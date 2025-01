В сети вышел «Крейвен-охотник» — еще один провал Sony в попытках создать «Спайдерверс», супергеройскую вселенную из злодеев и союзников Человека-паука без него самого. На этом попытки студии закончены, но уже существующие фильмы, к сожалению, не стереть из памяти. Остается только проранжировать их по степени убогости. Что и сделал Алексей Нимандов.

Плохой фильм: «Веном» («Venom»), реж. Рубен Флейшер

Решение начать киновселенную именно с «Венома» было мудрым — вряд ли в пантеоне паучьих злодеев можно найти более хайпового антагониста. Веном настолько интересен сам по себе, что было даже не важно, что Эдди Брока в фильме сыграл Том Харди, — будем честны, исполнить эту роль мог вообще кто угодно, в кинотеатры люди шли за другим.

Тем не менее заход с козырей у Sony удался в коммерческом плане (850 миллионов сборов при бюджете в 100), но не в репутационном — фильм, который по трейлеру выглядел серьезным и даже мрачным, на деле оказался комедией о двух лоботрясах, вынужденных работать вместе. С тем лишь нюансом, что один недотепа прилетел из космоса и жрет людей.

Если бы первый «Веном» вышел во времена трилогии про Человека-паука Сэма Рейми, он, быть может, даже стал классикой для миллениалов, но на календаре был конец 2018 года, а планка задрана еще не растерявшей прыть киновселенной Marvel высоко. Так что на выходе зрителей ждал просто плохой фильм, собранный по устаревшим стандартам супергероики. В тот момент его можно было записать в первый блин, который вышел комом, — что, если дальше Sony соберется и нарастит качество?

Ужасный фильм: «Морбиус» («Morbius»), реж. Даниель Эспиноса

Большинство претензий к «Веному» можно применить и к «Морбиусу» — истории про вампира в исполнении Джареда Лето. Но есть нюанс: на момент премьеры зрители успели записать Sony в бракоделы, сам Морбиус гораздо менее привлекательный злодей, а фильм в итоге провалился.

Этих причин достаточно, чтобы поставить «Морбиуса» на ступеньку ниже «Венома». По существу ругать в фильме нечего, потому что он просто никакой: сюжет предельно схематичен, Джаред Лето и Мэтт Смит в касте совсем не радуют (наоборот, даже жалко, что они потратили свое время на это), спецэффекты очень дешевые и моментами откровенно смехотворные. Если в своей жизни вы видели больше одного супергеройского ориджина, то в первые минуты «Морбиуса» сможете предсказать, как история будет развиваться дальше и к чему все придет. И нигде не ошибетесь — «Морбиуса» можно показывать в палате мер и весов как эталон банальности .

Отдельного упоминания достойна сцена после титров, где Морбиус встречается со Стервятником (Майкл Китон) из киновселенной Marvel. В момент съемок боссы студий и правда допускали возможность слияния двух франшиз благодаря концепции марвеловских мультивселенных, но «Морбиус» вышел на несколько лет позже положенного из‑за пандемии коронавируса, когда уже было понятно, что фильм не получился и Джаред Лето вряд ли когда‑либо вернется к роли вампира. Так что те немногие, кто смотрел эту сцену в кинотеатрах, лишь крутили пальцами у виска — настолько амбиции Sony не соответствовали возможностям.

Скверный фильм: «Веном-3: Последний танец» («Venom: The Last Dance»), реж. Келли Марсел

«Веном» — единственный фильм всего «Спайдерверса», который получил не только сиквел, но и триквел, закрывший всю сюжетную арку дружбы симбиота и Эдди Брока. Несмотря на то что фильм стал режиссерским дебютом Келли Марсел (к прошлым двум «Веномам» она писала сценарий), «Последний танец» оказался не так плох: там есть поражающие своей наглой простотой лирические эпизоды, куча других симбиотов, добавленных, конечно, только ради фан-сервиса, и, самое главное, смелый ход с отказом от лучезарного хеппи-эндаВеном погибает, и нет никакой сцены после титров, которая намекала бы на его чудесное спасение..

Губит фильм все та же неуместная клоунада, тянущаяся через всю трилогию. «Веном» — это несмешная бромантическая комедия, но она плохо работает именно потому, что она про Венома. Очень сложно умиляться шутейкам пришельца с Томом Харди в то время, как на фоне пачками погибают люди, многим из которых еще и головы откусывают. Остается поблагодарить Келли Марсел хотя бы за то, что в ее фильме обошлось без турботреша вроде Венома-страдальца (об этом поговорим ниже).

Дрянной фильм: «Веном-2» («Venom: Let There Be Carnage»), реж. Энди Серкис

Сиквел «Венома» ждали из‑за Карнажа — второго по культовости симбиота, который, как видно из имени, крайне кровожаден и жесток. Режиссировать все это доверили Энди Серкису, так что на берегу казалось, что «Веном-2» может быть лучше оригинала, но все, что могло пойти не так, пошло не так. В роли носителя Карнажа — убийцы Клетуса Кэсади — выступил Вуди Харрельсон, которому, видимо, специально сделали максимально нелепую прическу, чтобы его героя, не дай бог, не восприняли всерьез . Том Харди тоже на месте, вот только его отношения с Веномом из броманса переписали в ромком, в ходе которого у пришельца случается кризис отношений, и он идет тусить в ночной клуб.

Сцена, в которой Веном берет микрофон и со сцены начинает изливать душу, — пожалуй, одна из худших точек в развитии «паучьей вселенной» от Sony. Дальше, по законам жанра, симбиоту стоило сделать каре и зарегистрироваться разом во всех дейтинговых приложениях чисто назло плохому бывшему. Короче говоря, на месте не только Карнаж, но и кринж, а вот резни, которую обещал подзаголовок «Let There Be Carnage»«Да придет Карнаж» — с английского., не случилось — битва Венома и Карнажа обернулась традиционным для трилогии месивом из всполохов плохой компьютерной графики и закончилась бесславным сливом довольно перспективного злодея.

Безнадежный фильм: «Крейвен-охотник» («Kraven the Hunter»), реж. Джей Си Чандор

Одна из главных загадок «Спайдерверса»: как, несмотря на провал за провалом, создателям удавалось заманивать в этот блудняк действительно видных актеров. В данном случае у нас есть Аарон Тейлор-Джонсон в роли, собственно, Крейвена, Рассел Кроу в роли его бати-мафиози, Кристофер Эбботт и бонусом Юрий Колокольников в минутном эпизоде.

Сам фильм представляет собой не только заросли «клюквы» (ведь Крейвен — злодей с русскими корнями), но и толстенный сборник пацанских цитат, из которых чуть более чем полностью состоит герой Кроу. В первый час фильма, когда выдается экспозиция, моментами кажется, что он даже неплох, но, как только сюжет входит в активную фазу и начинает преобладать экшн, «Крейвен-охотник» становится невыносим .

Как и в «Последнем танце», здесь гиков постарались задобрить обилием фан-сервиса: партнершей Крейвена становится Калипсо, другая злодейка из паучьего лора, младший брат героя под конец превращается в Хамелеона, пару раз звучит имя Майлза Уоррена, который известен как суперзлодей Шакал, а главный антагонист — сам Носорог, по канону, кстати, тоже русский. Проблема только в том, что ярые фанаты «Человека-паука», скорее всего, уже давно бросили смотреть «Спайдерверс» и ждут от Sony только триквела анимационных приключений Майлза Моралеса, а люди попроще видят очень затянутый фильм, который не может удивить.

Здесь снова очень плохая графика, снова скучнейший экшн, снова предсказуемый сюжет и снова чувство, что фильм должен был выйти лет на 20 раньше, чтобы хоть кого‑то зацепить.

Отвратительный фильм: «Мадам Паутина» («Madame Web»), реж. С.-Дж.Кларксон

Одновременно худший фильм паучьего цикла и самая явная попытка Sony прицепиться к Питеру Паркеру. Намеков по фильму раскидали достаточно: второстепенным героем выступает Бен Паркер, который сообщает, что встретил ту самую девушку мечты (очевидно, речь про тетю Мэй). Также в фильме есть невестка Бена Паркера, которая, вы удивитесь, беременна и уже выбирает имя малышу. Угадаете с трех раз, как его назовут?..

Но пасхалки и намеки не добавляют фильму качества — когда казалось, что в карьере Дакоты Джонсон не случится ничего более дурного, чем «Пятьдесят оттенков серого», агент актрисы будто сказал: «Подержите мое пиво» — и подписал ее на роль Кассандры Уэбб . Это первая и последняя положительная героиня в «Спайдерверсе» от Sony — телепат и ясновидящая, Мадам Паутина по комиксам помогает Человеку-пауку в его приключениях.

Нюанс только в том, что Уэбб слепа и парализована, а значит, ее ориджин был обречен на страннейший финал, где, как очень точно заметил кинокритик Никита Лаврецкий, нас тщетно пытаются убедить, что все круто:

«Феминистский эмпауэрмент тут доходит до того, что вдохновляющей мы должны считать концовку, где под эпичную музыку супергероиня сидит ослепшая и парализованная. В итоге адекватная реакция — черные смешки».

Но до финала еще надо досидеть, а это почти невозможно: сюжет, который по степени глупости оставляет далеко позади даже второго «Венома», здесь усугубляется страннейшим монтажом и крайне нетипичными режиссерскими решениями вроде резко наезжающего на персонажей зума в начале фильма. Также неясно, зачем истории были нужны сразу три будущие Девушки-пауки и чья сальная фантазия распорядилась так, что школьницу-стесняшу в короткой юбке и гольфах играет именно Сидни Суини .

Стоит ли говорить о костюмах, которые выглядят хуже, чем на фестивале косплея в далеком региональном моногороде, о безумной подаче видений главной героини, из которых вообще нереально что‑либо понять, о традиционно никакущих спецэффектах? Не стоит, просто знайте, что всего этого там в избытке. С другой стороны, «Мадам Паутина» хорошо сработает как дринк-гейм: если пить каждый раз, когда на экране происходит что‑то несусветное, зрители захмелеют уже к двадцатой минуте.