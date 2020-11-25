Питерские инди-рокеры «ГАФТ» выпустили сингл «Это не больно» против домашнего насилия

Инди-рок-группа «ГАФТ» из Петербурга выпустила новую песню «Это не больно», которая назвала своим манифестом против домашнего насилия. Трек можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.
Выход песни приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября. Все средства, полученные от прослушивания песни в «ВКонтакте» в течение полугода будут направлены в благотворительный фонд помощи жертвам жестокого обращения «Птицы».
«Я, кажется, хорошо чувствую и понимаю людей изнутри, и это понимание я вкладываю в песни», — сказал вокалист группы Николай Яковлев. По словам музыканта, сюжет песни основан на реальной ситуации, произошедшей со его знакомой.
Ранее правозащитный проект «Зона права» запустил в телеграме и «ВКонтакте» ботов для помощи жертвам домашнего насилия. С помощью них можно узнать, что делать и как обезопасить себя при столкновении с домашним или сексуальным насилием.