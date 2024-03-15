«Режим» с Кейт Уинслет и еще 4 сатирических сериала от сценаристов «Наследников»

Окей, Трейси перегибает палку в том, что касается антиреалистичности повествования и условности сеттинга. Но, может, он хотя бы умеет писать остроумные панчи и показывать психологически точную динамику между героями? К сожалению, панчи тут сводятся к плоским банальностям, которые и Армстронг, и Ианнуччи постеснялись бы оставлять в финальном драфте сценария («Он выглядит как собака, считающая на калькуляторе!» — министр про солдата, меряющего влажность). А поверить в то, что компетентные подчиненные стали бы уважать власть такой психологически хрупкой начальницы-самодурки, невозможно ни на секунду. Да и возникающие практически на пустом месте глубокие созависимые отношения ее и солдафона а-ля «Макбет» убедительны лишь на уровне скетча или сказки, но никак не реалистичной прозы.