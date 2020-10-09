Минималистичные блюда в Alice на Патриарших, кошерное меню в Rishon в Еврейском музее, вина из диспенсера в Pipndrop и легендарные для московской гастрономии бургеры в The Burger Brothers — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях столицы.

Alice Уютный ресторан на Патриарших

1 из 7 2 из 7 Крудо из тунца с маринованной дыней, 690 р. 3 из 7 Тартар из говядины с грибами шиитаке и карри, 690 р. 4 из 7 Парма, мортаделла, песто, 750 р. 5 из 7 Филе миньон, 2400 р. 6 из 7 Полба с говяжьим языком, 840 р. 7 из 7

Что? Новый, светлый ресторан с монохромным и лакончиным дизайном от Жени Ужеговой (Eva, Avocado Queen, Capito Café), сменивший на своем посту мясной Carne Grill + Wine. Кто? Ресторан открыла семейная пара — Галактион и Элина Табидзе. Alice — их первый опыт с новым шеф-поваром, Артемом Чудненко, известным по проектам Beloque и Sight Coffee & Dine. Буквально в минуте ходьбы от ресторана находится другое заведение пары — кондитерская с тарталетками Atelier de tartelettes, а в соседнем переулке уже маячит скорым открытием пекарня Valiko. Что есть? Меню небольшое и минималистичное, но не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Артема увлекает работа с ферментацией, выдержкой и маринованием, поэтому севиче из гребешка подают с маринованной дыней (880р.), а к утиному филе полагается тыква с соусом на основе кофе, кленового сиропа и коджи (850р.). Здесь хорошо готовят морепродукты, есть также много вегетарианских позиций — например, латук с фисташковым кремом (610р.), — все они помечены в меню специальным значком. Совсем недавно здесь появилось меню завтраков, которые сервируют ежедневно с 9 утра: подают и скрэмбл с хрустящими маринованными огурцами, укрытый санкционной мортаделлой (480р.), и похожие на домашние сырники с хурмой и курдом из лимонов собственного квашения (540 р.). Что пить? Как истинные адепты вина, Табидзе всегда уделяют этому напитку особое внимание во всех проектах. Здесь это отдельная винная комната, где можно затеряться среди бутылок, побеседовать с сомелье и выбрать то самое. Есть также целое меню коктейлей, придуманных командой бара-лаборатории Insider, который вот-вот откроется на Сретенке.

Адрес Спиридоньевский пер., 12/9 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Средний чек 1500–2500 рублей Соцсети Instagram

Pipndrop Винный бар на «Тульской»

1 из 7 2 из 7 Оленина с беби-картофелем и лесным соусом, 1100 р. 3 из 7 Десерт «Пьяная вишня», 350 р. 4 из 7 Пипндропы с креветкой, 380 р. за 2 шт. 5 из 7 Страчателла с томатами и манго, 620 р. 6 из 7 Яйца бенедикт на бриоши с беконом, 480 р. 7 из 7

Что? Бар с едой, названный, по словам создателей, в честь пипендропов — винных духов, которые живут в пустых бутылках. Главная фишка заведения — большой диспенсер, позволяющий наливать 15, 60 или 120 мл вина в бокал. С его помощью авторы проекта хотят знакомить гостей с винной культурой: пробуете несколько вин небольшими порциями, которые обычно по бокалам разливать не принято, выбираете то, что понравилось, и заодно расширяете кругозор. Хотя с устройством еще предстоит разобраться: нужна специальная карточка — ее можно взять на баре, затем вставить в диспенсер, выбрать порцию приглянувшегося вина, нажать на кнопку и выпить. Диспенсер не русифицирован, поэтому пока на экране все цены в евро. Кто? Учредители — Вадим Столберг из рекламного агентства Possible и Светлана Майорова (Yasha, Plates). За кухню отвечает Никита Шевецов (Tilda Food & Bar), а за выбор вина — сомелье Анна Давидович. Что есть? Меню Pipndrop небольшое и не претендует на статус fine dining. Задача еды — не усложнять вкус и дополнять то, что в бокале. Вершина такой простоты — лосось с мятым картофелем и сметаной (780 р.): сочетание беспроигрышное. Pipndrop — это прежде всего бар, поэтому попробуйте закуски: фирменные пипндропы (на самом деле тапасы) с тартаром, креветками или лососем (380 р. за 2 шт.), а также, например, свежий салат со страчателлой, манго и томатами (620 р.). Сейчас в баре есть ланчи — 450 рублей за два блюда, — но скоро в обеденное время просто введут скидку на все меню. Что пить? Разумеется, стоит попробовать вино из диспенсера — в среднем бокал стоит 400 рублей, но набор этикеток всегда разный, и единой цены нет. Также в Pipndrop очень большая винная карта — более 90 позиций, которые в меню разделили на «Классику», «Происхождение», «Автохтон», «Авангард», «Специалитеты» и отдельно выделили вина из России. Цена за бокал начинается от 380 рублей, за бутылку — от 1700 рублей. Кроме вина в барном меню есть 7 коктейлей (550 р.), названия говорят за себя: есть, например, «Грязные мысли» или «Она хотела бы жить на…».

Адрес Холодильный пер., 3, корп. 1, стр. 2 Время работы пн-ср 12.00–23.00, чт-пт 12.00–0.00, сб 14.00–0.00, вс 14.00–23.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

Rishon Кошерное кафе в Еврейском музее

1 из 5 2 из 5 Хумус, 380 р. 3 из 5 Мезе (бабагануш, тхина, крем из баклажанов, запеченные перцы, матбуха, фокачча), 650 р. 4 из 5 Лосось в семечках с запеченными овощами, 990 р. 5 из 5

Что? Кафе ближневосточной кухни расположили на нижнем этаже справа от главного входа в музей. Здесь можно провести деловую встречу или семейный ужин, отдохнуть с друзьями после осмотра экспозиции или взять еду с собой. К слову, место само по себе заслуживает внимания — если нет времени или желания посещать залы музея, тут можно просто хорошо поужинать. Мяса в меню нет, поэтому любителям овощей и рыбы есть из чего выбрать. Кто? Кафе существует при музее — конкретных имен владельцев не называют. «Ришон» — часть пространства, которая также подчиняется правилам работы центра: в пятницу тут можно поесть до 15.00, а по субботам и еврейским праздникам кафе закрыто. Кухней руководит Александр Марон — шеф с 15-летним опытом работы в Израиле и в московских Nofar и Some Meat. Интерьером занималась студия Sundukovy Sisters: зону кафе отделили от основного пространства дугообразной деревянной конструкцией. Что есть? В меню — блюда ближневосточной кухни (преимущественно израильские): хумус (380 р.), бабагануш (120 р.), пита с лососем (490 р.) или с фалафелем (390 р.), шакшука, мезе — большая порция разных намазок, которые подают с домашней лепешкой с (650 р.). Наш выбор — крупная порция сладкого батата с киноа и чипсами из кокоса (580 р). Последнее блюдо, как и треть меню, подойдет вегетарианцам, а все позиции с молочными продуктами отмечены специальным знаком, чтобы быстро сориентироваться. Для тех, кто не любит специи и пряности, есть пять вариаций пиццы, домашняя паста и несколько горячих блюд из рыбы. Кроме того, есть питы и сэндвичи — их удобно взять с собой. Что пить? Свежевыжатые соки — от гранатового (800 р.) до арбузного (380 р.), — лимонады собственного приготовления, смузи, кофе и другие горячие напитки: из клюквы и мяты, облепихи и маракуйи или апельсина, меда и корицы.

Адрес Образцова, 11, стр. 1а, Еврейский музей Время работы пн-чт, вс 12.00–22.00, пт 10.00–15.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

The Burger Brothers Возвращение легендарной бургерной

© Лина Попова 1 из 4 Бургер «Чеддер», 400 р. © Лина Попова 2 из 4 Американский бургер, 400 р. © Лина Попова 3 из 4 Котлеты с картофелем фри и салатом, 400 р. © Лина Попова 4 из 4

Что? В 2013 году The Burger Brothers одними из первых начали делать крафтовые бургеры в Москве и оказали сильное влияние на гастрономическое движение в столице. Команда начинала с участия в городских фестивалях, потом работала через окно в кафе «Продукты‎»‎ на «Красном Октябре‎», которое позже переросло в самостоятельное кафе The Burger Brothers‎. Из‑за множества причин проект окончательно прекратил свою работу в январе 2019 года, а сейчас снова вернулся в формате корнера на «‎Брикет-маркете»‎.‎ По словам ребят, возможность пришла неожиданно: «‎Цветной» искал проект с бургерами для ‎своего фуд-маркета и предложил открыть корнер именно The Burger Brothers. Кто? В 2019-м одной из причин закрытия The Burger Brothers стал выход из проекта шеф-повара Вадима Сарапа (ныне шеф-повар бара Veladora) и сооснователя сети Александра Залесского (сейчас — «‎Человек и пароход»‎ и ToTo). В этот раз проект перезапустили Александр Лукин, стоявший у истоков The Burger Brothers, и Асия Карамова, которая какое‑то время работала официантом в The Burger Brothers на «Красном Октябре‎», — в роли сооснователя она выступила впервые. Александр и Ася каждый день находятся в «Цветном‎»,‎ готовят бургеры и общаются с гостями — это именно то, что всегда отличало The Burger Brothers от других бургерных. Что есть? Меню бургеров осталось почти таким же: американский, «Чеддер», брусничный и бургер с индейкой — каждый по 400 рублей, можно также взять в комбо с картофелем (550 р.). В этот раз в меню добавили вегетарианский вариант с котлетой из сейтана, ей можно заменить обычную котлету любого бургера (+50 р.). Кроме бургеров предлагают тарелку с котлетами, картофелем фри и салатом (400 р.) и картофель фри с кетчупом (200 р.). Мясные котлеты для бургеров делают самостоятельно, вегетарианские котлеты из сейтана поставляет проект «‎Мох»‎, булочки для бургеров пекут «‎Пробулки»‎. Что пить? Выбор напитков небольшой, но идеальнее для бургеров не придумаешь: немецкие лимонады и кола, а также домашний горячий чай (150 р.).

Адрес Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», фуд-корт «Брикет-маркет», 5 этаж Время работы пн-сб 10.00–22.00, вс 11.00–22.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram