Beabadoobee раскидывает вещи в номере отеля в новом клипе «Worth It»

Вот что сама артистка сказала о песне: «Worth It» о подростковой неверности и ошибках, которые можно совершить из‑за соблазна. Это что‑то вроде исповеди».

Всего в грядущем альбоме «Fake It Flowers» будет 12 композиций. Две из них — «Sorry» и «Care» (в придачу с клипами) — Beabadoobee представила ранее.

Беатрис Кристи Лаус (настоящее имя Beabadoobee) набрала популярность за достаточно короткое время. Старт музыкальной карьеры молодой исполнительницы (сейчас ей 20 лет) пришелся на 2017 год, а в прошлом году она выпустила два мини-альбома — «Space Cadet» и «Loveworm». Оба, по замечанию Stereogum, наполнены яркими поп-песнями в духе 90-х. Как и полагается восходящей звезде, у Beabadoobee есть собственный тикток-хит (записанный вместе с Powfu), а также номинация на Brit Awards-2020 в соответствующей категории.