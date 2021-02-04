У нашей музыкальной индустрии есть две важные проблемы. Первая — ее исключительная москвоцентричность. Вторая — эндемичность местных сцен. Особенно я это понял, когда в прошлом году побывал на Ural Music Night. По-хорошему, процентов 10–20 из выступавших там групп и музыкантов легко можно вытаскивать хоть на сцену «Боли» или «Стереолета», хоть в эфиры «Вечернего Урганта», хоть куда — но они обитают в своем универсуме и как будто не стремятся вовне.

Устроители UMN в середине февраля собираются в очередной раз провести фестиваль-конкурс New/Open. Обычно в таких случаях сразу мерещится призрак многочисленных бедовых соревнований в унылых клубах, коих была тьма в нулевые-десятые. Но по факту New/Open — такой же шоукейс, как UMN. С концертами в нескольких локациях, с в целом актуальными артистами, которые уже не похожи на школьные кавер-бенды, с парой приличных хедлайнеров (Shortparis и Леван Горозия — причем второй кажется интереснее первых). Если прибавить к этому компактность самого Екатеринбурга, наличие хороших баров для продолжения вечеринки и вынести за скобки дикие морозы (в конце концов, не на улице же вы музыку будете слушать), то получается практически идеальный небольшой фестиваль, особо нужный, когда никаких фестивалей больше нет. В общем, приезжайте — лететь два с небольшим часа хоть из Москвы, хоть из Петербурга.

Билеты на конкурсную программу и выступления Shortparis и Левана Горозии можно приобрести на официальном сайте фестиваля. Помните, что у нас пандемия, и это означает что: а) количество мест строго ограничено, б) если вы чувствуете себя неважно, вы остаетесь дома и выздоравливаете.