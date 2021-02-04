C 12 по 14 февраля в Екатеринбурге пройдет фестиваль-конкурс New/Open. Николай Овчинников, который туда поедет (не петь, правда, но всему свое время) объясняет, почему вам тоже стоит туда поехать и заодно называет семь групп и исполнителей, которых стоит послушать помимо хедлайнеров.
У нашей музыкальной индустрии есть две важные проблемы. Первая — ее исключительная москвоцентричность. Вторая — эндемичность местных сцен. Особенно я это понял, когда в прошлом году побывал на Ural Music Night. По-хорошему, процентов 10–20 из выступавших там групп и музыкантов легко можно вытаскивать хоть на сцену «Боли» или «Стереолета», хоть в эфиры «Вечернего Урганта», хоть куда — но они обитают в своем универсуме и как будто не стремятся вовне.
Устроители UMN в середине февраля собираются в очередной раз провести фестиваль-конкурс New/Open. Обычно в таких случаях сразу мерещится призрак многочисленных бедовых соревнований в унылых клубах, коих была тьма в нулевые-десятые. Но по факту New/Open — такой же шоукейс, как UMN. С концертами в нескольких локациях, с в целом актуальными артистами, которые уже не похожи на школьные кавер-бенды, с парой приличных хедлайнеров (Shortparis и Леван Горозия — причем второй кажется интереснее первых). Если прибавить к этому компактность самого Екатеринбурга, наличие хороших баров для продолжения вечеринки и вынести за скобки дикие морозы (в конце концов, не на улице же вы музыку будете слушать), то получается практически идеальный небольшой фестиваль, особо нужный, когда никаких фестивалей больше нет. В общем, приезжайте — лететь два с небольшим часа хоть из Москвы, хоть из Петербурга.
Билеты на конкурсную программу и выступления Shortparis и Левана Горозии можно приобрести на официальном сайте фестиваля. Помните, что у нас пандемия, и это означает что: а) количество мест строго ограничено, б) если вы чувствуете себя неважно, вы остаетесь дома и выздоравливаете.
Семь артистов, которых стоит послушать на New/Open
Учитывайте, что большинство выступлений страшно короткие, так что сверяйтесь с расписанием и не опаздывайте.
ИльяМазо
Одна из — отчасти оправданных — претензий к музыке художника Ильи Мазо заключается в ее излишней театральности. Если сильно упрощать, то это похоже на серебряный век посреди панелек. Впрочем, в чем точно ему не откажешь, так это в дикой — до первобытности — энергии, которая нивелирует все минусы.
«Сова»
Одна из лучших местных инди-поп-групп с песнями про маленькие радости и маленькие горести. Сочетание уютного гитарного звука с пластиковыми ударными может показаться старомодным, но доброты тут так много, что об этом легко можно забыть.
The RIG
Сергей Храмцевич, саксофонист, игравший с «ГШ» и «Интуристом» (то есть без партий которого их музыка непредставима), в рамках сольного проекта играет неистовый импровизационный джаз. Кажется, вживую это все должно звучать еще более сокрушительно, чем на прошлогоднем дебютном альбоме.
«Гафт»
Не совсем новички. Николай Яковлев с коллегами уже давно исполняют немного грубый и слегка истеричный авант-рок. Долгое время с ним была одна серьезная проблема — он был очень хорош, как концепт, и в целом небезынтересен, но в результате будто разваливался на составляющие. Но это раньше, теперь все точно складно-ладно. Последние синглы «Гафта» очень хорошо встраиваются в конструкт «новых грустных»: отчаянные самокопания обморочной эпохи.
Oksioma
Страшно миловидная музыка от девушки из Тулы. Песни то прикидываются зарубежным диско-попом, то звучат как саундтрек к застойной мелодраме типа «31 июня». Светлая музыка.
lust supper
Кроме странного каламбура в названии (типа «похотливая вечеря» вместо «тайной», которая last supper) и самосравнения с Томом Йорком (ну, сколько можно) все ладно и складно у этого проекта. Минималистская электроника, легкая похоть и въедливый ритм. Так могли бы звучать Oqjav, люби они больше танцы.
Tihotiho
Участники сентябрьского шоукейса «Афиши Daily» на MMW, которые с тех пор не стали хуже. Это все тот же земной поп о небесных сферах для негромких выходных в нешумной компании. Максимально легкомысленная музыка — идеальная для момента.