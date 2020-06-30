Московский актер Василий Михайлов под псевдонимом Бомба Октярь записывает печальный и поэтичный инди-рок и соединяет наследие инди- и поп-музыки нулевых с городской тоской двадцатых. Специально для «Афиши Homework» Михайлов записал песню «Лимон 2» под столом.