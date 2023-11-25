Сможет ли «Мираторг» заменить «Макдоналдс»? Тестируем новый фастфуд-ресторан «100»

Пытаюсь заказать вишневый пирожок (выглядит совсем как в «Макдоналдсе»), но они закончились. Тогда беру несколько бургеров, кофе и картошку — к последней можно выбрать только кетчуп, других соусов нет, да и этот зовут дипом. Ожидание заказа занимает пять минут, на стойке мне вручают два пакета, один из которых тут же рвется. Тащу все это за свой стол и приступаю к еде.