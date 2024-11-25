Новые аниме, достойные внимания не только анимешников: драма «Оглянись» и сёнэн «Дандадан»

«Оглянись», реж. Киетака Осияма «Rukku Bakku»

Две одноклассницы — увлеченная рисованием в ущерб всему остальному Фудзино и еще более асоциальная, учащаяся на дому Кёмото — заочно соревнуются в творчестве на страницах школьной газеты. Фудзино рисует разговорные гэг-комиксы про смешные случаи на уроках физкультуры и кровавые автоаварии, а Кёмото — серии из немых и статичных, но жутко атмосферных интерьеров. Девочки завидуют таланту друг друга, их соперничество влечет за собой синхронный художественный рост, а позже — знакомство и дружбу. Уже в старших классах они делают совместные комиксы (Кёмото отвечает за атмосферные фоны, Фудзино — за все остальное), выигрывают в конкурсах, но, увы, этому творческому партнерству не суждено длиться вечно. А что, если бы был шанс все переиграть, изменить читерским образом саму судьбу?

Стоит заявить с порога: ценность аниме «Оглянись» не в запутанном или глубоком сюжете. Это очень лаконичное произведение (хронометраж — всего 58 минут), по большей части лишенное диалогов, которое выглядит просто потрясающе красиво . Во время просмотра возникает чувство, будто за динамичную поэтику прищуров, румянцев и насупленных губ отвечали целые отделы раскадровщиков, а для щедро рассыпанных по фильму пробежек со спины, прогулок от первого лица и пролетов над крышами продюсеры заказали столько гигабайт промежуточных кадров анимации, что долги выплачивают до сих пор (кроме шуток, над анимацией для 58-минутного фильма трудилось два десятка аниме-студий). Режиссер этого чуда — дебютирующий в полном метре Киетака Осияма, в прошлом — топовый аниматор-постановщик, работавший с Хаяо Миядзаки, Хидэаки Анно, Масааки Юасой и Макото Синкаем (то есть всеми крупнейшими аниме-режиссерами современности). Пожалуй, самая главная его заслуга в «Оглянись» — то, как легко техническое совершенство конвертируется в непосредственные эмоции. Каким‑то магическим образом каждая вихрящаяся прядь и бугрящаяся складка свитера понемногу увлажняют глаза задолго до того, как в истории происходит что‑то реально печальное.

© Cinema Park Distribution

Если к кому‑то есть вопросы, так это к автору первоисточника — Тацуки Фудзимото («Человек-бензопила»). Оригинальная манга «Оглянись» — 140-страничный томик, фактически растянутый рассказ, не повесть и не роман. Но даже по меркам рассказа эта история скудна на детали. Технических подробностей уровня «Бакумана» (манга-хит про пару школьников, берущуюся за создание комиксов) или «Руки прочь от кинокружка!» вышеупомянутого Юасы (аниме-хит про трех школьниц, берущихся за рисование аниме) ждать не стоит. Как и не стоит ждать внятных деталей быта и эпохи, на которых фокусировались мангаки постарше, рисовавшие автофикшн о старте карьеры (от Есихиро Тацуми до Дзиро Танигути и Сигэру Мидзуки). В сухом остатке у Фудзимото — ничем не подкрепленная сентиментальность и легкомысленные грезы об исекаеИсекай, от яп. «другой мир», — жанр манги и аниме про перемещения героев в параллельные миры..

Даже на полноценную дружбу это не слишком похоже: рисующая фоны Кёмото скорее не равноправная героиня, а живой сюжетные девайс, обслуживающий историю Фудзино. И все-таки, со всеми оговорками по поводу текста, это аниме хочется настоятельно советовать увидеть своими глазами — особенно пока есть шанс сделать это на большом экране. Настолько уникальные анимационные зрелища случаются совсем нечасто — и в лице Осиямы явно раскрылся свежий режиссерский талант не ниже уровня Синкая.

Подробнее на Афише Расписание и билеты

«Дандадан», реж. Фуга Ямасиро «Dandadan»

Старшеклассник-очкарик проводит все перемены, уткнувшись в журнал про НЛО и лох-несское чудовище, за что его гнобят сверстники. Прознав, что девочка из параллели верит в призраков и оккультизм, очкарик сам над ней гаденько смеется. После чего берет ее на «слабо» и предлагает отправиться после уроков ловить пришельцев и духов, дабы доказать друг другу их неоспоримую фантастичность. Все происходит с точностью до наоборот: девочку похищает из заброшки летающая тарелка, а мальчика в тупиковом тоннеле подстерегает старуха-демон, которая не только его проклинает, но и похищает самое, кхм, ценное (не спрашивайте). После этой злополучной ночи двух школьников, толком не успевших поговорить друг с другом, ждет нескончаемый круговорот сверхъестественных приключений — ведь у девочки просыпается способность к телекинезу, а в мальчике застревает неожиданно сговорчивый демон.

«Дандадан» — очередной боевой фэнтези-сёнэн, то есть магический боевик для мальчиков 12–18 лет. Это не только все еще самая популярная категория в мире аниме, но и жанр, который подчиняется строжайшим формальным законам, гарантирующим стабильную поставку хитов. Другими словами, если вы смотрели «Человека-бензопилу» и «Моб Психо 100» или хотя бы «Блич» и «Короля шаманов», то вы все это видели и не раз. И кулачное превозмогание, и мультяшные экзорцизмы, и кринжовый подростковый флирт, и сопли, и пошлые гэги. И вариацию образа крутой бабушки-экстрасенса, укладывающей духов на лопатки, не вынимая сигареты из зубов, и фарфоровой кошечки-маскота, которой управляет бабушка-демон. Ну и в чем тогда, спрашивается, смысл существования этого «Дандадана»?

© Netflix

Сёнэн — жанр, строго привязанный к возрасту, поэтому немудрено, что у каждого поколения всегда будут свои сёнэны. Идеальная аудитория сериала — те, кто ничего из перечисленного не знает и не смотрел, а потому все уставшие шаблоны и заезженные приемы на них имеют шансы сработать как в первый раз. Всем остальным сериал может предложить просто очень качественную боевую анимацию — ни больше ни меньше. Это продукция, пускай и самая мейнстримная, студии Science Saru, основанной великим Масааки Юасой, так что и психоделическим расцветкам (есть, например, полностью алый эпизод), и поп-артовым дизайнам (флэтвудский монстр во второй серии впечатляет) место нашлось. Постановщик, к слову, — фактический дебютант Фуга Ямасиро, ранее снимавший отдельные эпизоды «Блюза машины времени о четырех с половиной татами» и «Руки прочь от кинокружка!».

Словом, опытным анимешникам смотреть «Дандадан» точно не обязательно. Как и любителям НЛО: баланс злодеев в первой половине сезона сильно смещен в сторону духов, а не инопланетян. Вообще говоря, продумывание наперед никогда не было сильной стороной авторов сёнэнов, но тут они не спешат ни заявлять внятные правила устройства своего мира, ни определяться с жанром: для пародии эта вещь слишком тяжеловесная, а для серьезного эпоса — бездумная.