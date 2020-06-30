Московский актер Василий Михайлов под псевдонимом Бомба Октярь записывает печальный и поэтичный инди-рок и соединяет наследие инди- и поп-музыки нулевых с городской тоской двадцатых. Специально для «Афиши Homework» Михайлов записал песню «Лимон 2» под столом.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Zoloto, Рау Рейнольдс из Enter Shikari, Иван Глобин из группы «Тени свободы» и проект «Грязь». Герои следующего выпуска — «Дайте танк (!)».
Подробности по теме
Новые грустные: как звучит поп-музыка будущего?