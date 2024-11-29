Сериалы

12 сериалов зимы, которые и правда стоит ждать

Сегодня в 18:00
Выбрали главные сериалы этой зимы. Среди них — новые потенциальные хиты от создателей «Всё везде и сразу» и «Выжившего», спин-офф «Отряда самоубийц», пышная экранизация Габриеля Гарсиа Маркеса и новый авторский проект Хирокадзу Корээды. В конце статьи — список-напоминание с датами ожидаемых возвращений («Игра в кальмара»! «Декстер»! «Шершни»!).

«Звездные войны: Опорная команда» («Star Wars: Skeleton Crew»)

2 декабря, Disney+

© Disney+
Жанр

Не космическая опера, а скорее космическая песня-считалка с просторов детского ютуба.

О чем

Четверо младшеклассников вместо, надо думать, уроков теряются на просторах далекой-далекой галактики. Помочь им вернуться домой может лишь немного пугающий взрослый мужчина в балахоне (Джуд Лоу).

Кто в титрах

Казалось бы, от сериалов по «Звездным войнам» уже давно никто ничего не ждет, не считая самых хардкорных фанатов, а тут еще и шоу про детей. Не спешите списывать его со счетов! Ведь в качестве режиссеров здесь заявлены оскароносные Дэниелы (Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, авторы «Всё везде и сразу»), номинант на «Оскар» Ли Айзек Чун («Минари», «Смерч-2»), Дэвид Лоури («История призрака», «Легенда о Зеленом рыцаре»), Джейк Шрейер («Робот и Фрэнк», будущие «Громовержцы») и постановщик последней трилогии про Человека-паука Джон Уоттс (он же в кресле шоураннера). Словом, весь цвет актуального американского кино — как если бы в 1980-е Лукас позвал снимать сериал про эвоков сразу и Копполу, и Спилберга. Ну, если даже этой опорной команде сделать универсальное развлечение не получится, франшизу можно хоронить окончательно и безвозвратно.

«Черные голуби» («Black Doves»)

5 декабря, Netflix

© Netflix
Жанр

Шпионский триллер с элементами веселого британского бодания языком.

О чем

Неверная жена (Кира Найтли) объединяет усилия с коллегой по шпионской организации (Бен Уишоу), чтобы раскрыть убийство любовника. Все это, разумеется, за спиной у мужа-министра.

Кто в титрах

Автор сериала — благонадежный британец Джо Бартон («Долг/Стыд», «Проект „Лазарь“»). На этой неделе на экраны выходит другой сериал про работу шпиона и двойную жизнь — «Бюро» с Майклом Фассбендером, но «Черные голуби» кажутся более оптимальным вариантом просмотра. Критики успели разругать «Бюро» за излишнюю насупленность, а Найтли и Уишоу уже в трейлере общаются саркастично и непринужденно, как живые люди. Добавьте тот факт, что их начальницу играет великая Сара Ланкашир («Счастливая долина»), и получится лучшая компания для одиноких зимних вечеров.

«Монстры-коммандос» («Creature Commandos»)

5 декабря, Max

© Max
Жанр

Мультяшное ультранасилие.

О чем

Аманда Уоллер собирает отряд из одаренных зэков, чтобы отправить их на смертельную… — бла-бла-бла, вы все это уже давно и сами знаете, если видели хоть одну из многочисленных версий и спин-оффов «Отряда самоубийц» последних лет. Отличие нового мультсериала лишь в той фишке, что почти все герои — гуманоиды, а не люди. Ага, то есть Король Акул забыт.

Кто в титрах

Сценарист всех серий — Джеймс Ганн, топ-менеджер студии DC собственной персоной (ну и в свободное время режиссер, куда же без этого). Как ни удивительно, именно этот сериал заявлен первым в обновленной киновселенной DC. Впервые в истории жанра франшизное ответвление в жанре «низкобюджетный мульт, косящий под классику про Бэтмена» случается раньше, чем сама эта франшиза.

«Сто лет одиночества» («One Hundred Years of Solitude»)

11 декабря, Netflix

© Netflix
Жанр

Магический реализм. С той поправкой, что сам этот термин во многом был придуман, чтобы описать мало на что, кроме Гоголя, похожий роман «Сто лет одиночества» пятьдесят лет назад.

О чем

Идиллия утопической деревни Макондо рушится, а судьбы членов семьи Буэндиа не складываются на фоне жестокой политической реальности Колумбии XIX и XX века.

Кто в титрах

За постановку по мотивам классического романа Габриеля Гарсиа Маркеса отвечают нетфликсовский многостаночник Алекс Гарсия Лопес («Ковбой Бибоп», «Ведьмак») и фестивальная режиссерка Лаура Мора Ортега («Короли мира» из программы ММКФ-2023). Именно участие последней можно назвать многообещающим: снято все, конечно, не самым современным киноязыком, но это ретро образца Малика нулевых, а не теленовелл прошлого века. Глядишь, выйдет что‑то, сравнимое с «Моей гениальной подругой».

«Доктор Кто» («Doctor Who»), рождественский спешел

25 декабря, BBC One/Disney+

© BBC One
Жанр

Настолько чилловая гуманитарная фантастика, что от неправдоподобности улюлюкают даже дети, зато усталые взрослые отдыхают душой.

О чем

Ну, шестьдесят лет лора вам сейчас не перескажешь, а сюжет спешела держится в секрете, поэтому ограничимся лишь действующими лицами: странствующий во времени бессмертный искатель приключений инопланетной расы, хохотушка-коридорная, тираннозавры.

Кто в титрах

Сценарий рождественской серии написал не шоураннер Расселл Т.Дэвис, как принято в сериале, а бывший шоураннер Стивен Моффат. Все еще сложно поверить, что природа настолько очистилась, что к сочинению уютной белиберды «Доктор Кто» вернулись те люди, которые сделали ее великой в нулевые.

«Локерби: Поиск правды» («Lockerbie: A Search for Truth»)

2 января, Sky Atlantic/Peacock

© Carnival Film & Television
Жанр

Бюрократический триллер в чопорном официально-деловом стиле. Словом, стандартный британский мини-сериал.

О чем

Разбитый горем отец (Колин Ферт), потерявший дочь в страшной авиакатастрофе, пытается побороть травму и посвящает следующие десятилетия жизни боданию с чиновниками, скрывающими от семей погибших правду.

Кто в титрах

Вряд ли вы знаете авторов этой скромной телепостановки, скорее важно то, что британцам именно такие въедливые рассказы про маленьких упорных людей удаются блестяще — один из лучших сериалов года им удалось слепить из, шутка ли, материала про многолетнюю борьбу почтальона против мошеннического государственного приложения для бухучета.

«Первозданная Америка» («American Primeval»)

9 января, Netflix

© Netflix
Жанр

Ревизионистский вестерн: у жанра наблюдается мини-бум (см. «Горизонты» Кевина Костнера, бесконечные спин-оффы «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана), который, кажется, не совсем соотносится со зрительским спросом.

О чем

Про сюжет почти ничего не известно, поэтому процитируем пресс-релиз «Нетфликса»: «„Первозданная Америка“ — это художественное повествование и исследование жестокого столкновения культуры, религии и общества, когда мужчины и женщины сражаются и умирают за контроль над этим миром. С помощью ансамбля героев рассказывается история о жертве, которую должен принести каждый, решив вступить на территорию беззаконного и жестокого фронтира». Вы не ослышались: есть сильное чувство, что пресс-релизы «Нетфликсу» теперь пишет ChatGPT — ну, надеемся, они так решили нагнать интриги и самого сценария это не коснулось.

Кто в титрах

Причина обратить внимание на сериал — режиссер пилота Питер Берг («Уцелевший», «Глубоководный горизонт») и сценарист Марк Л.Смит («Выживший»), которые более-менее гарантируют зрелище уровня голливудского блокбастера.

«Асура» («Asura»)

9 января, Netflix

© Netflix
Жанр

Психологически емкая драма в духе Чехова (если вы из России), Одзу (если не любите читать), Рюсукэ Хамагути (если вы зумер).

О чем

Четыре взрослые сестры выясняют между собой отношения после того, как кто‑то сливает в местную газету информацию о том, что у их уважаемого отца есть любовница. Япония, 1970-е. И нет, это не ремейк «Его трех дочерей», тоже недавно выходивших на «Нетфликсе», а фильма «О женщинах и Асурах» (2003).

Кто в титрах

Все серии поставил лауреат «Золотой пальмовой ветви» и номинант на «Оскар» Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки»).

«Разделение» («Severance»), 2-й сезон

17 января, Apple TV+

© Apple TV+
Жанр

Современный кафкианский хоррор.

О чем

Не спойлеря первый сезон, скажем лишь, что действие происходит в будущем, где корпорации убедили работников добровольно стать безвольными рабами, согласившись каждый день после работы стирать себе память якобы ради «ментального здоровья» и «улучшенного ворк-лайф-баланса». Идеально сложилось так, что первый сезон задумывался и анонсировался еще до пандемии, а второй выходит спустя пять лет под отчаянные призывы работодателей возвращаться в офисы, будто ничего такого не происходило.

Кто в титрах

Все на месте: и шоураннер Дэн Эриксон, и режиссер Бен Стиллер (правда, на сей раз он поставил не все серии), и артист Адам Скотт, который за последние три года стал выглядеть еще более пугающе выгоревшим.

«Дзэнсю» («Zenshu»)

Январь, Crunchyroll

© Mappa
Жанр

Дзёсэй (букв. «женщина»), то есть аниме для взрослой женской аудитории. И это самое важное: в эпоху изобилия боевых сёнэнов для школьников и прочих исекаев (только в грядущем январе выходят аниме-сериалы «Может, я и гильдийская секретарша, но я уделаю любого босса, чтобы вовремя уйти с работы», «Бехенеко: Кот девушки-эльфа — тайный монстр ранга S!», «Из бюрократа в злодейку: папа переродился!», «Собеседование в другой мир: от клерка до „большой четверки“!», «Я дворянин на грани разорения, так что могу попробовать овладеть магией», «Я покинул свою гильдию ранга А, чтобы помочь своим бывшим ученикам достичь глубин подземелья!», «Красный рейнджер становится искателем приключений в другом мире», «Поддельный навык „Мастер фруктов“: о том случае, когда я стал способен съедать неограниченное количество фруктов навыков (которые вас убивают)») — так вот, по соседству со всеми ними истории вроде «Дзэнсю» на вес золота.

О чем

Успешная аниме-режиссерка делится секретами того, как можно совмещать работу в команде со всегда скрытым за челкой лицом и тайным презрением всех окружающих.

Кто в титрах

Режиссерка и создательница (это оригинальная история, не адаптация) — Мицуэ Ямадзаки («Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна»), которая, хочется верить, щедро поделится автофикшн-наблюдениями из своей карьеры.

«Победа или поражение» («Win or Lose»)

19 февраля, Disney+

© Disney+
Жанр

Спортивная комедия с прыгучими, как мячики, маленькими героями.

О чем

Младшеклассники из команды «Огурчики», играющие в лапту, готовятся к школьному чемпионату. В каждой серии показывается точка зрения нового героя — да, это еще и «Расемон» для самых маленьких.

Кто в титрах

«Победа или поражение» — первый оригинальный мультсериал от легендарной студии «Пиксар» (недавний спин-офф «Головоломки» не в счет). При этом не халтура, а долгострой: сериал был анонсирован четыре года назад, несколько раз переносился, а премьера пилота состоялась на кинофестивале в Анси летом 2023 года ко всеобщему восторгу критиков.

«Нулевой день» («Zero Day»)

20 февраля, Netflix

© Netflix
Жанр

Конспирологический триллер пост-интернет-эпохи.

О чем

Бывший американский президент (Роберт Де Ниро), его дочь-конгрессвумен (Лиззи Каплан) и правая рука (Джесси Племонс), а также нынешняя американская женщина-президент (Анджела Бассетт) объединяют усилия, чтобы спасти Америку и мир от хакеров и злого телеведущего-провокатора (Дэн Стивенс).

Кто в титрах

Шесть серий поставила Лесли Линка Глэттер — ветеран эфирного, кабельного и стримингового телевидения, номинированная на «Оскар» за короткометражку на заре карьеры. Не будем скрывать, основной аттракцион здесь — не шаблонный сюжет и не авторы-середняки, а невероятный актерский состав: все еще не каждый день увидишь ансамбль, состоящий сплошь из живых легенд и оскаровских номинантов.

Также возвращаются

«Декстер: Первородный грех», приквел (13 декабря, Paramount+)

«Что, если…?», 3-й сезон (22 декабря, Disney+)

«Игра в кальмара», 2-й сезон (26 декабря, Netflix)

«Новичок», 7-й сезон (7 января, ABC)

«Ночной агент», 2-й сезон (23 января, Netflix)

«Мистический квест», 4-й сезон (29 января, Apple TV+)

«Непобедимый», 3-й сезон (6 февраля, Amazon Prime Video)

«Шершни», 3-й сезон (14 февраля, Paramount+)

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