли Художницы Проект для нас начался технически не очень ясно и оттого весело. Первоначальной задачей было собрать 3D-модельки артистов и заанимировать их. Но потом все как‑то закрутилось, и в итоге возник целый отдельный мир детских летних снов, с высоким синим ночным небом, головой, которую напекло в душный полдень, полями, лесами, страшными историями в кругу друзей, гаданиями, электричками, уходящими в закат.

«Перегон» feat. Ушко

Даша Ушко Я была в депрессии в Польше и увидела тогда игру Ильи «ШХД: Зима» и подумала: «Вау, ничего себе уровень, как здорово». Позже я познакомилась с его музыкой и, учитывая, что я не фанат фолка и вообще такой музыки, удивилась, как здорово он сплетает то, что мне нравится, и то, что мне не должно нравиться, но глубоко проникает в душу. Для меня эта музыка несет большое откровение и щиплет душу, по-настоящему русская музыка. Когда Илья предложил мне сыграть малую роль в новой игре «ШХД: Лето», я очень удивилась и обрадовалась. Было сложно выбрать стихи для песни, потому что все они как будто написаны другой версией меня, настолько они близки. В очередном депрессивном приступе я сделала этот трек со стихами Ильи за часов 5 и отпустила. А зажило все еще лучше: с котиками, колодцем, деревьем с повешенными репликами меня, прикованной кандалами, и с матрешкой между ног. Все сработало великолепно.

Ведь теперь меня нет, только веб-пространство и витающий в нем русский дух пережженного лета.

Грустно, с мистикой? Я не знаю, мне просто нравится и немного плохо, как и должно быть. Мне очень понравилось. Это как Silent Hill в русской реальности, который пытается быть не страшным. Эстетика вебпанка, по которому все мы скучаем: котики, рамки, повешенные тела. «Одеяло» (feat. Бомба-Октябрь)

Василий Михайлов Бомба-Октябрь Довольно температурный визуал, как будто выключили кондиционер в пик летней духоты и ты в это время плавишься в своей комнатушке, прокручивая в голове строчки, пытаясь придумать к ним продолжение, однако ты понимаешь, что строчки уже дописаны до точки. Но это не мешает тебе снова и снова, но это не мешает тебе снова и снова, но это не мешает тебе снова и снова, и снова, и снова. Я человек довольно продуктивный, но не очень компанейский, так сказать, прекрасно лажу с самим собой. И инициатором для подобных затей не выступал пока что, однако, когда подобные запросы прилетают в мой очерченный мелом кружок, то я с радостью соглашаюсь на эти вызовы. Это всегда неожиданно и позволяет немного выглянуть из своего домика и посмотреть, что в мире вообще происходит. Эти коммуникации крайне важны, я им очень благодарен, а если в частности, то благодарен Илье Мазо. Маэстро, мой вам поклон! Выбрал это стихотворение просто потому, что мне показалось, что это когда‑то написал я, но мне лишь показалось. «Неспроста мне показалось», — подумал я и выбрал это стихотворение. Я его увидел довольно конкретным в своем посыле, без поэтизмов, которые хочется распевать, и эта трехполосная четкость меня подкупила. Вообще, сборник довольно интересный, но контекстуальный. Для меня многие стихотворения работают только в контексте других.

А вот это вот, выбранное мной, встало березкой посреди чистого поля. Ну я ее и срубил, разумеется, и пошел вытачивать Буратино.

Во время съемок я стоял со своей кривой улыбкой, по форме напоминающей морского конька, не шевелился, чтобы меня сфотографировали на 360 градусов, и думал: «Б**, а ведь я дипломированный актер». Какие выводы из этого? Понятия не имею. Еще я размышлял: «Замажут ли они мой прыщ на лбу в посте или нет?» В таких размышлениях я и вышел со съемок. Надеюсь, мой трехмерный лик будет-таки в нейронном тональнике. Илья большой молодец, что аккумулирует вокруг себя подобное трехмерное движение, я всегда восхищался инициаторами. Это меня всегда невероятно подкупает. «Луна» (feat. Тима ищет свет)

Тимофей Якимов «Тима ищет свет» Я ожидал от видео совсем другой динамики, но мне нравится, когда мои ожидания рушатся. Нравится, что в самом конце одна моя фигура превращается в несколько и все вместе, обнявшись, эти фигуры медленно кружатся в темпе музыки. Я не ожидал такой коллаборации, но мне показалось это все очень забавной идеей. В последнее время я стал чаще соглашаться на всякие авантюры, от которых ничего не ждешь, а просто вклиниваешься, надясь на лучшее. Мне понравилась идея поработать с чужим текстом, так я еще никогда не делал, да и, наверное, вряд ли согласился, если бы это был какой‑нибудь Мандельштам или Ахматова. Мне кажется, это довольно пошленько. Другое дело — [поработать] с молодым и ныне живущим кучерявым поэтом.

Мне показалось, что забавно было бы попробовать поиграть в эту эстрадную игру, где есть поэт, а есть музыкант, который старается сделать из стихов песню.

Такой честный конвейер по производству. Стихов было много, но я выбрал этот, потому что меня очень тронули слова «длинные времена». Мне кажется, все мы живем сейчас в длинных временах и долгих годах. «Закат» (feat. «Спасибо»)

Расел Рахман «Спасибо» Мне очень понравилось! Милейшая собака и сюжет. Может быть, я не все понял, но мне было крайне интересно и любопытно смотреть. Мне всегда нравилось то, что Илья делает, и было приятно познакомиться лично. Идея сделать совместное выступление на AWAZ привело нас к этому коллабу, и мне очень нравится итоговый результат. Мне понравилось несколько стихов, но когда я дошел до деда, выбор был очевиден. Сюжет показался знакомым, а я с огромным уважением отношусь к преклонному возрасту и нестареющей страсти к музыке.

Мой дед играл на аккордеоне, и потом его парализовало на правую часть и аккордеон пришлось продать, помню его чувства.

У меня уже был опыт создания песни на стихотворение Гумилева «Жираф» и Григория Остера «Вредные советы». Также мы делали каверы на «Тараканов!» и Буланову. Мне нравится, когда случается мэтч и песня/стихотворение становится будто родным. «Дух релакса» (feat. Avramova!)

Даша Аврамова Avramova! Писать музыку на чьи‑то стихи — сродни психологическому тесту, понимаете, да? Ты неосознанно выбираешь стих и неожиданно пишешь музыку с симфоническими инструментами, а потом оказывается, что давно этого и хотел, хотел сказать именно теми словами и нотами.

Для меня это очень личный проект, и психоделический видеоряд только подкрепляет эти ощущения, видео — в точку.

Я очень люблю все, что делает Илья, меня это трогает до слез, как мало что трогает в этой жизни в принципе. Стихи Ильи и его идея «ШХД: Лето» заставили заглянуть внутрь себя поглубже. Надеюсь, это считывается, даже если нет — неважно. Я безумно рада, что это случилось у всех нас.