Парад мультремейков: «Хранители: Часть 1», «Рик и Морти: Аниме», «Отряд самоубийц: Исекай»

Рассказываем про три новых мультфильма для взрослых, неожиданно переосмысляющих популярные франшизы. Среди них — близкая к тексту анимационная экранизация «Хранителей» Алана Мура и сразу два диких аниме, про Рика и Морти, пародирующих Орсона Уэллса, и Отряд самоубийц, попавший в исекай.

«Хранители: Часть 1» «Watchmen: Chapter I»

Обычно как бывает: анимационный департамент Warner Bros. и DC более-менее трушно экранизирует какой‑нибудь комикс или графический роман, а потом подтягивается и подразделение игрового кино. С «Хранителями» сложилась иная ситуация. На заре марвеловского (читай шире — супергеройского) бума Зак Снайдер поставил гениальное детище Алана Мура, но не нашел понимания у зрителей. Кажется, они просто не были готовы к деконструкции супергеройского дискурса, несмотря на то что Снайдер сгладил многие углы и, по сути, снял даже не деконструкцию, а сложную супергероику. Несколько лет назад с Муром также пытался полемизировать Деймон Линделоф, придумавший сериал «Хранители» — сиквел комикса, а не снайдеровской картины.

В обоих случаях получилось интересно, но как‑то мелковато. Проблема с киноадаптацией муровских произведений заключается в том, что режиссер или сценарист должен быть как минимум не глупее писателя, а это в данном случае практически невозможно. Мур — черная дыра, гений и мыслитель. Его красноречивый слог настолько заразителен, что побуждает тебя самого схватиться за перо, — в респектабельной литературе на это способен разве что Владимир Набоков да еще пара человек. Поэтому здорово, что наконец появилась более аутентичная экранизация «Хранителей». Благодаря мультфильму люди, которые ленятся или стесняются читать комиксы, смогут ознакомиться с максимально близкой к тексту постановкой. А чтобы никому не показалось, что режиссер Брэндон Виетти просто отбывает номер (все-таки комикс — готовая раскадровка), отметим, что постановщик творчески подошел к работе со звуком и монтажом.

Конечно, даже такая трушная экранизация бесконечно далека от исходного графического романа, который представляет собой «двухкилограммовый иллюстрированный кирпич с психопатической структурой набоковского романа на нейролептиках», так что предпочтение все равно стоит отдать книге. Но, если комиксы — это не ваше, а обычной супергероике вы предпочитает сложную и уже осилили четыре сезона «Пацанов» и два «Непобедимого», анимационные «Хранители» покажут вам, какой умной супергероика на самом деле может быть. Никаких компромиссов — даже перед лицом армагеддона. Е.Т.

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«Рик и Морти: Аниме» «Rick and Morty: The Anime»

Самая унылая параллельная реальность в мультивселенной. Во время вторжения инопланетян на Землю безумный ученый Рик Санчес без сопротивления сдается врагу, пока его внук Морти Смит, вообще не снимающий VR-шлем, прозябает в ролевой игре, внутри которой влюбляется в аниме-девушку. В этой версии знакомой истории больше не шутят и не убивают, зато пафосные сцены под сентиментальную музыку включаются не раз в сезон, как раньше, а несколько раз за серию.

Новый сезон «Рика и Морти» с правдивым подзаголовком «Аниме» (рисовали все и правда в Японии) во время просмотра первой и единственной на данный момент серии вызывает такое сильное недоумение, как будто ты стал свидетелем температурного сна или зашедшего слишком далеко пранка. Одно дело — когда самоироничный телеканал Adult Swim заказывает у японцев восемь минут аниме-дичи для шуточной вирусной короткометражки, совсем другое — тот же бред в формате десятка 20-минутных серий. Режиссер и сценарист Такаси Сано («Башня Бога»), кажется, совсем не понимает, в чем суть этой франшизы. Все еще вынесенные в название дед и внук в его версии не только не способны легко и непринужденно собачиться, они вообще за всю серию, считай, ни разу не взаимодействуют. До своего увольнения шоураннер Джастин Ройланд, напомним, искрометно импровизировал и озвучивал обе роли, а теперь низкопробные артисты дубляжа читают то ли криво переведенные с японского, то ли сгенерированные чат-ботом монологи, едва скрывая собственный кринж.

Возможно, шутка в том, что это должно смотреться так плохо, что становится хорошо. Но откуда тогда такие симпатичные дизайны, совсем не пародирующие аниме-клише, и такие дикие ломаные движения, отсылающий к авангардной анимации Масааки Юасы? Думается, японцы всю эту неинтересную чепуху вплоть до внезапного черно-белого оммажа «Гражданину Кейну» делали на полном серьезе. У пользователей IMDb, оценивших премьеру на три звезды из десяти, сомнения на этот счет точно не закрались. Н.Л.

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«Отряд самоубийц: Исекай» «Suicide Squad Isekai»

Грозная аппаратчица Аманда Уоллер снова собирает злодеев со всей вселенной DC, чтобы отправить их на смертельное задание. Тут она превосходит саму себя: вживляет в шею Харли Квинн, Дэдшоту, Миротворцу, Королю акул и ни разу не появлявшемуся в игровом кино Глиноликому бомбу, после чего отправляет их через портал в фэнтези-мир с магией и мифическими существами с миссией спасти королевство. На случай если кому‑то станет непонятно, в чем вообще актуальность такой миссии, Уоллер за первую серию несколько раз произносит слово «исекай»От яп. «другой мир» — жанр историй про перемещения героев в параллельные миры, японский аналог фантастики про попаданцев., а после того как Отряд первым делом по выходу из портала попадает в темницу с орками, Глиноликий констатирует: «Все это прямо как аниме в жанре исекая».

Нельзя сказать, что кто‑то из зрителей просил о таком аниме, однако задним числом перенос популярнейшего на Западе жанра супергероики на плодородную почву японского исекай-помешательства кажется интригующим и целесообразным. На практике же получилась не взрывная смесь, а что‑то на уровне либо очень среднего исекая, либо очень среднего супергеройского мульта. Ради эффективного скрещения жанров создатели (режиссерка — дебютантка Эри Осада, работавшая аниматоркой и раскадровщицей на «Магической битве») решили привести все типажи и тропы к простейшему общему знаменателю. Загвоздка в том, что та же Харли Квинн вовсе не яндере, цундэрэ или генкиЯндере, цундэрэ и генкиПопулярные типажи героинь в аниме: милая кровожадная психопатка, втайне нежная грубиянка и жизнерадостная спортсменка соответственно., как вытекает из аниме, а роковая блондинка, трикстерша и аутло а-ля Бонни и Клайд, наследница совершенно иной поп-культурной генеалогии, которая в данном случае оказывается стерта. При этом исекай-экзотика тоже сведена на нет: это не безумный «Бэтмен-ниндзя» в японском феодальном сеттинге, а галерея самых расхожих фэнтези-клише — оборотней-дженериков, нарочито неазиатских драконов и, в конце концов, армии скелетов, позаимствованной из голливудского исекая Сэма Рейми. Оттого что аниме-герои тут прямым текстом сыплют отсылками к знаковой фэнтези-продукции студии Warner вроде «Игры престолов» и «Властелина Колец», становится особенно кринжово.

В меру смотрибельным это зрелище делает, опять же, качество анимации. Недостатка бюджета у Wit Studio явно не было, хотя, если вспоминать их главные хиты, это и близко не уровень первых сезонов «Атаки титанов», а скорее плавная гэг-анимация из «Семьи шпиона». Иными словами, атмосферы или дизайнерских решений ни американского «Крестоносца в плаще», ни японского «Рыцаря Готэма» тут нет и в помине. Н.Л.