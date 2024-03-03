5 новых сериалов c фестиваля Original+, которые не захочется выключить на первой серии

Создатели сериалов часто забывают простую вещь: первый эпизод должен быть витриной всего проекта. В идеале — историей в себе, от которой можно получить удовольствие и в отрыве от сериала в целом. Конечно, идеальный первый эпизод не всегда гарант качества: у великой «Прослушки» была невнятная первая серия, а, например, в случае «Пробуждения» с Джейсоном Айзексом отличный пилот не спас шоу от болота остального сезона, который стал первым и последним в сериале. Но все же приятно, когда создатели не тратят твое время обещаниями: мол, ты только подожди, вот дальше начнется.