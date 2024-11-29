12 сериалов зимы, которые и правда стоит ждать

«Звездные войны: Опорная команда» («Star Wars: Skeleton Crew»)
2 декабря, Disney+
Не космическая опера, а скорее космическая песня-считалка с просторов детского ютуба.
Четверо младшеклассников вместо, надо думать, уроков теряются на просторах далекой-далекой галактики. Помочь им вернуться домой может лишь немного пугающий взрослый мужчина в балахоне (Джуд Лоу).
Казалось бы, от сериалов по «Звездным войнам» уже давно никто ничего не ждет, не считая самых хардкорных фанатов, а тут еще и шоу про детей. Не спешите списывать его со счетов! Ведь в качестве режиссеров здесь заявлены оскароносные Дэниелы (Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, авторы «Всё везде и сразу»), номинант на «Оскар» Ли Айзек Чун («Минари», «Смерч-2»), Дэвид Лоури («История призрака», «Легенда о Зеленом рыцаре»), Джейк Шрейер («Робот и Фрэнк», будущие «Громовержцы») и постановщик последней трилогии про Человека-паука Джон Уоттс (он же в кресле шоураннера). Словом, весь цвет актуального американского кино — как если бы в 1980-е Лукас позвал снимать сериал про эвоков сразу и Копполу, и Спилберга. Ну, если даже этой опорной команде сделать универсальное развлечение не получится, франшизу можно хоронить окончательно и безвозвратно.
«Черные голуби» («Black Doves»)
5 декабря, Netflix
Шпионский триллер с элементами веселого британского бодания языком.
Неверная жена (Кира Найтли) объединяет усилия с коллегой по шпионской организации (Бен Уишоу), чтобы раскрыть убийство любовника. Все это, разумеется, за спиной у мужа-министра.
Автор сериала — благонадежный британец Джо Бартон («Долг/Стыд», «Проект „Лазарь“»). На этой неделе на экраны выходит другой сериал про работу шпиона и двойную жизнь — «Бюро» с Майклом Фассбендером, но «Черные голуби» кажутся более оптимальным вариантом просмотра. Критики успели разругать «Бюро» за излишнюю насупленность, а Найтли и Уишоу уже в трейлере общаются саркастично и непринужденно, как живые люди. Добавьте тот факт, что их начальницу играет великая Сара Ланкашир («Счастливая долина»), и получится лучшая компания для одиноких зимних вечеров.
«Монстры-коммандос» («Creature Commandos»)
5 декабря, Max
Мультяшное ультранасилие.
Аманда Уоллер собирает отряд из одаренных зэков, чтобы отправить их на смертельную… — бла-бла-бла, вы все это уже давно и сами знаете, если видели хоть одну из многочисленных версий и спин-оффов «Отряда самоубийц» последних лет. Отличие нового мультсериала лишь в той фишке, что почти все герои — гуманоиды, а не люди. Ага, то есть Король Акул забыт.
Сценарист всех серий — Джеймс Ганн, топ-менеджер студии DC собственной персоной (ну и в свободное время режиссер, куда же без этого). Как ни удивительно, именно этот сериал заявлен первым в обновленной киновселенной DC. Впервые в истории жанра франшизное ответвление в жанре «низкобюджетный мульт, косящий под классику про Бэтмена» случается раньше, чем сама эта франшиза.
«Сто лет одиночества» («One Hundred Years of Solitude»)
11 декабря, Netflix
Магический реализм. С той поправкой, что сам этот термин во многом был придуман, чтобы описать мало на что, кроме Гоголя, похожий роман «Сто лет одиночества» пятьдесят лет назад.
Идиллия утопической деревни Макондо рушится, а судьбы членов семьи Буэндиа не складываются на фоне жестокой политической реальности Колумбии XIX и XX века.
За постановку по мотивам классического романа Габриеля Гарсиа Маркеса отвечают нетфликсовский многостаночник Алекс Гарсия Лопес («Ковбой Бибоп», «Ведьмак») и фестивальная режиссерка Лаура Мора Ортега («Короли мира» из программы ММКФ-2023). Именно участие последней можно назвать многообещающим: снято все, конечно, не самым современным киноязыком, но это ретро образца Малика нулевых, а не теленовелл прошлого века. Глядишь, выйдет что‑то, сравнимое с «Моей гениальной подругой».
«Доктор Кто» («Doctor Who»), рождественский спешел
25 декабря, BBC One/Disney+
Настолько чилловая гуманитарная фантастика, что от неправдоподобности улюлюкают даже дети, зато усталые взрослые отдыхают душой.
Ну, шестьдесят лет лора вам сейчас не перескажешь, а сюжет спешела держится в секрете, поэтому ограничимся лишь действующими лицами: странствующий во времени бессмертный искатель приключений инопланетной расы, хохотушка-коридорная, тираннозавры.
Сценарий рождественской серии написал не шоураннер Расселл Т.Дэвис, как принято в сериале, а бывший шоураннер Стивен Моффат. Все еще сложно поверить, что природа настолько очистилась, что к сочинению уютной белиберды «Доктор Кто» вернулись те люди, которые сделали ее великой в нулевые.
«Локерби: Поиск правды» («Lockerbie: A Search for Truth»)
2 января, Sky Atlantic/Peacock
Бюрократический триллер в чопорном официально-деловом стиле. Словом, стандартный британский мини-сериал.
Разбитый горем отец (Колин Ферт), потерявший дочь в страшной авиакатастрофе, пытается побороть травму и посвящает следующие десятилетия жизни боданию с чиновниками, скрывающими от семей погибших правду.
Вряд ли вы знаете авторов этой скромной телепостановки, скорее важно то, что британцам именно такие въедливые рассказы про маленьких упорных людей удаются блестяще — один из лучших сериалов года им удалось слепить из, шутка ли, материала про многолетнюю борьбу почтальона против мошеннического государственного приложения для бухучета.
«Первозданная Америка» («American Primeval»)
9 января, Netflix
Ревизионистский вестерн: у жанра наблюдается мини-бум (см. «Горизонты» Кевина Костнера, бесконечные спин-оффы «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана), который, кажется, не совсем соотносится со зрительским спросом.
Про сюжет почти ничего не известно, поэтому процитируем пресс-релиз «Нетфликса»: «„Первозданная Америка“ — это художественное повествование и исследование жестокого столкновения культуры, религии и общества, когда мужчины и женщины сражаются и умирают за контроль над этим миром. С помощью ансамбля героев рассказывается история о жертве, которую должен принести каждый, решив вступить на территорию беззаконного и жестокого фронтира». Вы не ослышались: есть сильное чувство, что пресс-релизы «Нетфликсу» теперь пишет ChatGPT — ну, надеемся, они так решили нагнать интриги и самого сценария это не коснулось.
Причина обратить внимание на сериал — режиссер пилота Питер Берг («Уцелевший», «Глубоководный горизонт») и сценарист Марк Л.Смит («Выживший»), которые более-менее гарантируют зрелище уровня голливудского блокбастера.
«Асура» («Asura»)
9 января, Netflix
Психологически емкая драма в духе Чехова (если вы из России), Одзу (если не любите читать), Рюсукэ Хамагути (если вы зумер).
Четыре взрослые сестры выясняют между собой отношения после того, как кто‑то сливает в местную газету информацию о том, что у их уважаемого отца есть любовница. Япония, 1970-е. И нет, это не ремейк «Его трех дочерей», тоже недавно выходивших на «Нетфликсе», а фильма «О женщинах и Асурах» (2003).
Все серии поставил лауреат «Золотой пальмовой ветви» и номинант на «Оскар» Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки»).
«Разделение» («Severance»), 2-й сезон
17 января, Apple TV+
Современный кафкианский хоррор.
Не спойлеря первый сезон, скажем лишь, что действие происходит в будущем, где корпорации убедили работников добровольно стать безвольными рабами, согласившись каждый день после работы стирать себе память якобы ради «ментального здоровья» и «улучшенного ворк-лайф-баланса». Идеально сложилось так, что первый сезон задумывался и анонсировался еще до пандемии, а второй выходит спустя пять лет под отчаянные призывы работодателей возвращаться в офисы, будто ничего такого не происходило.
Все на месте: и шоураннер Дэн Эриксон, и режиссер Бен Стиллер (правда, на сей раз он поставил не все серии), и артист Адам Скотт, который за последние три года стал выглядеть еще более пугающе выгоревшим.
«Дзэнсю» («Zenshu»)
Январь, Crunchyroll
Дзёсэй (букв. «женщина»), то есть аниме для взрослой женской аудитории. И это самое важное: в эпоху изобилия боевых сёнэнов для школьников и прочих исекаев (только в грядущем январе выходят аниме-сериалы «Может, я и гильдийская секретарша, но я уделаю любого босса, чтобы вовремя уйти с работы», «Бехенеко: Кот девушки-эльфа — тайный монстр ранга S!», «Из бюрократа в злодейку: папа переродился!», «Собеседование в другой мир: от клерка до „большой четверки“!», «Я дворянин на грани разорения, так что могу попробовать овладеть магией», «Я покинул свою гильдию ранга А, чтобы помочь своим бывшим ученикам достичь глубин подземелья!», «Красный рейнджер становится искателем приключений в другом мире», «Поддельный навык „Мастер фруктов“: о том случае, когда я стал способен съедать неограниченное количество фруктов навыков (которые вас убивают)») — так вот, по соседству со всеми ними истории вроде «Дзэнсю» на вес золота.
Успешная аниме-режиссерка делится секретами того, как можно совмещать работу в команде со всегда скрытым за челкой лицом и тайным презрением всех окружающих.
Режиссерка и создательница (это оригинальная история, не адаптация) — Мицуэ Ямадзаки («Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна»), которая, хочется верить, щедро поделится автофикшн-наблюдениями из своей карьеры.
«Победа или поражение» («Win or Lose»)
19 февраля, Disney+
Спортивная комедия с прыгучими, как мячики, маленькими героями.
Младшеклассники из команды «Огурчики», играющие в лапту, готовятся к школьному чемпионату. В каждой серии показывается точка зрения нового героя — да, это еще и «Расемон» для самых маленьких.
«Победа или поражение» — первый оригинальный мультсериал от легендарной студии «Пиксар» (недавний спин-офф «Головоломки» не в счет). При этом не халтура, а долгострой: сериал был анонсирован четыре года назад, несколько раз переносился, а премьера пилота состоялась на кинофестивале в Анси летом 2023 года ко всеобщему восторгу критиков.
«Нулевой день» («Zero Day»)
20 февраля, Netflix
Конспирологический триллер пост-интернет-эпохи.
Бывший американский президент (Роберт Де Ниро), его дочь-конгрессвумен (Лиззи Каплан) и правая рука (Джесси Племонс), а также нынешняя американская женщина-президент (Анджела Бассетт) объединяют усилия, чтобы спасти Америку и мир от хакеров и злого телеведущего-провокатора (Дэн Стивенс).
Шесть серий поставила Лесли Линка Глэттер — ветеран эфирного, кабельного и стримингового телевидения, номинированная на «Оскар» за короткометражку на заре карьеры. Не будем скрывать, основной аттракцион здесь — не шаблонный сюжет и не авторы-середняки, а невероятный актерский состав: все еще не каждый день увидишь ансамбль, состоящий сплошь из живых легенд и оскаровских номинантов.
«Декстер: Первородный грех», приквел (13 декабря, Paramount+)
«Что, если…?», 3-й сезон (22 декабря, Disney+)
«Игра в кальмара», 2-й сезон (26 декабря, Netflix)
«Новичок», 7-й сезон (7 января, ABC)
«Ночной агент», 2-й сезон (23 января, Netflix)
«Мистический квест», 4-й сезон (29 января, Apple TV+)
«Непобедимый», 3-й сезон (6 февраля, Amazon Prime Video)
«Шершни», 3-й сезон (14 февраля, Paramount+)