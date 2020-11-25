Питерские инди-рокеры «ГАФТ» выпустили сингл «Это не больно» против домашнего насилия

Инди-рок-группа «ГАФТ» из Петербурга выпустила новую песню «Это не больно», которая назвала своим манифестом против домашнего насилия. Трек можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Выход песни приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября. Все средства, полученные от прослушивания песни в «ВКонтакте» в течение полугода будут направлены в благотворительный фонд помощи жертвам жестокого обращения «Птицы».