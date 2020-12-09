Начинаем подводить музыкальные итоги 2020 года. Хотя пандемия многим подпортила планы, хороших альбомов и песен было даже слишком много. Первым делом выбираем 10 лучших рок-пластинок — и 25 песен — на английском.

Все плейлисты по традиции в конце текста Doves «The Universal Want»

Все плейлисты по традиции в конце текста Doves «The Universal Want»

Возвращение самой недооцененной группы пост-брит-попа — максимально грандиозное по форме и содержанию. Безотказная психоделическая слезодавилка от имени мужчин в возрасте, которые многое поняли, но не потеряли надежду на лучшее. Гимноподобные и полные воздуха песни (10 из 10). Бьющие наотмашь рефрены (10 из 10). Безумно яркие аранжировки (10 из 10). Идеальное сочетание мечтательного звука и задумчивой лирики. «The Universal Want» — бесконечный полуденный сон безутешного жителя окраин любого большого города. Сон о том, что можно рано или поздно улететь в серое небо от этих чертовых блочных многоэтажек. По прошествии полугода кажется, что это не то чтобы возможно — другого выхода у нас попросту нет.

Возвращение самой недооцененной группы пост-брит-попа — максимально грандиозное по форме и содержанию. Безотказная психоделическая слезодавилка от имени мужчин в возрасте, которые многое поняли, но не потеряли надежду на лучшее. Гимноподобные и полные воздуха песни (10 из 10). Бьющие наотмашь рефрены (10 из 10). Безумно яркие аранжировки (10 из 10). Идеальное сочетание мечтательного звука и задумчивой лирики. «The Universal Want» — бесконечный полуденный сон безутешного жителя окраин любого большого города. Сон о том, что можно рано или поздно улететь в серое небо от этих чертовых блочных многоэтажек. По прошествии полугода кажется, что это не то чтобы возможно — другого выхода у нас попросту нет.

Подробности по теме Мы много писали о Doves в этом году, вот, к примеру, подробный разбор «The Universal Want» Мы много писали о Doves в этом году, вот, к примеру, подробный разбор «The Universal Want»

Подробности по теме Мы много писали о Doves в этом году, вот, к примеру, подробный разбор «The Universal Want» Мы много писали о Doves в этом году, вот, к примеру, подробный разбор «The Universal Want»

Travis «10 Songs»

Travis «10 Songs»

Отцы пост-брит-попа — с первой за 10 с лишним лет пластинкой, которую хочется: а) дослушать до конца, б) раз 200. Идеальная, филигранно записанная гитарная полуакустика. Один быстроходный хит плюс еще девять сонных баллад для сердца в любом состоянии. Вечно молодой голос Фрэна Хили, шотландского пацана, давно понявшего жизнь. Где Doves рыдают и мечтают, Travis все свое уже отплакали и теперь накрывают тебя теплым одеялком и приговаривают: там уже все уронили, можете спать дальше.

Отцы пост-брит-попа — с первой за 10 с лишним лет пластинкой, которую хочется: а) дослушать до конца, б) раз 200. Идеальная, филигранно записанная гитарная полуакустика. Один быстроходный хит плюс еще девять сонных баллад для сердца в любом состоянии. Вечно молодой голос Фрэна Хили, шотландского пацана, давно понявшего жизнь. Где Doves рыдают и мечтают, Travis все свое уже отплакали и теперь накрывают тебя теплым одеялком и приговаривают: там уже все уронили, можете спать дальше.

Подробности по теме Группе Travis и пост-брит-попу мы посвятили целый день. Почитайте все наши тексты по теме Группе Travis и пост-брит-попу мы посвятили целый день. Почитайте все наши тексты по теме

Подробности по теме Группе Travis и пост-брит-попу мы посвятили целый день. Почитайте все наши тексты по теме Группе Travis и пост-брит-попу мы посвятили целый день. Почитайте все наши тексты по теме

Nothing But Thieves «Moral Panic»

Nothing But Thieves «Moral Panic»

Альбом, после которого NBT окончательно перестанут называть эпигонами Muse и Джеффа Бакли. Конор Мейсон и компания сделали лихой поворот во все стороны сразу и заиграли спорый и воодушевляющий поп-рок для больших площадок. И когда эти самые площадки снова заработают, NBT будут на них главными героями. Во всяком случае альтернативы им нет. Не Muse и The Killers же, честное слово.

Альбом, после которого NBT окончательно перестанут называть эпигонами Muse и Джеффа Бакли. Конор Мейсон и компания сделали лихой поворот во все стороны сразу и заиграли спорый и воодушевляющий поп-рок для больших площадок. И когда эти самые площадки снова заработают, NBT будут на них главными героями. Во всяком случае альтернативы им нет. Не Muse и The Killers же, честное слово.

Подробности по теме Специально для «Афиши Daily» Конор Мейсон записал вживую кое-что с нового альбома. Бежим смотреть! Специально для «Афиши Daily» Конор Мейсон записал вживую кое-что с нового альбома. Бежим смотреть!

Подробности по теме Специально для «Афиши Daily» Конор Мейсон записал вживую кое-что с нового альбома. Бежим смотреть! Специально для «Афиши Daily» Конор Мейсон записал вживую кое-что с нового альбома. Бежим смотреть!

Fontaines D.C. «A Hero’s Death»

Fontaines D.C. «A Hero’s Death»

Как похорошели The Fall при Брекзите. А если серьезно, то это гениальный в своей босяцкой простоте альбом о том, что хайп приходит, но без чилла. Гриан Чаттен и его друзья покатались по миру, поисполняли свой ироничный и грязный постпанк и в итоге записали совсем не ироничный и чуть более чистый альбом о том, как тебя пожирает бесконечная погоня за успехом. Они бы остались героями исключительно англоязычного мира, но свои отповеди капиталистической потогонке они теперь облекают в вопиющей красоты мелодии, с которыми и не имея возможности продраться сквозь ирландский акцент становится все понятно. Мы задолбались, а Fontaines D.C. лучше всех это выразили.

Как похорошели The Fall при Брекзите. А если серьезно, то это гениальный в своей босяцкой простоте альбом о том, что хайп приходит, но без чилла. Гриан Чаттен и его друзья покатались по миру, поисполняли свой ироничный и грязный постпанк и в итоге записали совсем не ироничный и чуть более чистый альбом о том, как тебя пожирает бесконечная погоня за успехом. Они бы остались героями исключительно англоязычного мира, но свои отповеди капиталистической потогонке они теперь облекают в вопиющей красоты мелодии, с которыми и не имея возможности продраться сквозь ирландский акцент становится все понятно. Мы задолбались, а Fontaines D.C. лучше всех это выразили.

Подробности по теме Мы подробно разобрали альбом «A Hero's Death», потому что он того достоин Мы подробно разобрали альбом «A Hero's Death», потому что он того достоин

Подробности по теме Мы подробно разобрали альбом «A Hero's Death», потому что он того достоин Мы подробно разобрали альбом «A Hero's Death», потому что он того достоин

Deftones «Ohms»

Deftones «Ohms»

Deftones едут по хорошо намазанным рельсам — играют все тот же альтернативный метал в разреженной атмосфере, поют о смертельной любви (или любви как смертельной болезни, почти по Мамонову) и надрываются за всех сгинувших коллег по жанру. Не лучший альбом Deftones, но лучшая — наряду с переизданием «Hybrid Theory» — заявка на то, чтобы люди с гитарами задумались о реанимации альтернативы 20-летней давности.

Deftones едут по хорошо намазанным рельсам — играют все тот же альтернативный метал в разреженной атмосфере, поют о смертельной любви (или любви как смертельной болезни, почти по Мамонову) и надрываются за всех сгинувших коллег по жанру. Не лучший альбом Deftones, но лучшая — наряду с переизданием «Hybrid Theory» — заявка на то, чтобы люди с гитарами задумались о реанимации альтернативы 20-летней давности.

Подробности по теме По случаю выхода «Ohms» мы поговорили с лидером Deftones Чино Морено По случаю выхода «Ohms» мы поговорили с лидером Deftones Чино Морено

Подробности по теме По случаю выхода «Ohms» мы поговорили с лидером Deftones Чино Морено По случаю выхода «Ohms» мы поговорили с лидером Deftones Чино Морено

Beabadoobee «Fake It Flowers»

Beabadoobee «Fake It Flowers»

А вот и пример удачной реанимации. Беатрис Кристи Лаус дотошно собирает по кусочкам звук умеренно тяжелой альтернативы конца девяностых (да и картинку тоже — посмотрите, скажем, клип на песню «Sorry») и записывает такой альбом, какой ее — этой самой альтернативы — представителям вряд ли бы удалось сотворить. 12 попаданий из 12, едкая лирика, фестивальные кричалки и медляки для мелодрам о непростой жизни поколения Z. Вообще такое эпигонство охота разругать — разругали же мы в конце концов группу Greta Van Fleet за то, что они похожий фокус сотворили с Led Zeppelin, — но, во-первых, Beabadoobee не пытается копировать конкретных людей, а берет лучшее у каждого, во-вторых, у нее все настолько хорошо с сонграйтерскими навыками, что ностальгический аттракцион принимаешь за чистую монету. Ну и ладно.

А вот и пример удачной реанимации. Беатрис Кристи Лаус дотошно собирает по кусочкам звук умеренно тяжелой альтернативы конца девяностых (да и картинку тоже — посмотрите, скажем, клип на песню «Sorry») и записывает такой альбом, какой ее — этой самой альтернативы — представителям вряд ли бы удалось сотворить. 12 попаданий из 12, едкая лирика, фестивальные кричалки и медляки для мелодрам о непростой жизни поколения Z. Вообще такое эпигонство охота разругать — разругали же мы в конце концов группу Greta Van Fleet за то, что они похожий фокус сотворили с Led Zeppelin, — но, во-первых, Beabadoobee не пытается копировать конкретных людей, а берет лучшее у каждого, во-вторых, у нее все настолько хорошо с сонграйтерскими навыками, что ностальгический аттракцион принимаешь за чистую монету. Ну и ладно.

Подробности по теме Лучший клип Beabadoobee с нового альбома — «Worth It» Лучший клип Beabadoobee с нового альбома — «Worth It»

Подробности по теме Лучший клип Beabadoobee с нового альбома — «Worth It» Лучший клип Beabadoobee с нового альбома — «Worth It»

Rolling Blackouts Coastal Fever «Sideways to New Italy»

Rolling Blackouts Coastal Fever «Sideways to New Italy»

Хочется пошутить, что условно лучший брит-поп-альбом записала группа из Австралии (кстати, не единственный такой казус: послушайте еще, скажем, их земляков Skegss). Лучший — и самый беззаботный. «Sideways to New Italy» — это максимально рекреационная пластинка, похожая на набор необязательных открыток из отпуска, которые ты все равно прикрепишь на пробковую доску. Mystery Jets «A Billion Heartbeats»

Хочется пошутить, что условно лучший брит-поп-альбом записала группа из Австралии (кстати, не единственный такой казус: послушайте еще, скажем, их земляков Skegss). Лучший — и самый беззаботный. «Sideways to New Italy» — это максимально рекреационная пластинка, похожая на набор необязательных открыток из отпуска, которые ты все равно прикрепишь на пробковую доску. Mystery Jets «A Billion Heartbeats»

Ладно, шутим: вот лучший брит-поп-альбом. Группа во главе с Блейном Харрисоном никогда особо ни на что не претендовала, таких коллективов в Британии — в каждом пабе. Одако ж вот как вышло: 10 слезливых и надрывных, постоянно разгоняющихся до максимально разрешенных на британских дорогах скоростей песен про плохую полицию и хороших докторов, про плохих политиков и хорошие советы. Например, говорить самое важное до того, как прихватит сердечко. Вот Mystery Jets точно успели — и, надеемся, успеют еще не раз. Porridge Radio «Every Bad»

Ладно, шутим: вот лучший брит-поп-альбом. Группа во главе с Блейном Харрисоном никогда особо ни на что не претендовала, таких коллективов в Британии — в каждом пабе. Одако ж вот как вышло: 10 слезливых и надрывных, постоянно разгоняющихся до максимально разрешенных на британских дорогах скоростей песен про плохую полицию и хороших докторов, про плохих политиков и хорошие советы. Например, говорить самое важное до того, как прихватит сердечко. Вот Mystery Jets точно успели — и, надеемся, успеют еще не раз. Porridge Radio «Every Bad»

Страсть года (которую автор текста к стыду своему что‑то поздно расслушал). Витиеватый, раскатистый, крикливый (но не плаксивый) женский рок. Тут за несколько секунд все может перейти от замогильного воя к истошному ору и обратно, от мелодичного постпанка с прямой бочкой к гаражной ненависти и обратно — и так постоянно. На этих музыкальных качелях качаться страшно увлекательно. Желательно на концерте. Moaning «Uneasy Laughter»

Страсть года (которую автор текста к стыду своему что‑то поздно расслушал). Витиеватый, раскатистый, крикливый (но не плаксивый) женский рок. Тут за несколько секунд все может перейти от замогильного воя к истошному ору и обратно, от мелодичного постпанка с прямой бочкой к гаражной ненависти и обратно — и так постоянно. На этих музыкальных качелях качаться страшно увлекательно. Желательно на концерте. Moaning «Uneasy Laughter»

Группа из Лос-Анджелеса пишет дрим-поп и постпанк с запахом только что прошедшей грозы. Мрачный, туманный, монотонный и при том страшно седативный даже в моменты максимального разгона. В этом году с подобной музыкой (во всяком случае на английском) было как‑то совсем непросто, Moaning отыгрываются и отпеваются за всех сразу — и делают это удачнее некуда.

Группа из Лос-Анджелеса пишет дрим-поп и постпанк с запахом только что прошедшей грозы. Мрачный, туманный, монотонный и при том страшно седативный даже в моменты максимального разгона. В этом году с подобной музыкой (во всяком случае на английском) было как‑то совсем непросто, Moaning отыгрываются и отпеваются за всех сразу — и делают это удачнее некуда.

Подробности по теме Самое время вспомнить лучшие рок-альбомы и EP прошлого года Самое время вспомнить лучшие рок-альбомы и EP прошлого года

Подробности по теме Самое время вспомнить лучшие рок-альбомы и EP прошлого года Самое время вспомнить лучшие рок-альбомы и EP прошлого года

10 песен с лучших альбомов и еще 15 не менее интересных треков за 2020 год — в наших плейлистах