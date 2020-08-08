Петербургский дуэт «Трипинадва» в прошлом году вернулся из затяжного отпуска и выпустил дебютный альбом «Всегда», полную оптимизма запись о маленьких проблемах и больших чувствах. Мы попросили группу спеть что‑нибудь с него для «Афиши Homework», и вот что получилось.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике, и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», Sobakasoma, Artemiev и другие музыканты. Герои следующего выпуска — «Кис-кис».