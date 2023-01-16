Финальный сезон «Дома с прислугой»: самое издевательское детище Шьямалана, и это прекрасно

Есть чувство, что до этого момента сериал досмотрели только самые терпеливые зрители. Так много создатели дразнили нас загадками, так часто долгое нарастание саспенса оборачивалось пшиком — как будто М.Найт Шьямалан специально издевался (напомним, что в прошлогоднем нашем интервью он признался, что готов клепать серии еще много-много лет, пускай мы и пригрозили ему воображаемым дулом пистолета). При этом его решение переосмыслить жанр готического хоррора с помощью приемов ситкомостроения было совершенно осознанным. Исходное состояние нормальности, статус-кво, к которому возвращается ситком в каждой серии, здесь нормальным никак не назвать. Да, выплеснутое в лицо Лиэнн кипящее масло не оставляет в следующем эпизоде и следа; да, Дороти уже почти готова сделать первые шаги после травмы. Но трагедия в том, что нормальность, в которую они вернутся, в лучшем случае это мир, где Дороти убила малыша Джерико по неосторожности, после чего семья навсегда стала дисфункциональной, а дом, в котором они живут, начал полнится паразитами, гнить и трескаться.