В поисках идеального чизбургера: тестируем 10 бургерных Москвы

Бургерная революция отгремела в Москве без малого десять лет назад — тогда демократичные точки с крафтовыми бургерами, глянцевыми булочками и самодельными соусами стали крупным трендом и заполнили город. Часть проектов вписалась в городской ландшафт, полюбилась горожанам и существует до сих пор. Другие же места не пережили проверку временем (или московскими ценами на аренду) и до 2024 года не дотянули: переродились в новые концепции или вовсе закрылись.
Сейчас бургерные встречаются в Москве на каждом шагу и редко становятся предметом споров гастрокритиков и фуди — это простая еда, чтобы перекусить на скорую руку и без лишних заморочек. Тем интереснее изучить современные бургерные и понять, где — настоящие жемчужины, а что абсолютно мимо.
Первый Beverly Hills Diner открылся в Москве в 2008 году, Starlite Diner — и того раньше, в 1999-м. По сути, эти два дайнера формировали представление москвичей об американской кухне да и о доступной ресторанной культуре в целом, ведь до десятых годов демократичных ресторанов в столице было ничтожно мало, а «Пушкин» с «Ванилью» мог позволить себе не каждый.
Подростком я ходила в оба дайнера — скорее от недостатка альтернативы, нежели из любви к здешним бургерам. Хотя шестнадцать лет назад место и правда было куда более задорным, а здешняя кухня вкупе с веселыми официантами, одетыми по американской моде шестидесятых, казалась бодрее.
В 2024 году гастромэтча ожидаемо не произошло. На тех же цветастых тарелках, что и десять лет назад, высится объемный чизбургер. Про степень прожарки не спрашивают, по умолчанию приносят ультимативно велл-данистую котлетку с водянистыми овощами и суховатой булочкой. В центре над котлетой утрамбовано несколько крупных колец белого лука, которые здесь явно ни к чему, пожухлый салат только мешается, а булка местами похрустывает на зубах из‑за сухости. Плюс абсолютно невыразительная котлета, которой не хватает ни соли с перцем, ни природной сочности. Все вместе выглядит грустно, и доедать это решительно не хочется.
В защиту Beverly Hills Diner могу только сказать, что молочные коктейли здесь все так же прекрасны. А вот интерьер выглядит потертым и печальным, как, впрочем, и многие другие воспоминания о юности. Спасибо за ностальгию, но в ближайшее время не вернусь.
Стоимость бургера
575 р.
Адрес
Сретенка, 1
Еще одно заведение старой волны, которое открылось во времена бургерной революции. Сегодня BB & Burgers работают как небольшая сеть, но сохраняют слегка олдскульный интерьер и прежний нейминг, утративший с годами всю свою иронию. Во всяком случае, бургер «Отвратительный мужик» вызывает только одно желание — никогда его не пробовать.
Заказываю классический бургер, он же чизбургер. Внутри тоненькая — тоньше только в «Макдоналдсе» — котлета, овощи, сыр и много соуса. Без последнего было бы лучше: котлета хорошо зажарена по краям, лук хрустит, даже томаты с сыром удачно вписываются в эту симфонию. А соус ощущается инородно и забивает собой остальные вкусы. Булка тоже средняя: заявлена как бриошь, но на вкус рыхлая и пресная.
Спасает ситуацию (опять) разве что молочный коктейль, но возвращаться сюда на обед все равно не хочется.
Довольно популярный российский поставщик мраморной говядины. Стейки бренда можно найти в магазинах и ресторанах — на сайте даже есть карта со всеми местами, где готовят из мяса Primebeef.
Есть у компании и несколько собственных «мясных баров» — здесь тоже можно купить мясо домой или пообедать стейком, бургером или хот-догом. Беру классический чизбургер с котлетой из мраморной говядины. Цена, кстати, вполне докризисная — 490 рублей.
Через десять минут забираю высокую пирамиду с пухлыми булками, украшенную зубочисткой с жемчужиной (хм). Булка неплохая, но слишком уж объемная, котлетка тоже пухлая, сочная и нужной прожарки (я просила чуть больше, чем медиум). Остальные ингредиенты тоже хорошо знакомы: слегка водянистый томат, приятно-сливочная полоска сыра, огурчики и салат.
Не идут этому бургеру только соусы — здесь их попросту слишком много: на нижней булочке что‑то вроде коктейльного, на верхней — он же с чем‑то еще. Для меня это перебор, не вижу смысла настолько перебивать вкус добротной котлеты с овощами и сыром.
Я не планировала тестировать бургеры из доставок, но заглядываю в «Кухню на районе» в поисках обеда и вижу бургер с чеддером — чизбургер, получается! Заказываю и через двадцать минут получаю нечто сомнительное. Булочки выглядят так, будто их кто‑то уже успел погрызть до меня, да и сам бургер приехал сплющенным и помятым.
Признаться честно, я поклонница «Кухни на районе»: у меня есть свои любимчики в меню и я обожаю то, как общается служба поддержки. Но бургер в числе фаворитов точно не окажется — слишком уж потрепанно он выглядит. На вкус ближе всего он к классическому чизбургеру из «Макдоналдса»: кетчуп, лук, минимум овощей, зато много сыра и суховатая булка. Котлета добротная — плотная, толстая и даже довольно сочная. Все вместе бурного восторга не вызывает, но и не отталкивает. Для доставки — годный чизбургер, осталось только поправить внешний вид блюда.
Стоимость бургера
399 р.
Первая бургерная под брендом Burger Heroes запустилась в 2015 году и быстро превратилась в огромную сеть: сегодня в Москве десятки точек. Это простенькие бургерные, где, помимо бюджетного бургера с картошкой, можно ухватить бокал приличного крафтового пива — для десятых годов концепция была беспроигрышной.
Хит здесь, конечно, «Черная мамба» — бургер с вишневым соусом и черными булками. «Мамба» на чизбургер не тянет, поэтому беру «Спецагента» — в нем классическое сочетание овощей, сыра, котлеты и белой булки с кунжутной посыпкой.
Я никогда не была поклонницей Burger Heroes, потому что в десятые любила другую бургерную — The Burger Brothers. А это как пепси и кола, «вансы» и «конверсы», Backstreet Boys и N’Sync — ну вы поняли, нужно выбирать что‑то одно.
Поэтому, кажется, пробую «Спецагента» впервые. Нравится сочная, но не мокрая котлета — прожарка средняя, как я и просила. Поверх нее — уверенный пласт хорошо расплавившегося и вкусного сыра. Баланс овощей и мяса отличный: они ровно в той пропорции, когда ничто не перетягивает внимание на себя. Правда, в этом бургере довольно много лука — для кого‑то это может стать неприятным сюрпризом.
Не нравится булка — сладковатая и много кунжута — и один из соусов. Похоже, это авторский кетчуп. Ощущение, будто в обычный томатный соус вмешали немного горчицы, и теперь ее крупицы неожиданно лопаются при укусе. Немного странно и отвлекает от сути — хорошей котлеты с овощами и сыром.
«Щепка» — это коптильня с небольшим корнером на Даниловском рынке. Здесь проект обосновался еще в 2015 году и с тех пор продает мясо собственного производства, а заодно готовит бургеры и сэндвичи.
В общем, обойти вниманием старожилов Даниловского рынка нельзя, поэтому заказываю классический чизбургер. Через пятнадцать минут получаю высокий бургер с глянцевой булочкой с кунжутом и обилием овощей. Котлета толстенная, очень мясная и c правильной средней степенью прожарки. Собственно, котлета и овощи здесь отвечают за основной вкус — соуса внутри совсем мало, и он не забивает собой остальные. Булка неплохая, но суховатая и местами крошится. Но главное — честная и сочная мясная котлета.
Уверена, что этот бургер понравится тем, кто ценит пуризм во вкусе: только хорошее мясо, овощи и ничего лишнего. Хотя от пресного салата я бы все-таки избавилась.
Стоимость бургера
630 р.
Адрес
Мытная, 74
Сеть бургерных Аркадия Новикова с лаконичным названием. Ресторатор открыл первый «Фарш» на элитной Никольской улице еще в 2015 году на волне всеобщего интереса к крафтовым бургерам — тогда за ними неизбежно стояла очередь.
Сейчас точки сети можно найти по всей Москве, а былого ажиотажа вокруг «Фарша» нет — сюда привычно заходят перехватить бургер и стакан пива (лайк!) по пути с работы или после шопинга в торговом центре.
Я заглядываю в ближайшую к дому точку — она находится в ТЦ, но оснащена собственным залом со столиками и стойкой выдачи. Беру классический чизбургер — стоит он дороже, чем ожидаешь от демократичной сети, зато при заказе уточняют степень прожарки.
То ли я проголодалась после бассейна, то ли в «Фарше» знают свое дело, но бургер мне нравится. Неприглядная и суховатая с виду булка на деле упругая, мягкая и, кажется, картофельная. Внутри — не слишком худая котлетка прожарки медиум со слегка подгоревшими краями, плотные пласты сыра чеддер, салатные листья, томат и маринованные огурцы. Соус — ненавязчивый коктейльный.
Съедаю с удовольствием и через десять минут отправляюсь дальше по делам. Кажется, именно это и есть концепция классической бургерной: сытная, но не слишком тяжелая еда, которую не нужно долго ждать и можно легко и быстро умять, не задерживаясь в не очень уютном, хотя и чистеньком зале закусочной.
Еще одно место из далекого прошлого: когда‑то с него и других проектов Айзека Корреа в Москве началась гастрономическая революция. Но сегодня австралийский шеф не имеет никакого отношения к Corner, а саму бургерную теснят новые и более интересные заведения на той же Большой Грузинской — «Агнец», «Ева», «Адам», Sage и вездесущая Maestrello.
Захожу сюда по старой памяти — место всегда славилось отличными американскими бургерами. Здесь все по-прежнему: вечером в будний день совсем мало народа. Здешний чизбургер — это пухлая булка с толстой котлетой, овощами и горчично-майонезным соусом.
Он очень ровный: чувствуется правильная котлета прожарки medium rare, мягкая булочка, хорошее соотношение овощей, соус не раздражает. Все вместе очень комфортно и ладно. Претензий к бургеру нет, разве что хочется чуть-чуть встряхнуть интерьер места и запретить большие экраны со спортивными трансляциями.
Стоимость бургера
540 р.
Адрес
Большая Грузинская, 76
Случайно натыкаюсь на это место и — раз уж в меню есть классический чизбургер — решаю попробовать. Настроена скептически: я не люблю места, которые открывают музыканты, и к тому же не интересуюсь проектами Басты. Интерьер лесорубной хижины и все эти заигрывания с ребрами тоже отталкивают.
А вот чизбургер неожиданно оказывается образцовым. Огромная, сочная и нежно-розовая внутри котлета, которой нужно минимальное обрамление. И в этом бургере оно как раз такое: немного маринованных огурцов, лист салата, сыр, помидор и кольца лука. Соуса мало, и он не перетягивает все внимание на себя — это огромный плюс. Ем с удовольствием — очень нравится такой бургерный минимализм. Булка могла бы быть помягче, но за котлету можно все простить.
В обители отборного джанк-фуда с бургерами творится какая‑то чертовщина: они то исчезают из меню, то триумфально возвращаются (в последний раз обещали, что надолго). Мне удается поймать Bacon Haze — бургер с толстой котлетой, сыром, томатами, луком фри и беконовым джемом. Последний придает всему блюду умамно-сладковатый вкус и моментально насыщает. С котлетой в этом бургере тоже полный порядок, она пухлая и сочная; сыра не пожалели, лук фри хрустит как надо, а булка мягкая и глянцево-упругая сверху.
В общем, обжорный улет, хочется только иметь возможность выбрать степень прожарки котлеты. И больше бургеров в меню, конечно!
Стоимость бургера
590 р.
Адрес
Маросейка, 6/8, стр. 1
Bün
Любимка и бестик
Разгильдяйского вида бургерная примыкает к «Особняку» на Трехсвяте. Внутри на первом этаже большой стол на целую компанию и стойка для заказов, на втором — потертый интерьер со столиками поменьше и пухлыми креслами.
На открытой кухне готовят несколько бургеров со смеш-котлетой — их не формируют заранее, а буквально размазывают по жарочной поверхности, отчего они получаются прижаристыми снаружи и сочными внутри. Готовят классический чизбургер и его острую версию с халапеньо, а еще диковатые спешлы: бургеры с шисо-кимчи или с тартаром и беконом. Еще можно взять разобранный бургер на тарелке, но я ограничиваюсь классическим чизом.
Внутри — пухлая котлета, очень много соуса, тягучий сыр, лук фри и немного овощей. Это очень мясное, немного неряшливое блюдо с насыщенным вкусом — понравится тем, кто любит есть с кайфом и не переживать о пятнах и потеках соуса. Булка, кстати, тоже не подводит: глянцевая с виду, мягкая и чуть сладковатая на вкус, она не затмевает мясную начинку и сыр.
Стоимость бургера
650 р.
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8