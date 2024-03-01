«Игра престолов» с бластерами: чем поражает «Дюна: Часть вторая», мало похожая на книгу

Довольно символично, что с разницей в месяц в мировой и российский прокат вышли новые экранизации «Дюны» и «Мастера и Маргариты». Общее у этих произведений не только то, что они затрагивают тему мессии, мученичества, религии, веры и любви, но и то, насколько похожи три голливудские и три отечественные экранизации великих романов Фрэнка Герберта и Михаила Булгакова. Первые их постановки были многострадальными: «Дюна» Дэвида Линча в 1984 году страшно провалилась в прокате и была разорвана на куски критиками, а «Мастер и Маргарита» Юрия Кары был снят в 1994 году, но на экраны вышел только спустя 17 лет. Вторые — буквалистскими: сериалы Джона Харрисона и Владимира Бортко начала и середины нулевых были сделаны с большим уважением к своим литературным первоисточникам (Харрисон хоть местами и переписал роман Герберта, но сохранил его дух, месседж и, главное, структуру, а Бортко практически дословно перенес на экран Булгакова). А третьи — ревизионистскими: Дени Вильнев и Михаил Локшин мало что оставили от книжек, сняв на их основе свои истории.