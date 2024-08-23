Marvel показала первые кадры «Громовержцев» в ролике, посвященном 85-летию студии

Сегодня в 16:50

На своей странице в соцсети X cтудия Marvel опубликовала видео в честь своего 85-летия.

В нем компания показала официальные кадры из предстоящего блокбастера «Громовержцы», а также сериалов «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Железное сердце».

В конце в ролике появляется Красный Халк из фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир», роль которого исполнил Харрисон Форд. По неизвестной причине вскоре ролик пропал из аккаунта студии.

Картина «Громовержцы» расскажет о команде супергероев, в которой участвуют Елена (новая «Черная Вдова»), Красный страж («Черная Вдова»), Баки, Призрак (второй «Человек-муравей»), Таскмастер («Черная Вдова»), Валентина («Сокол и Зимний Солдат») и Американский агент («Сокол и Зимний Солдат»). Выход ленты запланирован на апрель 2025-го.