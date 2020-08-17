На Summit Z8 22 августа будут не только выступления экспертов и эксперток по нашему с вами будущему, но и концерт наших любимых фрешменов. Среди них — группа «Влажность», играющая злобный и саморазоблачительный альтернативный рок. На «Афише Daily» — премьера их новой песни, точнее — «песни, которой не существует».
24 сентября «Влажность» выступит в Москве в клубе «16 тонн»,
за билетами на концерт — сюда!
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», sobakasoma, Artemiev и другие музыканты. Герой следующего выпуска — Kirkiimad.