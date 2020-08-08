Петербургский дуэт «Трипинадва» в прошлом году вернулся из затяжного отпуска и выпустил дебютный альбом «Всегда», полную оптимизма запись о маленьких проблемах и больших чувствах. Мы попросили группу спеть что‑нибудь с него для «Афиши Homework», и вот что получилось.