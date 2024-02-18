В поисках идеального чизбургера: тестируем 10 бургерных Москвы

В 2024 году гастромэтча ожидаемо не произошло. На тех же цветастых тарелках, что и десять лет назад, высится объемный чизбургер. Про степень прожарки не спрашивают, по умолчанию приносят ультимативно велл-данистую котлетку с водянистыми овощами и суховатой булочкой. В центре над котлетой утрамбовано несколько крупных колец белого лука, которые здесь явно ни к чему, пожухлый салат только мешается, а булка местами похрустывает на зубах из‑за сухости. Плюс абсолютно невыразительная котлета, которой не хватает ни соли с перцем, ни природной сочности. Все вместе выглядит грустно, и доедать это решительно не хочется.