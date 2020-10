Минималистичные блюда в Alice на Патриарших, кошерное меню в Rishon в Еврейском музее, вина из диспенсера в Pipndrop и легендарные для московской гастрономии бургеры в The Burger Brothers — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях столицы.

Учредители — Вадим Столберг из рекламного агентства Possible и Светлана Майорова (Yasha, Plates ). За кухню отвечает Никита Шевецов ( Tilda Food & Bar ), а за выбор вина — сомелье Анна Давидович.

Кухней руководит Александр Марон — шеф с 15-летним опытом работы в Израиле и в московских Nofar и Some Meat.

Что?

В 2013 году The Burger Brothers одними из первых начали делать крафтовые бургеры в Москве и оказали сильное влияние на гастрономическое движение в столице. Команда начинала с участия в городских фестивалях, потом работала через окно в кафе «Продукты‎»‎ на «Красном Октябре‎», которое позже переросло в самостоятельное кафе The Burger Brothers‎. Из‑за множества причин проект окончательно прекратил свою работу в январе 2019 года, а сейчас снова вернулся в формате корнера на «‎Брикет-маркете»‎.‎ По словам ребят, возможность пришла неожиданно: «‎Цветной» искал проект с бургерами для ‎своего фуд-маркета и предложил открыть корнер именно The Burger Brothers.

Кто?

В 2019-м одной из причин закрытия The Burger Brothers стал выход из проекта шеф-повара Вадима Сарапа (ныне шеф-повар бара Veladora) и сооснователя сети Александра Залесского (сейчас — «‎Человек и пароход»‎ и ToTo).

В этот раз проект перезапустили Александр Лукин, стоявший у истоков The Burger Brothers, и Асия Карамова, которая какое‑то время работала официантом в The Burger Brothers на «Красном Октябре‎», — в роли сооснователя она выступила впервые. Александр и Ася каждый день находятся в «Цветном‎»,‎ готовят бургеры и общаются с гостями — это именно то, что всегда отличало The Burger Brothers от других бургерных.

Что есть?

Меню бургеров осталось почти таким же: американский, «Чеддер», брусничный и бургер с индейкой — каждый по 400 рублей, можно также взять в комбо с картофелем (550 р.). В этот раз в меню добавили вегетарианский вариант с котлетой из сейтана, ей можно заменить обычную котлету любого бургера (+50 р.). Кроме бургеров предлагают тарелку с котлетами, картофелем фри и салатом (400 р.) и картофель фри с кетчупом (200 р.).

Мясные котлеты для бургеров делают самостоятельно, вегетарианские котлеты из сейтана поставляет проект «‎Мох»‎, булочки для бургеров пекут «‎Пробулки»‎.

Что пить?

Выбор напитков небольшой, но идеальнее для бургеров не придумаешь: немецкие лимонады и кола, а также домашний горячий чай (150 р.).