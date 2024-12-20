8 громких кинопремьер, которые уже есть в сети: «Анора», «Мария» и «Присяжный номер два»

Продолжаем обозревать новинки стримингов, чтобы вы ничего не пропустили. В этом выпуске рубрики «Кино уже онлайн»: нашумевшая «Анора» Шона Бейкера, судебная драма Клинта Иствуда, финальный «Веном», хайповый хоррор «Еретик», байопик про оперную диву Марию Каллас с Анджелиной Джоли и фестивальная жемчужина «Рождество в Миллерс-Пойнт».

«Анора», реж. Шон Бейкер «Anora»

© FilmNation Entertainment

Нью-йоркская стриптизерша Анора (Майки Мэдисон), больше предпочитающая, чтобы ее звали Эни, встречает обдолбанного русского мажора Ваню Захарова (Марк Эйдельштейн), который предлагает провести с ним неделю за $15 000. А в Лас-Вегасе, куда герои отправляются кутить, и вовсе делает девушке предложение. Практичная Эни соглашается — для нее Ваня билет в новую лучшую жизнь. Однако родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) оказываются против этого брака и посылают своих людей — двух армян (Карен Карагулян, Ваче Товмасян) и русского гопника Игоря (Юра Борисов) — разобраться в ситуации.

В классической мелодраме «Красотка» Ричард Гир предлагал Джулии Робертс за неделю с ним сумму поменьше — $3000 (таково, кстати, было и оригинальное название сценария Дж.Ф.Лоутона). За тридцать с лишним лет выросла не только инфляция, но и ставки : в сладкой диснеевской сказочке Гарри Маршалла героиня Джулии Робертс была вправе рассчитывать на хеппи-энд. Анора существует в другом жанре и иной товарно-денежной системе отношений, поэтому сразу берет быка за рога (а Ваню — за интимные места), чтобы буквально выгрызть себе место под солнцем. Поэтому она бодается и пинается, когда ее пытаются разлучить с супругом. К слову, экшн-сцена с ее участием в середине фильма не просто невероятно смешная — это, в принципе, один из лучших боевиков года . Да и по меркам предыдущих фильмов Шона Бейкера («Проект Флорида», «Красная ракета»), который тут дает Шейна Блэка, «Анора» практически блокбастер: если его «Мандарин» был снят на три смартфона, то свежая картина — на широкоугольный объектив, с нижними ракурсами против солнца. Все-таки в душе даже самого законченного инди-режиссера живет Майкл Бэй.

В «Аноре» Бейкер, быть может, чуть сильнее, чем обычно, работает в лоб, но все равно неизменно жестче, чем любой постановщик ромкомов. Роман Аноры и Вани обречен с самого начала, но режиссер, ловко обыгрывающий всевозможные клише, на недолгое время дает поверить в возможность такого союза, чтобы в следующей сцене разбить героине сердце, а одному из самых смешных персонажей — нос. Тут самое время вспомнить, что в оригинальном сценарии «Красотки» все заканчивалось страшно печально: персонаж Гира выкидывал героиню Робертс из машины обратно на улицу. Бейкер мог бы поступить так же, но поскольку он все-таки социальный оптимист, то завершает свое кино на более мажорной ноте — неслучайно ведь в картине появляется Юра Борисов из другой эффектной драмы про стриптизершу: «Герды» Натальи Кудряшовой. Е.Т.

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«Присяжный номер два», реж. Клинт Иствуд «Juror #2»

© Warner Bros.

Ждущий со дня на день первенца голубоглазый молодожен с едва уловимой гадкостью в лице (Николас Холт) получает повестку на работу в жюри присяжных. Выслушав адвоката, прокурора (Тони Коллетт) и обвиняемого по делу об убийстве молодой женщины, герой единственный из всех присяжных, как в «12 разгневанных мужчинах» или, если вы зумер, в «Быть присяжным», высказывается в пользу невиновности подсудимого. Дело, впрочем, не в его особенной совестливости, а в том, что мужчина скрывает свою собственную связь с убийством.

«Присяжный номер два» — сороковой фильм живой легенды и классика голливудской кинорежиссуры Клинта Иствуда. Иствуд прославился крепкими жанровыми картинами — не только вестернами, но и хоррорами, мелодрамами, шпионскими боевиками, музыкальными байопиками и даже фильмами-катастрофами. В лучших из них он неожиданно, но всегда мудро смещал смысловые акценты и добавлял необязательные, но всякий раз восхитительные эстетические изыски. Про «Присяжного» можно сказать сразу: этот фильм не из числа его лучших. Даже по сравнению с второстепенной южноготической судебной драмой Иствуда «Полночь в саду добра и зла» (1997) это одно из самых шаблонных и скучных жанровых упражнений мастера . Все моральные дилеммы видны за версту; аккуратные и дорогие, как здание суда, съемки никак не способствуют даже минимальному саспенсу.

В синефильских кругах кое-какое возмущение вызвало решение студии Warner Bros., для которой Иствуд снимал все свои фильмы последние пятьдесят лет, выпустить фильм в США росписью в пятьдесят копий (для сравнения: и во Франции, и в Великобритании он вышел более чем на 400 экранах). По большому счету кинокомпанию, сделавшую картину фактически стриминговым телефильмом, можно понять: это реально телепьеса на раз, пускай и в лучшей версии такого формата. Тут можно вспомнить такой же бесцеремонный релиз прошлогодней посмертной судебной драмы Уилльяма Фридкина «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“». С той лишь разницей, что Иствуд вполне может снять и сорок первый фильм, а потому вспоминать непримечательного «Присяжного» в будущем причин будет меньше. Н.Л.

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«Веном: Последний танец», реж. Келли Марсел «Venom: The Last Dance»

© Sony

После «Крейвена-охотника» студия Sony решила прикрыть свой Спайдерверс про несчастных врагов (и союзников) Человека-паука , очевидно рассудив, что этот ужас не может продолжаться бесконечно и вообще пора слезать с острия кринжа. Разумное решение. Жаль только, что она его приняла лишь сейчас, ведь до «Крейвена» в этом году еще вышел третий «Веном» — пожалуй, худшая часть приключений Эдди Брока (Том Харди) и его напарника-симбиота. По сюжету, который даже пересказывать стыдно, настолько он смехотворный, за главными героями гоняется полиция, военные и ксенофаги — подручные суперзлодея Налла (Энди Серкис). Последние должны вернуть спрятанный внутри Венома артефакт Кодекс, с помощью которого антагонист сможет освободиться из заточения.

В «Последнем танце» можно найти нечаянные рифмы к «Чужому» (ксенофаги), «Секретным материалам» (Зона 51, фраза «Истина здесь», серия про тараканов), «Сумеречной зоне» (эпизод «Кошмар на высоте 20 000 футов»), третьему сезону «Твин Пикса» (линия в Лас-Вегасе) и даже к «Огниву» (боевой конь). Словом, этот фильм настолько симбиот, что он только и может, что паразитировать на другом кино, а что‑то свое придумать не в состоянии. В триквеле почти не осталось того упоительного кринжа, ради которого стоило смотреть эту мертворожденную франшизу. В этот раз авторы фильма поставили на драму (которая плохо дается Харди и его симбиоту, сколько ее ни пришпоривай), новых и совершенно не обязательных персонажей (на лицах Джуно Темпл и Чиветеля Эджофора буквально написано: что мы тут делаем?), а также на самый идиотский макгаффин в истории кино — Кодекс. В итоге этот прощальный танец вызывает только раздражение, особенно в финале, когда сценаристка всех частей и режиссерка третьей Келли Марсел начинает давить на жалость. Е.Т.

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«Тогда. Сейчас. Потом», реж. Роберт Земекис «Here»

© Miramax

История человечества глазами беби-бумеров: школьные свидания, беременность, свадьба, похороны, кредиты, кризис среднего возраста, развод, разворачивающиеся в одной родительской гостиной, — плюс точечные флешфорварды с ковидными масками и флешбэки с убивающим динозавров метеоритом и коренными американцами, любовавшимися луной в этих же точных до секунды координатах земного шара.

«Тогда. Сейчас. Потом» — экспериментальное формалистское кино с блокбастерным бюджетом , причем, как ни парадоксально, не первое такое упражнение в этом году. Но если старшему86-летний автор дебютировал в 1963 году. режиссеру Нового Голливуда Фрэнсису Форду Копполе терять уже нечего и он за свой счет снял полностью отъехавший манифест о судьбе человечества «Мегалополис», то более молодомуДебютировал под крылом Спилберга на исходе 1970-х (и Нового Голливуда), сегодня ему 72. Роберту Земекису пришлось выстраивать сентиментальную драматургию и привлекать инвесторов фишкой с реюнионом «Форреста Гампа» (впервые со времен того фильма тут встретились Том Хэнкс, Робин Райт, сценарист Эрик Рот, постоянные оператор и композитор Земекиса).

Как бы пронзительно незначительные — а на деле плохо завуалированные, топорно пафосные — сценки из банальной семейной жизни в американском пригороде Земекис и Рот придумали с нуля, вдохновляясь в первую очередь собственным бумерским детством и воспоминаниями о родителях (самого яркого героя, папу-ветерана, не до конца уверенно играет Пол Беттани). «Беспрецедентный» (по словам режиссера) формалистский прием (статичная камера в углу комнаты, как в «Кроликах» Линча), в свою очередь, был позаимствован из комикса Ричарда МакГуайра. Прием эффектный, спору нет, но проблема в том, что сам МакГуайр, сделав гениальный шестистраничный графический рассказ в 1980-е, не смог войти в одну реку дважды и в виде 300-страничного графромана безбожно растянул и опошлил находку. То же, в сущности, касается и Земекиса: до одури скучный бумер Хэнкса с хриплым старческим голосом, но с молодым нейросетевым лицом, не обладает и миллионной долей харизмы Форреста Гампа; сюжета и выдумки в картине реально только на трехминутный клип The Beatles и набирается (бумер Земекис с фанбойства по «Жукам» начинал и до сих пор продолжает). Рифма детства в пригороде с динозаврами все еще вызывает уважение, но и она не нова — лучше пересмотреть «Древо жизни» Малика. Н.Л.

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«Ручная кладь», реж. Жауме Коллет-Серра «Carry-On»

© Netflix

Близится Новый год, а у сотрудника службы безопасности лос-анджелесского аэропорта Итана Копека (Тэрон Эджертон) тревожно на душе. Он рефлексирует по поводу того, что ничего не добился в жизни. Его беременная возлюбленная Нора (София Карсон), работающая в этом же аэропорту, пытается его всячески поддерживать — например, советует снова подать заявление в полицейскую академию. Однако вместо этого Итан решает попросить у своего начальника Фила (Дин Норрис) повышение. Начальник, скрепя сердце, идет ему навстречу и ставит на интроскоп, но тут в руки Итану попадают наушники, из которых вкрадчивый голос говорит, что если парень не будет выполнять приказы, его девушку убьет снайпер . Параллельно полицейская Элен Коул (Даниель Дедуайлер) расследует завершившуюся кровавым месивом сделку, в рамках которой было продано отравляющее нервно-паралитическое вещество Novichok.

Рождественских боевиков мало не бывает, а хороших — тем более. «Ручная кладь» не претендует на лавры второго «Крепкого орешка» (хотя это такой же динамичный аэропортный экшн), но в нетфликовском новогоднем каталоге она не должна затеряться. Режиссер Жауме Коллет-Серра после двух фильмов со Скалой («Круза по джунглям» для «Диснея» и «Черного Адама» для Warner Bros.) вернулся к тому, что у него получается лучше всего — адреналиновым триллерам с несколькими сюжетными твистами. Обычно в них солировал Лиам Нисон («Неизвестный», «Воздушный маршал», «Ночной беглец», «Пассажир»), но в «Клади» на таран прет уже Эджертон. Перебрюсуиллисить Брюса Уиллиса у него, конечно, не получается (харизма не та), но выступить в амплуа маленького Джека Ричера — вполне. Как и всякий триллер Колетт-Серры, «Ручная кладь» изобилует большим количеством допущений, о которых лучше не задумываться, иначе вся конструкция рухнет. Но саспенс вообще плохо дружит с логикой, а режиссер не претендует на реализм. Только на статус нового Хичкока. Е.Т.

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«Еретик», реж. Скотт Бек и Брайан Вудс «Heretic»

© A24

Две юные мормонские миссионерки (актрисы-инфлюэнсерки Софи Тэтчер и Хлоя Ист) приходят с проповедью к подозрительно улыбчивому и словоохотливому англичанину (Хью Грант). Вскоре выясняется, что просто так они из его дома не уйдут: сперва им придется добровольно-принудительно выслушать его лекцию о параллелях между религией и судебными исками Radiohead в адрес Ланы Дель Рей (антиклерикальный стендап Рики Джервейса на фоне разгонов Хью Гранта отдыхает), а также поучаствовать в садистском эксперименте на веру в сыром подвале.

Режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс прославились сценарием к «Тихому месту» Джона Красински, а их прошлой режиссерской работой был доисторический сайфай «65» с Адамом Драйвером — словом, они короли банальщины c претензией. Психологический хоррор «Еретик», их первый опыт сотрудничества с ведущей инди-студией A24, за рамки этой обидной категории не выходит: да, смотрится это зрительское кино гладко и профессионально, но ни с точки зрения смыслов, ни в плане ребусов-майндфаков не выходит за пределы придуманной российскими прокатчиками бэшной саги о «Клаустрофобах» . Хайп вокруг Хью Гранта, играющего якобы против типажа, тоже, честно говоря, преувеличен: ведь кем был его герой в ромкоме «Дневник Бриджит Джонс», если не гадким злодеем? А вот от увлеченного звуком собственного голоса Рики Джервейса, возьми авторы его на роль всей жизни, по спине реально мог бы пойти холодок. Н.Л.

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Еретик Триллер / с 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Мария», реж. Пабло Ларраин «Maria»

© Netflix

За неделю до смерти Мария Каллас (Анджелина Джоли), оперная дива на пенсии, грустит в своей шикарной парижской квартире в компании пуделей, экономки (Альба Рорвахер) и дворецкого (Пьерфранческо Фавино), заменяющих ей друзей. Свободное время она проводит с воображаемым интервьюером (Коди Смит-МакФи), с которым беседует о себе и прошлом. Мария живет под его гнетом: в юности мать заставляла ее петь нацистским оккупантам ради пропитания, в зрелом возрасте выступать на сцене ей запрещал властный любовник Аристотель Онассис (Халук Бильгинер). Дива видит последний шанс на освобождение в обретении голоса, пропавшего из‑за пошатнувшегося здоровья.

Реплики Марии о том, что она пишет автобиографию, объясняют свободную форму этого фильма, причудливо перетекающего от реального к воображаемому, от настоящего к прошлому. В заключительной части трилогииВ нее также входят «Джеки» с Натали Портман и «Спенсер» с Кристен Стюарт. о знаменитых женщинах чилиец Пабло Ларраин сделал нечто вроде автофикшна — таким, каким его могла создать сама Каллас. Пожалуй, сценарий Стивена Найта (чьему перу принадлежит и «Спенсер», второй фильм трилогии) дает образ дивы слишком широкими мазками: мы не так уж и много узнаем о ее внутреннем мире. Возможно, потому Ларраин и взял на роль звезды таблоидов другую звезду таблоидов. Участие Анджелины Джоли, великой актрисы без великих фильмов, насыщает образ метатекстуальной глубиной и звездной харизмой. А сама Джоли находит в Марии под слоем театральной манерности душераздирающую хрупкость женщины, трагически поздно решившуюся на перемены. Как и ее героине, этому фильму трудно запеть. Но иногда ему все же это удается. В.Г.

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«Рождество в Миллерс-Пойнт», реж. Тайлер Таормина «Christmas Eve in Miller’s Point»

© IFC Films

В чуть более тесный, чем у семейства МакКаллистер, дом клана Балсано на Рождество собираются родители, дети, дяди, тети, бабушки, племянники, кузены, невестки, сваты и кто только не. Взрослые, как обычно, по кругу обсуждают, куда девать уже пугающе забывчивую бабушку, дошкольники кидаются в елку колбасой (вот невоспитанные!), а подростки сбегают с застолья покупать бухло на заправке да смотреть на поезда в лесу. Вроде бы ничего особенного не происходит, но сразу несколько поколений на экране магическим образом проживают целую эпоху.

Тайлер Таормина — один из самых многообещающих американских режиссеров из числа миллениалов, а «Рождество в Миллерс-Пойнт» («Сочельник в Миллерс-Пойнт», «Канун Рождества в Миллерс-Пойнте» — оставим на всякий случай все варианты перевода малоизвестного в наших широтах фильма для лучшей гугловской индексации) — его третья и самая яркая на сегодняшний день работа: премьера прошла на «Двухнедельнике режиссеров» в Каннах, и нынче только ленивый синефил не включил его в свой годовой топ.

Формально Таормина не делает ничего особенного: похожее тесное застолье мы видели в прошлом году в «Медведе», часть с ниочемными разговорами подростков нагло позаимствована у Линклейтера, а дедпэн-юморDeadpan (от английского dead — «мертвый» и pan — сленговое обозначение лица) — это комедия с нарочито невозмутимым видом. из побочной линии с романтичными копами — у Уэса Андерсона. Но Таормине есть что доказывать, поэтому он из кожи вон лезет, чтобы буквально каждый новый кадр фильма был снят как‑нибудь заковыристо (замедленно, вверх тормашками, с крана и так далее), а количество разнообразных музыкальных монтажей приводило к передозу дофамином. Есть в фильме и оригинальные, чисто миллениалские решения — ода Counter Strike, как в «Зиме» Вадима Кострова, и невероятная россыпь лиц-икон, которой восхитятся исключительно миллениалы-синефилы: Майкл Сера и Грегг Теркингтон в роли тех самых копов; Кавех Захеди в роли продавца с заправки; дочка Скорсезе из тиктока в роли одной из тинейджерок. Даже ссылки на этих людей не буду ставить: все, кто сможет оценить, оценят и так! Н.Л.