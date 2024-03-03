5 новых сериалов c фестиваля Original+, которые не захочется выключить на первой серии

Лучшие сериалы
«Дядя Леша», реж. Дмитрий Невзоров
Дядя Леша (Тимофей Трибунцев) — герой небольшого городка, который мы заслужили: ночью он грабит богатых, а днем работает дворником детского дома, на чьи нужды и уходит все украденное. Однажды троица детдомовцев (Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов и Григорий Дудник) случайно натыкается на схрон награбленного — и тайная жизнь провинциального Робин Гуда становится еще опаснее.
Создатели сериалов часто забывают простую вещь: первый эпизод должен быть витриной всего проекта. В идеале — историей в себе, от которой можно получить удовольствие и в отрыве от сериала в целом. Конечно, идеальный первый эпизод не всегда гарант качества: у великой «Прослушки» была невнятная первая серия, а, например, в случае «Пробуждения» с Джейсоном Айзексом отличный пилот не спас шоу от болота остального сезона, который стал первым и последним в сериале. Но все же приятно, когда создатели не тратят твое время обещаниями: мол, ты только подожди, вот дальше начнется.
«Дядя Леша» сразу давит на газ: показанный на фестивале Original+ первый эпизод — образцовый пример того, как надо делать пилоты. Сериал успевает не только показать свои ключевые достоинства, познакомить с героями и выстроить главные сюжетные завязки, но и рассказать мини-историю с началом, развитием и напряженной кульминацией. Приятный контраст на фоне других сериалов фестиваля, воображающих себя многочасовыми фильмами и тратящими первые эпизоды на экспозицию (см. ниже «Особые упоминания»).
Советовать «Дядю Лешу» хочется и по другим причинам. Сериал перенял добродушность и претензию на народность от предыдущего проекта той же творческой командыПродюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, сценаристов Никиты Лундина, Антона Бабаева и Дмитрия Невзорова (он же теперь выступил в роли режиссера). — фантастической комедии «Кибердеревня». Как и в прошлый раз, вышло непротивно и местами уморительно. Последнее во многом заслуга удачного каста, в котором блистает не только надежный, как метла, Трибунцев, но и юные Хинчагов с Дудником и Анна Уколова в роли директрисы детдома со смешным париком и нежным сердцем.
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на Kion (без даты выхода)
«Неверные», реж. Алексей Кузьмин-Тарасов
Крутая адвокатша Ольга (Оксана Акиньшина) по пьяни попадает в аварию вместе с маленьким сыном — и за это ее лишают родительских прав. В отчаянии она берется за хайповое судебное разбирательство между известным футболистом и его женой за опекой над дочерью.
Лучший сериал Original+ этого года, причем не только по нашему мнению, но и согласно решению жюри фестиваля, присудившего ему главный приз. В фундаменте «Неверных» — классический процедурал про героя с проблемами (см. «Доктора Хауса»), но из множества аналогичных проектов «Неверных выделяют сразу несколько обстоятельств. Во-первых, классная главная героиня с выдающейся игрой Акиньшиной, в которой сочетается напористая харизма и болезненный надрыв. Это работа не просто артистки, а большой звезды. Во-вторых, привычно стильный продакшен продюсерских проектов Федора Бондарчука. Причем дело не ограничивается лощеной картинкой — режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов не стесняется визуальной выразительности: в ход идут и клиповая эстетика, и эффектная работа с цветом, призванная отразить внутренние переживания героини. В-третьих, процедуральная природа «Неверных» позволила уже в первом эпизоде выкатить полноценную мини-историю — злую, провокационную, с неожиданными сюжетными поворотами. От такой щедрости желание смотреть дальше намного больше, чем от пустых обещаний.
Триллер с Федором Бондарчуком в роли психолога, который собирает группу людей ради опасного эксперимента. Топ-каст (помимо Бондарчука, тут играют Алена Михайлова, Петр Скворцов, Константин Плотников из «Короля и Шута» — и это далеко не все), занятная концепция, однако первый эпизод пока что слишком вязнет в экспозиции. Перспективно, но рекомендовать хочется не от всего сердца.
Претендент на звание «Слово пацана» этого года. Два брата (одного из них как раз играет открытый сериалом Крыжовникова Слава Копейкин) случайно обнаруживают схрон «калашей» и решают подзаработать на находке. Правда, кино Бориса Акопова («Бык») тянется не к суровому реализму, а скорее к экспрессивной яркости «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Трудных подростков» (с последними «На автомате» связывает оператор Андрей Лунинский). Вышло бодро и занятно, но нелинейная структура сюжета пока что кажется немного бестолковой: от нее есть ощущение не движения вперед, а болтания на месте.
Классовая трагикомедия о трех подругах разного достатка — трофейная жена (Аня Чиповская), провинциалка-чиновница (Юлия Хлынина) и бедная авторка автофикшнов (Марина Васильева), — которые пытаются пропихнуть своих детей в элитную школу Санкт-Петербурга. Судя по первому эпизоду, у сериала есть легкая проблема с динамикой — к его концу появляется чувство, что создательница «Первого класса» Светлана Тимошина («Край надломленной луны») еще не разделалась с завязкой, а закадровый голос, обещающий, что дальше будет ого-го, звучит неловко. Но все равно симпатично, в первую очередь из‑за трех очень живых героинь. Жюри Original+ выделило призом за лучшую женскую роль Хлынину, но Чиповская и Васильева тоже клевые.