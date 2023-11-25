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Сможет ли «Мираторг» заменить «Макдоналдс»? Тестируем новый фастфуд-ресторан «100»

Таня Решетник
Сегодня в 17:37
За полтора года мы так и не привыкли называть «Вкусно — и точка» своим именем — для большинства фастфуд по-прежнему остается «Маком». При этом альтернатив ушедшему бургерному гиганту на российском рынке почти нет. Поэтому, узнав о том, что «Мираторг» запускает свой бюджетный ресторан, мы отправились за 30 километров от Москвы, чтобы оценить его.

Новый проект «Мираторга» заработал на двадцать шестом километре Минского шоссе в середине ноября. Открытие прошло практически незаметно: новость выпустил только профильный портал о ретейле и вслед за ним «Москвич Mag». Кажется, что и в самом «Мираторге» не хотели шумных анонсов: соцсети продуктовой сети молчат об открытии, на сайте — только реклама заморозки и видео о том, как делают наггетсы.

С названием тоже вышла неразбериха: где‑то название писалось «Сто», где‑то — «100». В любом случае нейминг вызывает вопросы: попробуйте найти в картах место с названием «100» — и получите с полсотни шиномонтажек, точек ремонта техники и фитнес-центров. Со «Сто» все еще хуже — зелеными точками на карте игриво подмигивают клиники стоматологии и автомобильные сервисные центры.

Через неделю после официального открытия в «Мираторге» решили расставить все точки над i, запустив сайт: здесь найдется меню в урезанном виде, но главное, адрес и правильное название — «100». Правда, никакого объяснения ему нет: бургеры в меню стоят дороже ста рублей, расположена точка тоже не на сотом километре (спасибо!), да и котлетка в бургерах явно хилее сотни граммов. В общем, одни вопросы!

Квест на тысячу рублей

Выбор локации для новой бургерной тоже не очевиден. Двадцать шестой километр по Минскому шоссе — это уже за Сколково, рядом — аэропорт Внуково и россыпь дачных поселков. Метро поблизости нет, МЦД тоже — от ближайшей станции придется пройти около получаса пешком. Проще всего доехать на машине: из Академического района (Юго-Запад Москвы) добираюсь около пятидесяти минут — почти как на дачу.

Вдоль трассы — многолетние заброшки и совсем свежий недострой, полупустые торговые центры, еще свежие собянинские развязки, голые деревья и ряды домов в новых жилых кварталах. Отдаю таксисту тысячу рублей и под его недоуменный взгляд выхожу между лесом, заправкой и сияющей огоньками закусочной.

За стеклянными дверьми интерьер, неотличимый от «Вкусно — и точка». Я даже на секунду думаю, что ошиблась адресом, — вокруг хорошо знакомые паттерны с кружками и много светлого дерева. Помимо вторичности дизайна придраться не к чему: в зале стерильная чистота, мягкий, нераздражающий свет, много столиков на большую компанию или для двоих, высокие столы с барными стульями для одиночек. Есть совсем свежий детский уголок, просторная зона для заказов в автоматах. Раздражают только надписи вроде «Спасибо за чистооооту» и прочие растягивания букв.

Сырьезные наггетсы, стоперечный и вишневый пирожок

В автомате для заказа тыкаю во все вкладки меню: есть обычные бургеры и роллы, закуски вроде куриных и сырных (здесь их называют сырьезными) наггетсов или картошки фри, горячий кофе и газировки, что‑то из выпечки и даже завтраки — например, сырники.

Пытаюсь заказать вишневый пирожок (выглядит совсем как в «Макдоналдсе»), но они закончились. Тогда беру несколько бургеров, кофе и картошку — к последней можно выбрать только кетчуп, других соусов нет, да и этот зовут дипом. Ожидание заказа занимает пять минут, на стойке мне вручают два пакета, один из которых тут же рвется. Тащу все это за свой стол и приступаю к еде.

Я взяла на пробу бургеры «Биг босс» и «Чили бургер». Первый — большой базовый бургер: тонкая котлета, огурцы, салат и помидоры — похоже на основу для бигмака, но не хватает узнаваемого вкуса тягучего сыра и фирменного соуса. Вместо него здесь микс кетчупа и майонеза: соуса много, его яркий вкус забивает собой все. К котлете и булке вопросов нет — замороженная классика фастфуда.

«Чили бургер» — это примерно все то же самое плюс пара полосок бекона и островатый соус. На вкус лучше, чем «Биг босс», но все же соус смущает и тут.

Пробуем классику — чизбургер: выглядит он уныло, на вкус — как обычный чиз в любом из сетевых фастфудов. Не плохо, просто обычно. Картошка на уровне «Макдоналдса» и KFC: местами соленая, местами пресная, но не слишком крахмалистая и идет хорошо. Куриные наггетсы оказываются невкусными — похожи на те, что продаются в заморозке «Мираторга». Радуюсь, что взяла маленькую порцию.

Жалею, что места на сырьезные наггетсы уже не хватит. Из напитков пробую только латте — не хуже и не лучше, чем в любом другом фастфуде, зато пакетиков сахара дают сразу четыре. Есть газировки, но милкшейков не обнаружено.

Оценивать еду из фастфуда даже неловко: понятно, что это простые полуфабрикаты, которые можно быстро закинуть в себя, насытиться и поехать дальше. У «100» в бургерах подводят только соусы. При этом я с ходу могу назвать полдюжины фастфудов, где еда в разы хуже. Здесь — ближе к уровню «Бургер Кинга», что уже неплохо.

У «Мираторга» есть более премиальная сеть бургерных «Стейк & бургер», которая позиционируется скорее как закусочная, нежели примитивный фастфуд. Это уже честные гурме-бургеры: мягкие булочки, толстые котлеты из мраморной говядины, неплохие овощи и сыр. Если выбирать между ними, то «Стейк & бургер» — это про еду и вкус, а «100» — про скорость и низкую цену.

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Кстати, о ценах
Бургер «Биг босс»

259 р.

Бургер «Стоперечный»

249 р.

Чикенбургер

65 р.

Чизбургер

75 р.

Наггетсы (6 штук)

69 р.

Картошка фри

от 79 р.

Кетчуп

47 р.

Что это было

Если «100» — проба пера и первая точка фастфуда, который «Мираторг» планирует превратить в сеть закусочных на трассе, то все выглядит вполне логично. «Вкусно — и точка» заняли лишь часть домиков Роналда Макдоналда, так что пустующие площади вполне могут отойти к «100». И тогда у российского аналога «Макдоналдса» появится первый конкурент. А у тех, кто часто ездит на дальние расстояния на машине, станет на одну опцию больше: спасаться одними «Помпончиком» и «Вкусно — и точка» на бесконечных трассах из Москвы зачастую бывает очень непросто.

Если же «Мираторг» делает ставку на фастфуд в пределах МКАД, то вопросов уже больше. Обкатать первую точку на случайных автопутешественниках на Минском шоссе будет сложно, да и в городе хватает других бюджетных мест. А с закрытием «Макдоналдса» горожане по новой начали ценить локальные шаурмичные, пловные и прочий районный стритфуд.

Стоит ли ехать в «100» на Минском шоссе специально ради бургеров? Однозначно нет. Это пустая трата времени и денег, которые лучше посвятить исследованию локальных районных жемчужин — поверьте, такие есть хоть в Отрадном, хоть в Люберцах.

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