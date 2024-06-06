Слава пацана: гангста-драма «На автомате» с Копейкиным и еще 4 свежих российских сериала

Иронично, что режиссер сериала Борис Акопов («Бык», «Кэт») до этого снял пилотную новеллу «Светик» в заглохшем киноальманахе «Между строк», ведь «световая метафора» буквально освещает драматургию «На автомате». Мать главных героев, святую женщину, зовут Света. Братья пускаются во все тяжкие из‑за неоплаченных счетов за свет. Поселок, в котором они живут, называется Неясный — и потому что тут, как в девяностые, все еще орудуют мутные бандосы, и потому что в таком месте у молодежи туманные перспективы. Как это часто бывает у Акопова, протагонисты стремительно движутся от света к тьме. Но возможно, в этот раз все закончится не так плачевно: режиссер впервые снимает не по собственному сценарию, его авторы — дебютанты Юрий Воробьев и Наталья Ляпина.