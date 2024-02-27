Дени Вильнев: «Ненавижу диалоги в кино, оставьте их театру и ТВ»

Дени Вильнев ненавидит диалоги в фильмах и считает их частью негативного влияния сериалов на кино. Такое мнение режиссер «Дюны» выразил в интервью The Times.
«Честно говоря, я ненавижу диалоги. Оставьте их театру и телевидению. Я запоминаю фильмы не из‑за хороших реплик, а из‑за сильных образов. Меня вообще не интересуют диалоги. Чистое изображение и звук — вот в чем сила кино, но это не так очевидно, когда смотришь фильмы сегодня», — сказал он журналисту.
«Кино было испорчено телевидением», — подчеркнул Вильнев.
«В идеальном мире я бы снял убедительный фильм без единого произнесенного слова, и он не был бы похож на эксперимент. Люди бы выходили из кинотеатров со словами: „Подождите, в нем не было диалогов?“ Или бы даже не заметили этого», — делится постановщик.
В той же беседе он защитил решение сделать обе части «Дюны» трехчасовыми картинами. По его мнению, публика совсем не против длинных фильмов, что доказывает успех «Оппенгеймера».
«Я доверяю зрителям. Сюжет „Дюны“ слишком глубок, я бы никогда не смог уместить его в один фильм. Это был единственный вариант, который бы принес нам успех», — уверен режиссер.
«Кроме того, вспомните „Оппенгеймера“. Это трехчасовой взрослый фильм о ядерной физике, который в основном состоит из разговоров. Но его смотрят молодые зрители, для моих детей это был фильм года. Есть такая тенденция. Молодежь любит смотреть длинные фильмы, потому что они платят, чтобы посмотреть что‑то содержательное. Они хотят такой контент», — добавил Вильнев.
В том же интервью он вновь заявил, что хотел бы снять и третью «Дюну», однако отметил, что ему нужен перерыв в работе. Он не заинтересован в работе над фильмами, дата релиза которых назначена заранее.
«У меня определенно есть желание снять третий фильм, но я не хочу торопиться. Опасность в Голливуде заключается в том, что люди возбуждаются и думают только о дате выхода, а не о качестве», — заметил режиссер.