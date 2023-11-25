Сможет ли «Мираторг» заменить «Макдоналдс»? Тестируем новый фастфуд-ресторан «100»

Новый проект «Мираторга» заработал на двадцать шестом километре Минского шоссе в середине ноября. Открытие прошло практически незаметно: новость выпустил только профильный портал о ретейле и вслед за ним «Москвич Mag». Кажется, что и в самом «Мираторге» не хотели шумных анонсов: соцсети продуктовой сети молчат об открытии, на сайте — только реклама заморозки и видео о том, как делают наггетсы.
С названием тоже вышла неразбериха: где‑то название писалось «Сто», где‑то — «100». В любом случае нейминг вызывает вопросы: попробуйте найти в картах место с названием «100» — и получите с полсотни шиномонтажек, точек ремонта техники и фитнес-центров. Со «Сто» все еще хуже — зелеными точками на карте игриво подмигивают клиники стоматологии и автомобильные сервисные центры.
Через неделю после официального открытия в «Мираторге» решили расставить все точки над i, запустив сайт: здесь найдется меню в урезанном виде, но главное, адрес и правильное название — «100». Правда, никакого объяснения ему нет: бургеры в меню стоят дороже ста рублей, расположена точка тоже не на сотом километре (спасибо!), да и котлетка в бургерах явно хилее сотни граммов. В общем, одни вопросы!
Квест на тысячу рублей
Выбор локации для новой бургерной тоже не очевиден. Двадцать шестой километр по Минскому шоссе — это уже за Сколково, рядом — аэропорт Внуково и россыпь дачных поселков. Метро поблизости нет, МЦД тоже — от ближайшей станции придется пройти около получаса пешком. Проще всего доехать на машине: из Академического района (Юго-Запад Москвы) добираюсь около пятидесяти минут — почти как на дачу.
Вдоль трассы — многолетние заброшки и совсем свежий недострой, полупустые торговые центры, еще свежие собянинские развязки, голые деревья и ряды домов в новых жилых кварталах. Отдаю таксисту тысячу рублей и под его недоуменный взгляд выхожу между лесом, заправкой и сияющей огоньками закусочной.
За стеклянными дверьми интерьер, неотличимый от «Вкусно — и точка». Я даже на секунду думаю, что ошиблась адресом, — вокруг хорошо знакомые паттерны с кружками и много светлого дерева. Помимо вторичности дизайна придраться не к чему: в зале стерильная чистота, мягкий, нераздражающий свет, много столиков на большую компанию или для двоих, высокие столы с барными стульями для одиночек. Есть совсем свежий детский уголок, просторная зона для заказов в автоматах. Раздражают только надписи вроде «Спасибо за чистооооту» и прочие растягивания букв.
Сырьезные наггетсы, стоперечный и вишневый пирожок
В автомате для заказа тыкаю во все вкладки меню: есть обычные бургеры и роллы, закуски вроде куриных и сырных (здесь их называют сырьезными) наггетсов или картошки фри, горячий кофе и газировки, что‑то из выпечки и даже завтраки — например, сырники.
Пытаюсь заказать вишневый пирожок (выглядит совсем как в «Макдоналдсе»), но они закончились. Тогда беру несколько бургеров, кофе и картошку — к последней можно выбрать только кетчуп, других соусов нет, да и этот зовут дипом. Ожидание заказа занимает пять минут, на стойке мне вручают два пакета, один из которых тут же рвется. Тащу все это за свой стол и приступаю к еде.
Я взяла на пробу бургеры «Биг босс» и «Чили бургер». Первый — большой базовый бургер: тонкая котлета, огурцы, салат и помидоры — похоже на основу для бигмака, но не хватает узнаваемого вкуса тягучего сыра и фирменного соуса. Вместо него здесь микс кетчупа и майонеза: соуса много, его яркий вкус забивает собой все. К котлете и булке вопросов нет — замороженная классика фастфуда.
«Чили бургер» — это примерно все то же самое плюс пара полосок бекона и островатый соус. На вкус лучше, чем «Биг босс», но все же соус смущает и тут.
Пробуем классику — чизбургер: выглядит он уныло, на вкус — как обычный чиз в любом из сетевых фастфудов. Не плохо, просто обычно. Картошка на уровне «Макдоналдса» и KFC: местами соленая, местами пресная, но не слишком крахмалистая и идет хорошо. Куриные наггетсы оказываются невкусными — похожи на те, что продаются в заморозке «Мираторга». Радуюсь, что взяла маленькую порцию.
Жалею, что места на сырьезные наггетсы уже не хватит. Из напитков пробую только латте — не хуже и не лучше, чем в любом другом фастфуде, зато пакетиков сахара дают сразу четыре. Есть газировки, но милкшейков не обнаружено.
Оценивать еду из фастфуда даже неловко: понятно, что это простые полуфабрикаты, которые можно быстро закинуть в себя, насытиться и поехать дальше. У «100» в бургерах подводят только соусы. При этом я с ходу могу назвать полдюжины фастфудов, где еда в разы хуже. Здесь — ближе к уровню «Бургер Кинга», что уже неплохо.
У «Мираторга» есть более премиальная сеть бургерных «Стейк & бургер», которая позиционируется скорее как закусочная, нежели примитивный фастфуд. Это уже честные гурме-бургеры: мягкие булочки, толстые котлеты из мраморной говядины, неплохие овощи и сыр. Если выбирать между ними, то «Стейк & бургер» — это про еду и вкус, а «100» — про скорость и низкую цену.
259 р.
249 р.
65 р.
75 р.
69 р.
от 79 р.
47 р.
Что это было
Если «100» — проба пера и первая точка фастфуда, который «Мираторг» планирует превратить в сеть закусочных на трассе, то все выглядит вполне логично. «Вкусно — и точка» заняли лишь часть домиков Роналда Макдоналда, так что пустующие площади вполне могут отойти к «100». И тогда у российского аналога «Макдоналдса» появится первый конкурент. А у тех, кто часто ездит на дальние расстояния на машине, станет на одну опцию больше: спасаться одними «Помпончиком» и «Вкусно — и точка» на бесконечных трассах из Москвы зачастую бывает очень непросто.
Если же «Мираторг» делает ставку на фастфуд в пределах МКАД, то вопросов уже больше. Обкатать первую точку на случайных автопутешественниках на Минском шоссе будет сложно, да и в городе хватает других бюджетных мест. А с закрытием «Макдоналдса» горожане по новой начали ценить локальные шаурмичные, пловные и прочий районный стритфуд.
Стоит ли ехать в «100» на Минском шоссе специально ради бургеров? Однозначно нет. Это пустая трата времени и денег, которые лучше посвятить исследованию локальных районных жемчужин — поверьте, такие есть хоть в Отрадном, хоть в Люберцах.