Так получилось, что в детстве я не смотрел «Людей Икс», потому что у меня не было телеканала Ren-TV, по которому их показывали в России. А об их существовании я узнал из дочернего (великого!) мультсериала «Человек-паук» (1994-1998), шедшего по НТВ, который как раз у меня был. В связи с этим долгие годы меня не покидало ощущение, что я пропустил какое‑то важное культурное явление. Ведь для своего времени этот марвеловский мультсериал считался совершенно революционным проектом, выведшим анимационную супергероику на новый уровень (у DC это был «Бэтмен»). Поэтому, когда я узнал, что готовится продолжение «Люди Икс ’97», то решил оперативно ознакомиться с оригиналом — и за три месяца посмотрел все пять сезонов.