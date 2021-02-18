В конце 2014 года Артем Макарский написал на «Волне» текст «Морфология русского инди», где описывал основные стереотипы нашей новой музыки — в основном негативные. Этот список можно считать своеобразным обновлением, пусть и в сокращенном виде. Тем более, за шесть лет все несколько изменилось, и теперь для язвительности куда меньше поводов. Данный список не совсем претендует на всеохватность. Все же услышанные за три дня 50 артистов — результат предварительного отбора. Это, скорее, попытка увидеть, на что пытаются ориентироваться музыканты в 2021 году. Если у вас есть еще какие‑то примеры стереотипов, пожалуйста напишите мне про них (например, по адресу @ovchinnikov в Telegram).

Язык/стилек

Неловко говорить про это, но приходится. В 2021 году есть уйма групп, которые предпочитают английский родной речи — и делают это весьма скверно. Раньше проблема была в кошмарном произношении, теперь — в том, что за этой речью и за этими играми в стиль скрывается, как правило, пустота: обезжиренный танцевальный поп в красочных декорациях и без крючков, стадионного размаха рок, который в силу сонграйтерской слабости точно не доберется до стадионов, разодетый джаз, неловко использующий стереотипы о временах Великой депрессии и т. п.

Это музыка, которая больше напоминает туристический аттракцион для нехитрых вечерних развлечений: вот вам кальянчик, а вот вам джазец. Музыканты все еще стремятся к приведению звука в соответствие неким зарубежным стандартам (про бессмысленность этого в наше время можно прочитать в знаменитой колонке Александра Горбачева про эпоху Земфиры и «Мумий Тролля» или его же — на «Афише» про дебют Pompeya). Качество звука и чистота стиля оказываются важнее песен. Как‑то странно это проговаривать, черт возьми!

Пафос

Странно, но все еще появляются пачками группы со стадионным звуком и — очевидно — амбициями. Они исследуют наследие Джонни Бакланда из Coldplay (то есть гитарные трели, которые гарантированно если не украсят, то хотя бы не испортят любой трек), а также групп Twenty One Pilots и Imagine Dragons (тоталитарный хип-хоповый ритм плюс роковый грув). Более-менее пристойный пример — группа Idon Care из Ульяновска. Но, как правило, ориентиры и амбиции не соответствуют состоянию. Эти песни, как правило, используют максимально доступные музыкальные шаблоны с духоподъемной лирикой, общая суть которой сводится к «возьмёмся за руки друзья, замыкая круг», и источают поддельный оптимизм, какой хорошо подходит все еще выходящим пачками комедиям про непростую (на самом деле нет) любовь. В общем пафос рождает скуку.