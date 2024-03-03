Русские сериалы

5 новых сериалов c фестиваля Original+, которые не захочется выключить на первой серии

Сегодня в 14:00
В Москве прошел третий фестиваль контента стриминговых платформ Original+, на котором показали первые серии 13 новых российских сериалов и шоу. Василий Говердовский рассказывает про самые интригующие тайтлы и победителей смотра.

Лучшие сериалы

«Дядя Леша», реж. Дмитрий Невзоров

Дядя Леша (Тимофей Трибунцев) — герой небольшого городка, который мы заслужили: ночью он грабит богатых, а днем работает дворником детского дома, на чьи нужды и уходит все украденное. Однажды троица детдомовцев (Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов и Григорий Дудник) случайно натыкается на схрон награбленного — и тайная жизнь провинциального Робин Гуда становится еще опаснее.

Создатели сериалов часто забывают простую вещь: первый эпизод должен быть витриной всего проекта. В идеале — историей в себе, от которой можно получить удовольствие и в отрыве от сериала в целом. Конечно, идеальный первый эпизод не всегда гарант качества: у великой «Прослушки» была невнятная первая серия, а, например, в случае «Пробуждения» с Джейсоном Айзексом отличный пилот не спас шоу от болота остального сезона, который стал первым и последним в сериале. Но все же приятно, когда создатели не тратят твое время обещаниями: мол, ты только подожди, вот дальше начнется.

«Дядя Леша» сразу давит на газ: показанный на фестивале Original+ первый эпизод — образцовый пример того, как надо делать пилоты. Сериал успевает не только показать свои ключевые достоинства, познакомить с героями и выстроить главные сюжетные завязки, но и рассказать мини-историю с началом, развитием и напряженной кульминацией. Приятный контраст на фоне других сериалов фестиваля, воображающих себя многочасовыми фильмами и тратящими первые эпизоды на экспозицию (см. ниже «Особые упоминания»).

Советовать «Дядю Лешу» хочется и по другим причинам. Сериал перенял добродушность и претензию на народность от предыдущего проекта той же творческой командыПродюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, сценаристов Никиты Лундина, Антона Бабаева и Дмитрия Невзорова (он же теперь выступил в роли режиссера). — фантастической комедии «Кибердеревня». Как и в прошлый раз, вышло непротивно и местами уморительно. Последнее во многом заслуга удачного каста, в котором блистает не только надежный, как метла, Трибунцев, но и юные Хинчагов с Дудником и Анна Уколова в роли директрисы детдома со смешным париком и нежным сердцем.

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на Kion (без даты выхода)

«Неверные», реж. Алексей Кузьмин-Тарасов

Крутая адвокатша Ольга (Оксана Акиньшина) по пьяни попадает в аварию вместе с маленьким сыном — и за это ее лишают родительских прав. В отчаянии она берется за хайповое судебное разбирательство между известным футболистом и его женой за опекой над дочерью.

Лучший сериал Original+ этого года, причем не только по нашему мнению, но и согласно решению жюри фестиваля, присудившего ему главный приз. В фундаменте «Неверных» — классический процедурал про героя с проблемами (см. «Доктора Хауса»), но из множества аналогичных проектов «Неверных выделяют сразу несколько обстоятельств. Во-первых, классная главная героиня с выдающейся игрой Акиньшиной, в которой сочетается напористая харизма и болезненный надрыв. Это работа не просто артистки, а большой звезды. Во-вторых, привычно стильный продакшен продюсерских проектов Федора Бондарчука. Причем дело не ограничивается лощеной картинкой — режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов не стесняется визуальной выразительности: в ход идут и клиповая эстетика, и эффектная работа с цветом, призванная отразить внутренние переживания героини. В-третьих, процедуральная природа «Неверных» позволила уже в первом эпизоде выкатить полноценную мини-историю — злую, провокационную, с неожиданными сюжетными поворотами. От такой щедрости желание смотреть дальше намного больше, чем от пустых обещаний.

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на Wink (с 7 марта)

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Особые упоминания
© Okko
«Калимба», реж. Нурбек Эген (Okko)

Триллер с Федором Бондарчуком в роли психолога, который собирает группу людей ради опасного эксперимента. Топ-каст (помимо Бондарчука, тут играют Алена Михайлова, Петр Скворцов, Константин Плотников из «Короля и Шута» — и это далеко не все), занятная концепция, однако первый эпизод пока что слишком вязнет в экспозиции. Перспективно, но рекомендовать хочется не от всего сердца.

«На автомате», реж. Борис Акопов («Кинопоиск»)

Претендент на звание «Слово пацана» этого года. Два брата (одного из них как раз играет открытый сериалом Крыжовникова Слава Копейкин) случайно обнаруживают схрон «калашей» и решают подзаработать на находке. Правда, кино Бориса Акопова («Бык») тянется не к суровому реализму, а скорее к экспрессивной яркости «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Трудных подростков» (с последними «На автомате» связывает оператор Андрей Лунинский). Вышло бодро и занятно, но нелинейная структура сюжета пока что кажется немного бестолковой: от нее есть ощущение не движения вперед, а болтания на месте.

«Первый класс», реж. Светлана Самошина («Иви»)

Классовая трагикомедия о трех подругах разного достатка — трофейная жена (Аня Чиповская), провинциалка-чиновница (Юлия Хлынина) и бедная авторка автофикшнов (Марина Васильева), — которые пытаются пропихнуть своих детей в элитную школу Санкт-Петербурга. Судя по первому эпизоду, у сериала есть легкая проблема с динамикой — к его концу появляется чувство, что создательница «Первого класса» Светлана Тимошина («Край надломленной луны») еще не разделалась с завязкой, а закадровый голос, обещающий, что дальше будет ого-го, звучит неловко. Но все равно симпатично, в первую очередь из‑за трех очень живых героинь. Жюри Original+ выделило призом за лучшую женскую роль Хлынину, но Чиповская и Васильева тоже клевые.

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