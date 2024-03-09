«Из него пора вырасти»: исполнительница роли мадам Стебль против взрослых фанатов «Гарри Поттера»

«Я снимаю видео на Cameo _[через платформу поклонники покупают у нее различные ролики, например, поздравления в образе профессора Стебль. — Прим.ред.], мне пишут: „У нас будет свадьба в стиле Гарри Поттера“. И тут я думаю, боже, чем эти люди будут заниматься в первую брачную ночь? Даже представить боюсь», — смеется Маргулис.