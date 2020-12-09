Начинаем подводить музыкальные итоги 2020 года. Хотя пандемия многим подпортила планы, хороших альбомов и песен было даже слишком много. Первым делом выбираем 10 лучших рок-пластинок — и 25 песен — на английском.
Все плейлисты по традиции в конце текста
Doves «The Universal Want»
Все плейлисты по традиции в конце текста
Doves «The Universal Want»
Возвращение самой недооцененной группы пост-брит-попа — максимально грандиозное по форме и содержанию. Безотказная психоделическая слезодавилка от имени мужчин в возрасте, которые многое поняли, но не потеряли надежду на лучшее. Гимноподобные и полные воздуха песни (10 из 10). Бьющие наотмашь рефрены (10 из 10). Безумно яркие аранжировки (10 из 10). Идеальное сочетание мечтательного звука и задумчивой лирики. «The Universal Want» — бесконечный полуденный сон безутешного жителя окраин любого большого города. Сон о том, что можно рано или поздно улететь в серое небо от этих чертовых блочных многоэтажек. По прошествии полугода кажется, что это не то чтобы возможно — другого выхода у нас попросту нет.
Возвращение самой недооцененной группы пост-брит-попа — максимально грандиозное по форме и содержанию. Безотказная психоделическая слезодавилка от имени мужчин в возрасте, которые многое поняли, но не потеряли надежду на лучшее. Гимноподобные и полные воздуха песни (10 из 10). Бьющие наотмашь рефрены (10 из 10). Безумно яркие аранжировки (10 из 10). Идеальное сочетание мечтательного звука и задумчивой лирики. «The Universal Want» — бесконечный полуденный сон безутешного жителя окраин любого большого города. Сон о том, что можно рано или поздно улететь в серое небо от этих чертовых блочных многоэтажек. По прошествии полугода кажется, что это не то чтобы возможно — другого выхода у нас попросту нет.
Travis «10 Songs»
Travis «10 Songs»
Отцы пост-брит-попа — с первой за 10 с лишним лет пластинкой, которую хочется: а) дослушать до конца, б) раз 200. Идеальная, филигранно записанная гитарная полуакустика. Один быстроходный хит плюс еще девять сонных баллад для сердца в любом состоянии. Вечно молодой голос Фрэна Хили, шотландского пацана, давно понявшего жизнь. Где Doves рыдают и мечтают, Travis все свое уже отплакали и теперь накрывают тебя теплым одеялком и приговаривают: там уже все уронили, можете спать дальше.
Отцы пост-брит-попа — с первой за 10 с лишним лет пластинкой, которую хочется: а) дослушать до конца, б) раз 200. Идеальная, филигранно записанная гитарная полуакустика. Один быстроходный хит плюс еще девять сонных баллад для сердца в любом состоянии. Вечно молодой голос Фрэна Хили, шотландского пацана, давно понявшего жизнь. Где Doves рыдают и мечтают, Travis все свое уже отплакали и теперь накрывают тебя теплым одеялком и приговаривают: там уже все уронили, можете спать дальше.
Nothing But Thieves «Moral Panic»
Nothing But Thieves «Moral Panic»
Альбом, после которого NBT окончательно перестанут называть эпигонами Muse и Джеффа Бакли. Конор Мейсон и компания сделали лихой поворот во все стороны сразу и заиграли спорый и воодушевляющий поп-рок для больших площадок. И когда эти самые площадки снова заработают, NBT будут на них главными героями. Во всяком случае альтернативы им нет. Не Muse и The Killers же, честное слово.
Альбом, после которого NBT окончательно перестанут называть эпигонами Muse и Джеффа Бакли. Конор Мейсон и компания сделали лихой поворот во все стороны сразу и заиграли спорый и воодушевляющий поп-рок для больших площадок. И когда эти самые площадки снова заработают, NBT будут на них главными героями. Во всяком случае альтернативы им нет. Не Muse и The Killers же, честное слово.
Fontaines D.C. «A Hero’s Death»
Fontaines D.C. «A Hero’s Death»
Как похорошели The Fall при Брекзите. А если серьезно, то это гениальный в своей босяцкой простоте альбом о том, что хайп приходит, но без чилла. Гриан Чаттен и его друзья покатались по миру, поисполняли свой ироничный и грязный постпанк и в итоге записали совсем не ироничный и чуть более чистый альбом о том, как тебя пожирает бесконечная погоня за успехом. Они бы остались героями исключительно англоязычного мира, но свои отповеди капиталистической потогонке они теперь облекают в вопиющей красоты мелодии, с которыми и не имея возможности продраться сквозь ирландский акцент становится все понятно. Мы задолбались, а Fontaines D.C. лучше всех это выразили.
Как похорошели The Fall при Брекзите. А если серьезно, то это гениальный в своей босяцкой простоте альбом о том, что хайп приходит, но без чилла. Гриан Чаттен и его друзья покатались по миру, поисполняли свой ироничный и грязный постпанк и в итоге записали совсем не ироничный и чуть более чистый альбом о том, как тебя пожирает бесконечная погоня за успехом. Они бы остались героями исключительно англоязычного мира, но свои отповеди капиталистической потогонке они теперь облекают в вопиющей красоты мелодии, с которыми и не имея возможности продраться сквозь ирландский акцент становится все понятно. Мы задолбались, а Fontaines D.C. лучше всех это выразили.
Deftones «Ohms»
Deftones «Ohms»
Deftones едут по хорошо намазанным рельсам — играют все тот же альтернативный метал в разреженной атмосфере, поют о смертельной любви (или любви как смертельной болезни, почти по Мамонову) и надрываются за всех сгинувших коллег по жанру. Не лучший альбом Deftones, но лучшая — наряду с переизданием «Hybrid Theory» — заявка на то, чтобы люди с гитарами задумались о реанимации альтернативы 20-летней давности.
Deftones едут по хорошо намазанным рельсам — играют все тот же альтернативный метал в разреженной атмосфере, поют о смертельной любви (или любви как смертельной болезни, почти по Мамонову) и надрываются за всех сгинувших коллег по жанру. Не лучший альбом Deftones, но лучшая — наряду с переизданием «Hybrid Theory» — заявка на то, чтобы люди с гитарами задумались о реанимации альтернативы 20-летней давности.
Beabadoobee «Fake It Flowers»
Beabadoobee «Fake It Flowers»
А вот и пример удачной реанимации. Беатрис Кристи Лаус дотошно собирает по кусочкам звук умеренно тяжелой альтернативы конца девяностых (да и картинку тоже — посмотрите, скажем, клип на песню «Sorry») и записывает такой альбом, какой ее — этой самой альтернативы — представителям вряд ли бы удалось сотворить. 12 попаданий из 12, едкая лирика, фестивальные кричалки и медляки для мелодрам о непростой жизни поколения Z. Вообще такое эпигонство охота разругать — разругали же мы в конце концов группу Greta Van Fleet за то, что они похожий фокус сотворили с Led Zeppelin, — но, во-первых, Beabadoobee не пытается копировать конкретных людей, а берет лучшее у каждого, во-вторых, у нее все настолько хорошо с сонграйтерскими навыками, что ностальгический аттракцион принимаешь за чистую монету. Ну и ладно.
А вот и пример удачной реанимации. Беатрис Кристи Лаус дотошно собирает по кусочкам звук умеренно тяжелой альтернативы конца девяностых (да и картинку тоже — посмотрите, скажем, клип на песню «Sorry») и записывает такой альбом, какой ее — этой самой альтернативы — представителям вряд ли бы удалось сотворить. 12 попаданий из 12, едкая лирика, фестивальные кричалки и медляки для мелодрам о непростой жизни поколения Z. Вообще такое эпигонство охота разругать — разругали же мы в конце концов группу Greta Van Fleet за то, что они похожий фокус сотворили с Led Zeppelin, — но, во-первых, Beabadoobee не пытается копировать конкретных людей, а берет лучшее у каждого, во-вторых, у нее все настолько хорошо с сонграйтерскими навыками, что ностальгический аттракцион принимаешь за чистую монету. Ну и ладно.
Rolling Blackouts Coastal Fever «Sideways to New Italy»
Rolling Blackouts Coastal Fever «Sideways to New Italy»
Хочется пошутить, что условно лучший брит-поп-альбом записала группа из Австралии (кстати, не единственный такой казус: послушайте еще, скажем, их земляков Skegss). Лучший — и самый беззаботный. «Sideways to New Italy» — это максимально рекреационная пластинка, похожая на набор необязательных открыток из отпуска, которые ты все равно прикрепишь на пробковую доску.
Mystery Jets «A Billion Heartbeats»
Хочется пошутить, что условно лучший брит-поп-альбом записала группа из Австралии (кстати, не единственный такой казус: послушайте еще, скажем, их земляков Skegss). Лучший — и самый беззаботный. «Sideways to New Italy» — это максимально рекреационная пластинка, похожая на набор необязательных открыток из отпуска, которые ты все равно прикрепишь на пробковую доску.
Mystery Jets «A Billion Heartbeats»
Ладно, шутим: вот лучший брит-поп-альбом. Группа во главе с Блейном Харрисоном никогда особо ни на что не претендовала, таких коллективов в Британии — в каждом пабе. Одако ж вот как вышло: 10 слезливых и надрывных, постоянно разгоняющихся до максимально разрешенных на британских дорогах скоростей песен про плохую полицию и хороших докторов, про плохих политиков и хорошие советы. Например, говорить самое важное до того, как прихватит сердечко. Вот Mystery Jets точно успели — и, надеемся, успеют еще не раз.
Porridge Radio «Every Bad»
Ладно, шутим: вот лучший брит-поп-альбом. Группа во главе с Блейном Харрисоном никогда особо ни на что не претендовала, таких коллективов в Британии — в каждом пабе. Одако ж вот как вышло: 10 слезливых и надрывных, постоянно разгоняющихся до максимально разрешенных на британских дорогах скоростей песен про плохую полицию и хороших докторов, про плохих политиков и хорошие советы. Например, говорить самое важное до того, как прихватит сердечко. Вот Mystery Jets точно успели — и, надеемся, успеют еще не раз.
Porridge Radio «Every Bad»
Страсть года (которую автор текста к стыду своему что‑то поздно расслушал). Витиеватый, раскатистый, крикливый (но не плаксивый) женский рок. Тут за несколько секунд все может перейти от замогильного воя к истошному ору и обратно, от мелодичного постпанка с прямой бочкой к гаражной ненависти и обратно — и так постоянно. На этих музыкальных качелях качаться страшно увлекательно. Желательно на концерте.
Moaning «Uneasy Laughter»
Страсть года (которую автор текста к стыду своему что‑то поздно расслушал). Витиеватый, раскатистый, крикливый (но не плаксивый) женский рок. Тут за несколько секунд все может перейти от замогильного воя к истошному ору и обратно, от мелодичного постпанка с прямой бочкой к гаражной ненависти и обратно — и так постоянно. На этих музыкальных качелях качаться страшно увлекательно. Желательно на концерте.
Moaning «Uneasy Laughter»
Группа из Лос-Анджелеса пишет дрим-поп и постпанк с запахом только что прошедшей грозы. Мрачный, туманный, монотонный и при том страшно седативный даже в моменты максимального разгона. В этом году с подобной музыкой (во всяком случае на английском) было как‑то совсем непросто, Moaning отыгрываются и отпеваются за всех сразу — и делают это удачнее некуда.
Группа из Лос-Анджелеса пишет дрим-поп и постпанк с запахом только что прошедшей грозы. Мрачный, туманный, монотонный и при том страшно седативный даже в моменты максимального разгона. В этом году с подобной музыкой (во всяком случае на английском) было как‑то совсем непросто, Moaning отыгрываются и отпеваются за всех сразу — и делают это удачнее некуда.