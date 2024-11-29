12 сериалов зимы, которые и правда стоит ждать

Кто в титрах

Казалось бы, от сериалов по «Звездным войнам» уже давно никто ничего не ждет, не считая самых хардкорных фанатов, а тут еще и шоу про детей. Не спешите списывать его со счетов! Ведь в качестве режиссеров здесь заявлены оскароносные Дэниелы (Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, авторы «Всё везде и сразу»), номинант на «Оскар» Ли Айзек Чун («Минари», «Смерч-2»), Дэвид Лоури («История призрака», «Легенда о Зеленом рыцаре»), Джейк Шрейер («Робот и Фрэнк», будущие «Громовержцы») и постановщик последней трилогии про Человека-паука Джон Уоттс (он же в кресле шоураннера). Словом, весь цвет актуального американского кино — как если бы в 1980-е Лукас позвал снимать сериал про эвоков сразу и Копполу, и Спилберга . Ну, если даже этой опорной команде сделать универсальное развлечение не получится, франшизу можно хоронить окончательно и безвозвратно.