Beabadoobee раскидывает вещи в номере отеля в новом клипе «Worth It»

Восходящая филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee выпустила клип на трек «Worth It». Он появится на дебютном альбоме певицы «Fake It Flowers», релиз которого намечен на 16 октября.
Вот что сама артистка сказала о песне: «Worth It» о подростковой неверности и ошибках, которые можно совершить из‑за соблазна. Это что‑то вроде исповеди».
Всего в грядущем альбоме «Fake It Flowers» будет 12 композиций. Две из них — «Sorry» и «Care» (в придачу с клипами) — Beabadoobee представила ранее.
Беатрис Кристи Лаус (настоящее имя Beabadoobee) набрала популярность за достаточно короткое время. Старт музыкальной карьеры молодой исполнительницы (сейчас ей 20 лет) пришелся на 2017 год, а в прошлом году она выпустила два мини-альбома — «Space Cadet» и «Loveworm». Оба, по замечанию Stereogum, наполнены яркими поп-песнями в духе 90-х. Как и полагается восходящей звезде, у Beabadoobee есть собственный тикток-хит (записанный вместе с Powfu), а также номинация на Brit Awards-2020 в соответствующей категории.
Beabadoobee — представительница бедрум-попа — мечтательного инди, который возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. О том, почему бедрум-поп — самое интересное, что произошло с инди-музыкой за последние несколько лет, читайте здесь.