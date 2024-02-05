Очевидное невероятное: вот 5 российских сериалов, которые перенесут вас в иные миры

Я уже писал о «Прелести» после премьеры первых двух эпизодов на фестивале «Новый сезон» и после выхода четырех (из шести) серий на стриминге Premier могу только подтвердить сказанное — это крепкий и темный, как чашка хорошего кофе, нуар с гипнотической атмосферой. Коллеги успели пожурить сериал за телевизионный стиль съемки, но почему‑то не отметили содерберговское сочетание лаконичности с изысканностью отдельных мизансцен: чуть ли не самые впечатляющие сцены сериала сняты полностью в салонах автомобилей. Кроме того, режиссеру Динару Гарипову и оператору Ивану Бурлакову удалось здорово воспользоваться провинциальной фактурой — все эти панельки, заводы, кладбища и старые особняки приобретают отчетливый готический вайб. «Прелесть» едва ли ждет судьба народного хита — для этого у нее слишком неспешный темп и не слишком оригинальная история, — но фанаты криминальных триллеров найдут в ней свою прелесть.