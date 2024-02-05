Очевидное невероятное: вот 5 российских сериалов, которые перенесут вас в иные миры

«Иные»
Ленинград, 1940-е. Швея Аня (Ирина Мартыненко) сверхъестественным образом предотвращает аварию грузовика и трамвая на глазах у множества изумленных людей. Девушку тут же берут под руки чекисты и доставляют прямиком в секретные застенки для таких же «особенных». Столкнувшийся с Аней молодой следователь Лихолетов (Илья Маланин) решает найти ее, чтобы разобраться с демонами прошлого. Тем временем об Ане узнает загадочный немец Нойманн (Вольфганг Черни), которому она по какой‑то неведомой причине отчаянно нужна.
Хай-концепт «„Люди Икс“ в сеттинге Второй мировой войны» звучит идеей на миллион, однако после первых трех эпизодов сериал «Кинопоиска» скорее выглядит наглядной иллюстрацией того, как погубить хорошую затею анемичной реализацией. Сценарий — сборник клише из пособия, как быстро и недорого снять янг-эдалтИскусство, рассчитанное на подростков. . Дальше в сюжете появляется волшебная школа для юных мутантов, а обворожительный Нойманн, словно герой Бена Барнса в сериале «Тень и кость», становится любовником-злодеем серой мышки Ани. С последней все получилось особенно грустно. Артистка Мартыненко по-инопланетному красива, но сценарий не дает ей развернуться, а у актрисы просто нет интересной харизмы, из которой сама собой могла бы получиться роль.
Для сериала, из которого, по замыслу создателей, должна вырасти вселенная, «Иные» выглядят на удивление клаустрофобично. Большая часть действия разворачивается в красиво обставленных кабинетах (плюсик художникам-постановщикам, этим невоспетым героям российского кино). К тому же тут не хватает какого‑то интересного визуального решения. Дизайн спецэффектов местами неплох — визуализация сил Ани настолько эффектна, что режиссер Владимир Ракша не отказывает в удовольствии несколько раз полюбоваться на нее в слоу-мо — и за первые три серии есть как минимум две неплохо поставленные экшн-сцены. Однако «Иные» сняты с расплывчатым фильтром, заезженным решением для изображения прошлого в кино, который вкупе с камерностью делает сериал неотличимым от сонма ретропродукции на «России 1». Если под киновселенной подразумевалась вселенная эфирного ТВ, то я пас.
«Прелесть»
Парень по кличке Цыган (Федор Федотов) хоть и занимается угоном тачек, но у него есть принципы. Из‑за них он попадает в неприятности: отказывается красть внедорожник, в котором лежали детские вещи, и поэтому оказывается в долгу. Пытаясь разрулить ситуацию, он встречает бывшего директора золотодобывающего завода Леонида (Олег Меньшиков). Тот знал отца Цыгана и уверяет, что его убили. Виновник как‑то связан с бывшим бизнес-партнером Леонида, мэром Осинским (Филипп Янковский).
Я уже писал о «Прелести» после премьеры первых двух эпизодов на фестивале «Новый сезон» и после выхода четырех (из шести) серий на стриминге Premier могу только подтвердить сказанное — это крепкий и темный, как чашка хорошего кофе, нуар с гипнотической атмосферой. Коллеги успели пожурить сериал за телевизионный стиль съемки, но почему‑то не отметили содерберговское сочетание лаконичности с изысканностью отдельных мизансцен: чуть ли не самые впечатляющие сцены сериала сняты полностью в салонах автомобилей. Кроме того, режиссеру Динару Гарипову и оператору Ивану Бурлакову удалось здорово воспользоваться провинциальной фактурой — все эти панельки, заводы, кладбища и старые особняки приобретают отчетливый готический вайб. «Прелесть» едва ли ждет судьба народного хита — для этого у нее слишком неспешный темп и не слишком оригинальная история, — но фанаты криминальных триллеров найдут в ней свою прелесть.
«Золотое дно»
Владелец огромной строительной компании Алексей Градов (Ростислав Бершауэр) сначала провоцирует корпоративную войну, поругавшись с бизнес-партнером Кудрявцевым (Игорь Гордин), а затем умирает от сердечного приступа, оставив свою империю в состоянии хаоса. На кусок пирога претендуют не только наследники почившего — самоуверенный Дима (Павел Попов), мямля Антон (Валерий Карпов), красотка Полина (Ангелина Пахомова), — но и враг семьи Кудрявцев и Градов-старший (Алексей Гуськов), вернувшийся ради сохранения компании с добровольной пенсии на Лазурном Берегу. Еще одна важная фигура — финансовый директор Надежда (Юлия Снигирь), бывшая любовница Алексея Градова и самый компетентный человек во всей компании.
Невозможно просто взять и не упомянуть «Наследников» в тексте о «Золотом дне». Сериал Сергея Минаева с самого начала сравнивали с хитом HBO — и уже на старте не в пользу отечественного аналога. Оно и понятно: «Наследники» — сериал-феномен, который на протяжении четырех сезонов одинаково носили на руках и критики, и члены престижных премий. Это не тот успех, который легко повторить!
Однако, кроме завязки, общего между двумя сериалами не так уж и много. «Золотое дно» вышло «Наследниками» для бедных — и это не унизительный подкол, а характеристика адресата российского сериала. «Наследники» не просто так выходят на престижном кабельном HBO, с самого начала своего существования рассчитанном на обеспеченных и образованных. «Золотое дно», несмотря на весь напускной лухариИроничное название luxury, «люксового» с английского., сделан проще и прямолинейнее, но от бесконечных разборок и мыльной оперы в исполнении харизматичных артистов сложно не получить тупое удовольствие, словно от скандального реалити-шоу. Главное, запастись побольше попкорном.
«Очевидное невероятное»
Великий Гусляр — не простой провинциальный городишко, каким может показаться издалека. Для его жителей регулярные встречи с инопланетянами и столкновения с диковинными аномалиями давно стали обыденностью. Но из страха потерять привычный уклад город продолжает скрывать свои чудеса от остального мира. Больше всего в этом усердствует глава ТСЖ Молодцов (Артем Быстров), которого вполне устраивает застывшее безвременье. Но все меняется, когда в город приезжает новый мэр — бывший гусляровец Белинский (Максим Лагашкин), намеренный открыть чудеса родного места всему миру.
Сайфай-комедия «Очевидное невероятное» пытается привлечь зрителя двумя вещами. Во-первых, тем, что это экранизация рассказов любимого советского фантаста Кира Булычева. Во-вторых, ностальгией по всему советскому: быту, костюмам, прическам и музыке (за первые три эпизода песня группы «Земляне» «Трава у дома» прозвучала дважды). Иными словами, ностальгией в квадрате. Однако именно это в сериале и разочаровывает.
С такой завязкой можно было выстроить по-настоящему интересный мир (как может выглядеть общество, давно взаимодействующее с инопланетянами?), но авторы ограничиваются тем, что Великий Гусляр почему‑то застыл в янтаре очень нарядных семидесятых. Проникнуться мешает и слишком простецкая драматургия. Эпизоды выполнены по одной и той же схеме: в городе случается очередное чудо, а его жители изо всех сил пытаются скрыть произошедшее от нового мэра. Для любителей фонового просмотра сойдет, но всем остальным эта пропаганда изоляционизма наскучит очень быстро.
«Сны Алисы»
Школьница Алиса (Алина Гвасалия) видит жуткие сны, которые имеют свойство сбываться, и больше всего на свете мечтает сбежать вместе с подругой Викой (Василина Юсковец) из своего северного провинциального городка в Питер. Девчонок можно понять: у Алисы дома строгая мать-следовательница (Екатерина Вилкова), у Вики — не любящий ее отчим (Алексей Розин) и мать-овощ (Александра Ребенок). Но однажды Алиса видит сон о жестоком убийстве, и с этого момента ее жизнь меняется навсегда.
«Сны Алисы» — произведение обидной судьбы: сериал долго мариновался в производстве, затем не без успеха покатался по международным фестивалям, но в итоге без помпы целиком вышел на стриминге Premier (также планируется показ на ТВ-3). А жаль, потому что внимания детище Андрея Джунковского и Ильи Овсенева все-таки заслуживает. Сценарно «Сны Алисы» — типичная стивенкинговщина без особенных сюрпризов, но все претензии к относительной банальности истории перекрываются интересными визуальными находками и густой атмосферой. Что смешно, на чувство инородности играет необычная попытка авторов европеизировать российскую провинцию в сериале. «Сны Алисы» вообще выглядят как типичный нетфликсовский проект — что еще недавно приняли бы за большое достижение. Возможно, авторы и делали сериал с намерением продать его на Запад, но потом что‑то случилось, и «Сны Алисы» остались снами российского кинематографа о том, как он становится частью мировой киноиндустрии.