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Русские сериалы

Сарик Андреасян снял сериал про домашнее насилие. Что из этого вышло?

Аля Александрова
Сегодня в 16:51
На платформе «Иви» вышел сериал «Сама виновата?» — про Маргариту Грачеву, которой муж из‑за ревности отрубил кисти рук. Режиссером выступил Сарик Андреасян. Аля Александрова посмотрела сериал и рассказывает, удалось ли ему рассказать историю о домашнем насилии и не скатиться в кринж.

Подмосковный Серпухов. Молодая девушка Маргарита выходит замуж за ничем не примечательного Дмитрия Грачева. Пара ютится в квартире родителей, девушка быстро беременеет, но молодые счастливы. Спустя пять лет брака от былой идиллии не остается и следа: Дмитрий убежден, что жена ему изменяет, начинает поднимать на нее руку на глазах у детей и преследовать. Маргарита пытается с ним развестись. В декабре 2017 года, тщательно спланировав расправу над «неверной» женой, Дмитрий вывез ее в лес, истязал и топором отрубил кисти рук. Чтобы смягчить себе наказание, он сразу отвез девушку в больницу и сдался полиции.

Правую руку Маргариты спасти не удалось, а с левой, как рассказывали федеральные СМИ, московские врачи «сотворили чудо»: заново восстановили и пришили раздробленную на мелкие части кисть. Спустя почти год судебных разбирательств благодаря резонансу в медиа (и участии адвоката Мари Давтян, специализирующейся на делах о домашнем насилии) Дмитрия Грачева лишили родительских прав и осудили на четырнадцать лет колонии строгого режима вместо изначальных пяти, на которые рассчитывал мужчина.

В 2017 году эту историю обсуждали везде — от соцсетей до крупных телеканалов. Почти сразу после выписки из больницы Маргариту пригласили на программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Жестокость и необоснованность поступка Грачева глубоко поразила массового зрителя.

Если годом ранее все хихикали над Дианой Шурыгиной, изнасилованной на вечеринке, то над Маргаритой Грачевой уже никто не смеялся. После этой истории всем стало ясно: домашнее насилие — не выдумки феминисток, а огромный комок проблем, которое государство пока не в состоянии решить.

Домашнее насилие — гендерная проблема: в 75% случаев от него страдают именно женщины. Российские стриминги уже не первый раз берутся рассказывать истории о жертвах абьюза — и получается честно, болезненно и правдиво.

В 2022 году на Premier вышел сериал «Бесит» про чиновника, выступающего против закона о домашнем насилии и преследуемого призраком убитой женщины. В том же году на Kion вышло «Обоюдное согласие» о пережившей изнасилование учительнице, которая пытается бороться с влиятельными людьми и добиться справедливости. А уже в этом году на Wink вышла «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой о женщине, чьего возлюбленного подозревают в серии изнасилований и убийств.

Сериал «Сама виновата?» основан на книге самой Грачевой «Счастлива без рук: реальная история любви и зверства». Сценаристкой проекта стала Гаянэ Маркосян — не самая популярная писательница жанра young adult, издающая свои работы под псевдонимом Гай Маркос. На «Букмейте» у нее всего один роман. Изначально сериал хотели выпускать под названием «Без рук». Хорошо, что передумали.

Режиссер Сарик Андреасян под трейлером сериала в инстаграме* написал: «Я стал одним из тех, кто отстаивает права женщин и требует закона о домашнем насилии! <…> Это история о сильной женщине! О желании жить, несмотря ни на что! История о великой матери, которая была рядом со своей дочерью! История о том, что умалчивание, обвинения и равнодушие со стороны общества — это ужасно!» Насколько просто Андреасян описал проект, настолько простым он и получился: перед нами классическая русская хтонь в духе сериалов на «России-1» с примитивным сценарием и плоскими диалогами.

© «Иви»

История жестокого домашнего насилия получилась прямо как по учебнику (в плохом смысле): вот примерная красавица-жена, вот слетевший с катушек муж-гопник, вот бесстрашная мать главной героини, а вот — не самая порядочная мать преступника. А еще — циничный журналист, которой в ходе работы над материалом про Грачеву превратился из закоренелого сексиста чуть ли не в феминиста. А для тех, кто не понял, все происходящее проговаривается штампами и в лоб.

Рассказывать истории о домашнем насилии на экране непросто: легко скатиться в виктимблейминг или, наоборот, в плоскую картинку с карикатурным домашним тираном, который всегда был «плохой». Такие сюжеты требуют большой экспертизы и глубокого погружения в проблематику. Тем более удивительно, что историю о женщине, пострадавшей от жестокого насилия, взялся режиссировать мужчина. Да еще и Сарик Андреасян, работы которого славятся пошлостью и поверхностью. Но на удивление сериал «Сама виновата?» режиссеру удалось сделать без кринжа.

Несмотря на ленивое оформление, главную мысль сериал доносит понятно и четко: в насилии всегда виноват тот, кто его совершил.

«Сама виновата?» подробно показывает, как несправедливость системы приводит женщин к трагедии. Дмитрий Грачев систематически издевался над женой: устраивал погромы в квартире, ломился в двери, караулил ее у работы и дома, избивал и насиловал. Когда мать советует Маргарите в полицию, та отказывается: полиция ничем не поможет, и «все будет хуже». Такая безнаказанность позволяла герою двигаться все дальше — и вот он уже вывез героиню в лес, где угрожал ножом и домогался ее. Когда девушка все-таки обратилась в полицию, участковый предложил ей подумать: многие женщины, по его словам, пишут заявление сгоряча и жалеют об этом. «А много мужчин жалеют о своих действиях?» — спрашивает Маргарита.

© «Иви»

В ситуации стресса человек действует по трем сценариям: бей, беги или замри. Оцепенение и безмолвный ужас — основная эмоция, пронизывающая сериал. «Почему вы не сопротивлялись?» — часто спрашивают жертв насилия. А как нужно сопротивляться, когда ваш муж прижимает вас к стене и обещает вас убить, если вы от него уйдете? Или караулит у подъезда? Или угрожает ножом?

Зачастую в начале отношений человек может быть действительно любящим, нежным и заботливым партнером, в которого трудно не влюбиться в ответ. Когда все вокруг спрашивают Маргариту, замечала ли она красные флажки в муже, она отрицательно качает головой — первые годы она правда была с ним счастлива. В этом и заключается ловушка домашнего насилия: никогда не знаешь, в какой момент любимый человек решит поднять на вас руку. Поэтому в истории насилия так трудно поверить и окружающим, и самой пострадавшей. Но за что героиня полюбила Дмитрия, нам, к сожалению, не показывают.

За шесть лет с момента огласки истории Маргариты Грачевой в российском инфополе звучала целая череда скандалов о насилии над женщинами: дело сестер Хачатурян, защищавшихся от систематического абьюза со стороны отца, обвинения Леонида Слуцкого в домогательствах и российская волна #MeToo в отечественных медиа, «отмена» Регины Тодоренко. И у дискурса, к счастью, положительная динамика: из маленьких интеллигентских собраний тема насилия над женщинами пошла в народ — настолько, что теперь за нее берутся даже самые заурядные режиссеры. Снял кино на «сложную тему» — можно и за режиссера-интеллектуала сойти, и заработать классы за «смелость».

Несмотря на все огрехи, сериал «Сама виновата?» поддерживает хорошую тенденцию российского кино: говорить о проблемах женщин и продвигать закон о домашнем насилии. Пусть и примитивным языком.

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