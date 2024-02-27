Дени Вильнев: «Ненавижу диалоги в кино, оставьте их театру и ТВ»

«В идеальном мире я бы снял убедительный фильм без единого произнесенного слова, и он не был бы похож на эксперимент. Люди бы выходили из кинотеатров со словами: „Подождите, в нем не было диалогов?“ Или бы даже не заметили этого», — делится постановщик.