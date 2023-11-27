Сарик Андреасян снял сериал про домашнее насилие. Что из этого вышло?

Зачастую в начале отношений человек может быть действительно любящим, нежным и заботливым партнером, в которого трудно не влюбиться в ответ. Когда все вокруг спрашивают Маргариту, замечала ли она красные флажки в муже, она отрицательно качает головой — первые годы она правда была с ним счастлива. В этом и заключается ловушка домашнего насилия: никогда не знаешь, в какой момент любимый человек решит поднять на вас руку. Поэтому в истории насилия так трудно поверить и окружающим, и самой пострадавшей. Но за что героиня полюбила Дмитрия, нам, к сожалению, не показывают.