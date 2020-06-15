Герой нового выпуска нашего проекта «Афиша Homework» — Владимир Золотухин, он же Zoloto, играющий элегантный романтический поп для самых душевных обстоятельств. Специально для «Афиши Daily» он исполнил прямо на балконе — кстати, отличный вид на город — свой трек «Улицы ждали».

Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. В первом выпуске вы могли посмотреть, как Сергей Сироткин поет о планах на это лето. Герои следующего выпуска — Enter Shikari с приветом из Великобритании.