Последний опрос музыкальных критиков и людей из индустрии, проведенный «Афишей» в рамках выбора лучшего альбома года, показал , что если нас объединить в некое множество, то у него будет оптика среднестатистического белого любителя музыки. Хип-хоп для тех, кто не слушает хип-хоп в лице Run the Jewels, clipping. и Мака Миллера. Довольно много инди-рока и инди-попа, что вылилось в группу Mogwai на двенадцатом месте и альбом Энджел Олсен на двадцать шестом. Умная комфортная электроника (к неразлучным Four Tet и Caribou добавилась Келли Ли Оуэнс).

Нам стоит беречь себя

В конце ноября я созвонился с психиатром, потому что постепенно проявлявшаяся с конца августа тревожность стала беспокоить меня все сильнее. В итоге оказалось, что она была предвестницей близящегося депрессивного эпизода. В начале декабря я получил на руки рецепт, купил антидепрессанты и транквилизаторы — и выпал из обычного рабочего ритма примерно на неделю. В состоянии, когда примерно все, что у меня получалось, — это есть, пить и открывать читалку на телефоне, я решил наконец взяться за объемный том статей Марка Фишера (английского музыкального критика — Прим. ред.) «K-Punk».

Это довольно иронично: Фишер был публичным противником терапии и писал о депрессии, которая обычно рассматривается со стороны личного, а не социального. Для меня это не было проблемой, я прекрасно понимал, что в первую очередь мой рабочий ритм в итоге загнал меня (не в первый раз) в состояние, в котором я не хотел бы оказываться.

Одно из самых ярких — точнее, тусклых — проявлений депрессии случилось со мной пять лет назад: не выдержав одиночества в музыкальном разделе, в котором я оказался после роспуска редакции замечательного сайта «Афиша–Волна», я ушел в издание Look At Me, которое закроют через полгода после моего прихода. Постепенно депрессия, возникшая из‑за стресса, из‑за которого я писал все меньше и меньше текстов в «Афише», догнала меня.

Я перестал чувствовать что‑либо, и у меня получалось лишь оценивать реальность. Это удачно совпало с моей поездкой на фестиваль Pitchfork в Париже: именно там мне удалось узнать, что объективная музыкальная критика все-таки возможна (ведь я мог оценить выступления только умом, а не сердцем), но я бы не пожелал никому ее испытать.

Но антидепрессанты действуют, а вместе с ними снова появляется и мой врожденный оптимизм.