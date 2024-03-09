«Из него пора вырасти»: исполнительница роли мадам Стебль против взрослых фанатов «Гарри Поттера»

Исполнительница роли профессора Стебль в фильмах по «Гарри Поттеру» раскритиковала взрослых поклонников франшизы. По мнению актрисы Мириам Маргулис, им стоит повзрослеть и оставить мир волшебства. Об этом она сказала в интервью новозеландскому каналу 1News.
«Я беспокоюсь за фанатов Гарри Поттера, потому что им уже давно пора повзрослеть», — уверена 82-летняя актриса и обладательница премии BAFTA.
«„Гарри Поттер“ вышел 25 лет назад и уже тогда был для детей. Но они застряли в нем», — подчеркивает Маргулис.
Объясняя свою позицию, артистка привела в пример пару, организовавшую тематический праздник в стиле книг о мире волшебников.
«Я снимаю видео на Cameo _[через платформу поклонники покупают у нее различные ролики, например, поздравления в образе профессора Стебль. — Прим.ред.], мне пишут: „У нас будет свадьба в стиле Гарри Поттера“. И тут я думаю, боже, чем эти люди будут заниматься в первую брачную ночь? Даже представить боюсь», — смеется Маргулис.
«„Гарри Поттер“ — это чудо, я очень благодарна за эту роль… но он прошел, вот что я думаю», — заключила исполнительница роли главы факультета Пуффендуй.
Тем не менее Warner Bros. вовсю работает над сериальной адаптацией книг. В январе студия отбирала шоураннеров для будущего проекта и уже провела с ними предварительные встречи.
Компания намерена вновь экранизировать каждую из семи книг, на столько сезонов рассчитан будущий сериал.